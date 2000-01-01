Среда, пятница, воскресение

Городище Паасо считается крупнейшем укреплением Корел того времени.

В конце XX века на горе Паасо проводились очередные раскопки и были обнаружены любопытные находки: редкие вещи, датированные X-XI веками.

По одной из местных легенд, в начале 18 века, на этой вершине был выкопан колодец, в котором по преданию лежат сокровища и церковные колокола. Тогда на горе Паасо находился русский гарнизон, который защищал Сортавала от Шведов.

Мы переместимся на крупнейший остров региона – Риеккалансаари или «греческий остров». В те времена, на берегу залива Токкарлахти находились сторожевые укрепления Карел.

Возвращаясь в Сортавала, мы прогуляемся по видовому склону горы Варссунмяки (одна из выдающихся возвышенностей острова Риеккалансаари). Посетим две панорамные площадки, в простонародье называемые горы Священника и Змеиная.