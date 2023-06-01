Я с детства проводил свободное время на Ладоге, а как только научился управлять катером, принялся исследовать острова и дальние берега. Со мной вы откроете самые интересные и живописные уголки озера. Я расскажу захватывающую историю его появления и покажу следы ледника. Познакомлю со старинными памятниками на ладожских берегах. А во время остановки вы оцените панорамы окрестностей с высоты.