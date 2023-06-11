Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Всего за 3 дня вы посетите самые знаменитые достопримечательности Карелии: острова Кижи и Валаам и горный парк «Рускеала». Полюбуетесь скалистыми берегами и изумрудной водой знаменитого Мраморного каньона.
Побываете в одном из самых посещаемых монастырей России и сможете выбрать вариант экскурсии во второй день тура: подробное знакомство с Валаамом или самостоятельная прогулка по острову с посещением ладожских шхер.
Побываете в одном из самых посещаемых монастырей России и сможете выбрать вариант экскурсии во второй день тура: подробное знакомство с Валаамом или самостоятельная прогулка по острову с посещением ладожских шхер.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 07:00; метро "Озерки", 07:55Завершение: Санкт-Петербург, 22:30 - м. "Улица Дыбенко", 23:00 - метро "Площадь Восстания"
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 187 туристов
Меня зовут Константин. Наша компания начала работать в 1992 году и за это время стала важным игроком туристического рынка с признанным авторитетом. В наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге работают специалисты, посвятившие компании 11-15 лет, для которых туризм — это не только любимая работа, это призвание. Мы обладаем огромным опытом в организации самых разных путешествий от студенческих поездок и походов в горы до частных визитов первых лиц государства и членов королевской семьи.Задать вопрос
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