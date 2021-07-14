Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Что вас ожидает

Городище Паасо: крупнейшее укрепление карел

Я расскажу об интересных находках, сделанных во время раскопок в конце 20 века на горе Паасо. Вы узнаете, что заключили исследователи о местных обрядах в 10-11 вв. и жизни в 12-14 вв. А также услышите легенду о сокровищах и церковных колоколах, спрятанных в 18 веке в колодце.

Риеккалансаари, или «Греческий остров»

Далее переместимся на крупнейший остров региона, где речь пойдет о сторожевых укреплениях карел на берегу залива Токкарлахти. На горе Линнавуори, или «Крепостной», вы увидите защитные валы городища 12-13 вв. Побывав на горе Риуттавуори, или «Горе-рифе», или «Неприступной», окинете взглядом дали, запечатленные на купюре Великого княжества Финляндского. Также вы увидите остров Линнасаари в проливе между этими горами.

Чарующие уголки карельской природы

Вы прогуляетесь по склону горы Варссунмяки — это одна из выдающихся возвышенностей острова Риеккалансаари. Посетите панорамные площадки — горы Священника и Змеиная. По пути вас будет сопровождать журчащий ручеек, а почти на самой вершине встретит водопадик. Вы пройдете через дивный хвойный лес, камни и скалы, покрытые мхом и лишайником. Со склона откроете умиротворяющий вид на залив Ляппяярви, Сортавалу, близлежащие острова (шхеры) и церковь Св. Николая Чудотворца 13-14 вв., где узнаете о центре старинного погоста, ярмарках и точке отсчета самой Сортавалы.

Тайминг

10.30 — встреча у ж/д вокзала Сортавалы.

10.40 — городище Паасо (1 час).

12.20 — городище на горе Линнавуори (40 минут).

13.50 — городище на горе Риуттавуори (60 минут) и перекус (20 минут).

15.45 — гора Варссунмяки (70 минут).

17.20 — окончание программы в центре Сортавалы.

Организационные детали

Транспорт и работа гида включены в стоимость

Будем много ходить (около 8 км за весь день)

Если погодные условия угрожают безопасности путешественников, гид может изменить программу, заменив одни объекты на другие или полностью исключив из маршрута

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате в любую дату по запросу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.