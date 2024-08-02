За городом и природа – экскурсии в Сортавале

Найдено 4 экскурсии в категории «За городом и природа» в Сортавале, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Исследуя Ладожские шхеры
40 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Исследуя Ладожские шхеры: групповая экскурсия в Сортавале
Вас ждёт водная прогулка по Ладожским шхерам, где можно увидеть скалы, мхи и острова. Без рассказов гида, только природа и капитан
Начало: В Сортавале
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
6 авг в 12:00
7 авг в 12:00
2 000 за человека
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
62 отзыва
6 часов
Водная прогулка
В тренде
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Перезагрузка - именно это чувство подарят Ладожские шхеры и Валаам. Прогулка на катере, легенды от гида и три часа на святом острове
Начало: Причал рядом с Гостиницей Пийпун Пиха в Сортавала
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 15:00
6 авг в 08:00
7 авг в 15:00
4 800 за человека
Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
636 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Водная экскурсия по Ладожским шхерам: Пейзажи и легенды Карелии
Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Харизматичный гид-капитан покажет отвесные скалы, водопады и живописные бухты. Откройте историю и легенды края
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
На катере
400 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Насладитесь красотой Ладожских шхер на комфортабельном катере в Карелии
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 августа 2024
    Исследуя Ладожские шхеры
    Захватывающее путешествие, были на двух островах, спасибо Александру за професиональную работу))
  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Очень комфортно, рекомендую!
    Очень комфортно, рекомендую!Очень комфортно, рекомендую!Очень комфортно, рекомендую!
  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Очень хорошо провели время
  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    Исследуя Ладожские шхеры
    Были на вечерней экскурсии в 18-30. Виды потрясающие!! Нас было 10 человек, никому не брызгало и никто не замерз) Красота потрясающая!
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2024
    Исследуя Ладожские шхеры
    Поездка началась вовремя, информация от капитана была краткая, но сам маршрут и виды вокруг очень впечатлили. Нам очень повезло с
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    погодой, а также удача нам улыбнулась, и мы встретили нерпу по время прогулки по озеру. Рекомендую при посещении Карелии прогулку по Ладожским шхерам всем туристам.

  • М
    Михаил
    1 августа 2024
    Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
    Отправились мы семьей в экскурсию на Валаам с города Сортавала. Место сбора нашей туристической группы был причал на улице Промышленная.
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    Парковка транспорта в указанном месте бесплатная. Организатор данной прогулки прислал четкие и понятные указания на телефон по месту и времени прибытия, отправления, контактный номер капитана краеведа. По желанию нашей туристической группы была заказана организатором экскурсия по острову Валаам на автомобиле, так как пешком многое не увидишь (не хватит времени). Экскурсия по острову Валаам, по Ладожским шхерам нас впечатлила, красивые места. Гид как на острове Валаам так и капитан краевед рассказал и показал нам много интересного. Поездкой мы остались довольны. РЕКОМЕНДУЕМ побывать в этих местах!!!!

  • Г
    Гульнара
    24 июля 2024
    Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
    Спасибо организаторам за незабываемые впечатления. Были с детьми 14 лет и 8 лет. В спасательных жителях, с комфортной скоростью, с тёплыми
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    пледами на сиденьях покатались по шхерам. Высадились на необитаемом острове, где нам дали свободное время. Мы успели полазать (увидеть змейку), перекусить, искупаться и пофотографироваться. Затем прогулка по шхерам продолжилась (посмотрели небольшой водопад с лодки, зашхерились и т п). После прогулки мы воспользовались другой услугой - прыжки на троллее. Нас на лодке перевезли на другой берег, провели инструктаж, выдали снаряжение и в сопровождении опытного инструктора мы взобрались на гору и спустились с неё по троллею. В ожидании семьи на финише можно полежать или полазать в больших сетках - гамаках натянутых межу деревьями. Нам всё очень понравилось! Спасибо!

  • В
    Виталий
    23 июля 2024
    Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
    Это была восхитительная экскурсия. Начинается все с небольшой истории про Ладожское озеро. Потом мы оправляемся на комфортабельной лодке. Есть остановка на осрове,где можно провести незабываемую фотосессию без толпы туристов. Спасибо организаторам за эмоции.
    Это была восхитительная экскурсия. Начинается все с небольшой истории про Ладожское озеро. Потом мы оправляемся наЭто была восхитительная экскурсия. Начинается все с небольшой истории про Ладожское озеро. Потом мы оправляемся наЭто была восхитительная экскурсия. Начинается все с небольшой истории про Ладожское озеро. Потом мы оправляемся наЭто была восхитительная экскурсия. Начинается все с небольшой истории про Ладожское озеро. Потом мы оправляемся наЭто была восхитительная экскурсия. Начинается все с небольшой истории про Ладожское озеро. Потом мы оправляемся на
  • А
    Анастасия
    22 июля 2024
    Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
    Отлично, очень понравилось
    Отлично, очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Исследуя Ладожские шхеры
  2. Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
  3. Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
  4. Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Мраморный каньон
  9. Гора Хийденвуори
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в августе 2024
Сейчас в Сортавале в категории "За городом и природа" можно забронировать 4 экскурсии от 1 800 до 4 800. Туристы уже оставили гидам 1138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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