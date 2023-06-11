3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды

Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон

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Ответы на вопросы
Всего за 3 дня вы посетите самые знаменитые достопримечательности Карелии: острова Кижи и Валаам и горный парк «Рускеала». Полюбуетесь скалистыми берегами и изумрудной водой знаменитого Мраморного каньона.

Побываете в одном из самых посещаемых монастырей России и сможете выбрать вариант экскурсии во второй день тура: подробное знакомство с Валаамом или самостоятельная прогулка по острову с посещением ладожских шхер.
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Ближайшие даты:
11
июн
13
июн
15
июн
16
июн
18
июн
20
июн
21
июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 07:00; метро "Озерки", 07:55
Завершение: Санкт-Петербург, 22:30 - м. "Улица Дыбенко", 23:00 - метро "Площадь Восстания"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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