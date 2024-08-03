Все – экскурсии в Сортавале

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» в Сортавале, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
248 отзывов
5.5 часов
Водная прогулка
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной прогулке в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
6 авг в 15:00
7 авг в 09:00
4 800 за человека
История Сортавалы: факты и легенды
Пешая
240 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
Завтра в 08:00
6 авг в 13:30
3 000 за всё до 7 чел.
Исследуя Ладожские шхеры
40 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Исследуя Ладожские шхеры: групповая экскурсия в Сортавале
Вас ждёт водная прогулка по Ладожским шхерам, где можно увидеть скалы, мхи и острова. Без рассказов гида, только природа и капитан
Начало: В Сортавале
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
6 авг в 12:00
7 авг в 12:00
2 000 за человека
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
62 отзыва
6 часов
Водная прогулка
В тренде
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Перезагрузка - именно это чувство подарят Ладожские шхеры и Валаам. Прогулка на катере, легенды от гида и три часа на святом острове
Начало: Причал рядом с Гостиницей Пийпун Пиха в Сортавала
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 15:00
6 авг в 08:00
7 авг в 15:00
4 800 за человека
Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
636 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Водная экскурсия по Ладожским шхерам: Пейзажи и легенды Карелии
Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Харизматичный гид-капитан покажет отвесные скалы, водопады и живописные бухты. Откройте историю и легенды края
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
На катере
400 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Насладитесь красотой Ладожских шхер на комфортабельном катере в Карелии
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    3 августа 2024
    Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
    Все отлично!
  • Е
    Егор
    2 августа 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Прекрасная водная прогулка. Кэп общительный, знает свое дело.
  • Н
    Наталья
    2 августа 2024
    Исследуя Ладожские шхеры
    Захватывающее путешествие, были на двух островах, спасибо Александру за професиональную работу))
  • А
    Алексей
    2 августа 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Ездили с женой на экскурсию 01.08.24 Всё прошло прекрасно. Катер замечательный, всё безопасно, капитан Сергей Агаев приятный человек, много рассказывал, отвечал на все интересующие вопросы. Заказывайте экскурсию у него, не пожалеете.
  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Очень комфортно, рекомендую!
    Очень комфортно, рекомендую!Очень комфортно, рекомендую!Очень комфортно, рекомендую!
  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Очень хорошо провели время
  • М
    Максим
    1 августа 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Всё прошло отлично. Связь с организатором была. Общение приятное. Настроение отличное. Всё классно. Рекомендую.
    Всё прошло отлично. Связь с организатором была. Общение приятное. Настроение отличное. Всё классно. РекомендуюВсё прошло отлично. Связь с организатором была. Общение приятное. Настроение отличное. Всё классно. РекомендуюВсё прошло отлично. Связь с организатором была. Общение приятное. Настроение отличное. Всё классно. Рекомендую
  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    Исследуя Ладожские шхеры
    Были на вечерней экскурсии в 18-30. Виды потрясающие!! Нас было 10 человек, никому не брызгало и никто не замерз) Красота потрясающая!
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2024
    Исследуя Ладожские шхеры
    Поездка началась вовремя, информация от капитана была краткая, но сам маршрут и виды вокруг очень впечатлили. Нам очень повезло с
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    погодой, а также удача нам улыбнулась, и мы встретили нерпу по время прогулки по озеру. Рекомендую при посещении Карелии прогулку по Ладожским шхерам всем туристам.

  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    История Сортавалы: факты и легенды
    Были на экскурсии у Елены Вячеславовны. Всё структурировано, подача материала лёгкая, все понятно. Насмеялись от души! Спасибо вам большое! Самые лучшие впечатления от экскурсии и города. С уважением, Наталья.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Все»

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  1. По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
  2. История Сортавалы: факты и легенды
  3. Исследуя Ладожские шхеры
  4. Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
  5. Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Гора Хийденвуори
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в августе 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Все" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 800 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 1626 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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