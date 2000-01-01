Древняя Карелия: горы, шхеры и острова

В этой экскурсии, вы посетим несколько древних городищ Карел 12-13 веков, находящиеся вокруг...

В этой экскурсии, вы посетим несколько древних городищ Карел 12-13 веков, находящиеся вокруг Сортавала.

Все они находятся на вершинах местных гор, с которых открываются прекрасные виды на Ладожские шхеры и окрестности Сортавала.
Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
Городище Паасо считается крупнейшем укреплением Корел того времени.
В конце XX века на горе Паасо проводились очередные раскопки и были обнаружены любопытные находки: редкие вещи, датированные X-XI веками.
По одной из местных легенд, в начале 18 века, на этой вершине был выкопан колодец, в котором по преданию лежат сокровища и церковные колокола. Тогда на горе Паасо находился русский гарнизон, который защищал Сортавала от Шведов.
Мы переместимся на крупнейший остров региона – Риеккалансаари или «греческий остров». В те времена, на берегу залива Токкарлахти находились сторожевые укрепления Карел.
Возвращаясь в Сортавала, мы прогуляемся по видовому склону горы Варссунмяки (одна из выдающихся возвышенностей острова Риеккалансаари). Посетим две панорамные площадки, в простонародье называемые горы Священника и Змеиная.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый
2 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа профессионального гида по маршруту
  • Транспорт
Место начала и завершения
на ж/д вокзале г. Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресение
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Среда, пятница, воскресение

ЯРОТУР Т.
ЯРОТУР Т.
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