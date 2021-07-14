Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Древние городища карел: групповая экскурсия-треккинг

Исследовать поселения 12-13 веков и взглянуть на Ладогу с новых впечатляющих ракурсов

5
1 отзыв
В группе до 19 человек вы отправитесь на поиски старинных укреплений одного из коренных народов Карелии.

Узнаете об открытиях археологов, традиционных ритуалах, особом кладе в Паасо, фортификационных сооружениях.

И совершите активный треккинг по карельским горам, с которых открываются виды на ладожские шхеры и окрестности Сортавалы.
Древние городища карел: групповая экскурсия-треккинг
Древние городища карел: групповая экскурсия-треккинг
Древние городища карел: групповая экскурсия-треккинг
Древние городища карел: групповая экскурсия-треккинг
Древние городища карел: групповая экскурсия-треккинг
Древние городища карел: групповая экскурсия-треккинг
Древние городища карел: групповая экскурсия-треккинг
Древние городища карел: групповая экскурсия-треккинг
Древние городища карел: групповая экскурсия-треккинг

Что вас ожидает

Городище Паасо: крупнейшее укрепление карел

Я расскажу об интересных находках, сделанных во время раскопок в конце 20 века на горе Паасо. Вы узнаете, что заключили исследователи о местных обрядах в 10-11 вв. и жизни в 12-14 вв. А также услышите легенду о сокровищах и церковных колоколах, спрятанных в 18 веке в колодце.

Риеккалансаари, или «Греческий остров»

Далее переместимся на крупнейший остров региона, где речь пойдет о сторожевых укреплениях карел на берегу залива Токкарлахти. На горе Линнавуори, или «Крепостной», вы увидите защитные валы городища 12-13 вв. Побывав на горе Риуттавуори, или «Горе-рифе», или «Неприступной», окинете взглядом дали, запечатленные на купюре Великого княжества Финляндского. Также вы увидите остров Линнасаари в проливе между этими горами.

Чарующие уголки карельской природы

Вы прогуляетесь по склону горы Варссунмяки — это одна из выдающихся возвышенностей острова Риеккалансаари. Посетите панорамные площадки — горы Священника и Змеиная. По пути вас будет сопровождать журчащий ручеек, а почти на самой вершине встретит водопадик. Вы пройдете через дивный хвойный лес, камни и скалы, покрытые мхом и лишайником. Со склона откроете умиротворяющий вид на залив Ляппяярви, Сортавалу, близлежащие острова (шхеры) и церковь Св. Николая Чудотворца 13-14 вв., где узнаете о центре старинного погоста, ярмарках и точке отсчета самой Сортавалы.

Тайминг

10.30 — встреча у ж/д вокзала Сортавалы.
10.40 — городище Паасо (1 час).
12.20 — городище на горе Линнавуори (40 минут).
13.50 — городище на горе Риуттавуори (60 минут) и перекус (20 минут).
15.45 — гора Варссунмяки (70 минут).
17.20 — окончание программы в центре Сортавалы.

Организационные детали

  • Транспорт и работа гида включены в стоимость
  • Будем много ходить (около 8 км за весь день)
  • Если погодные условия угрожают безопасности путешественников, гид может изменить программу, заменив одни объекты на другие или полностью исключив из маршрута
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате в любую дату по запросу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

🚩 Начало и место завершения: ж/д вокзале Сортавалы
Время проведения: в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Ярослав
Ярослав
Я организовываю и вместе с моими коллегами (профессиональными гидами) провожу авторские экспедиционные туры. Идея моих туров — популяризация труднодоступных туристических объектов. Достигаю я этого за счет использования в своих экспедициях полноприводных автобусов, что позволяет мне выставлять невысокие, доступные для большинства цены.
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1 реальный отзыв

А
14 июля 2021
Добрый день! Экскурсия нам понравилась. Живая, активная, думаю понравится тем, кто любит много ходить, посещать мало известные места, подниматься в горы. История Карелии и дикие места! Красота природы и тишина!

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