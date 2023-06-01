40 км невероятной красоты, северных историй и удовольствия от путешествия по озёрной глади
Я с детства проводил свободное время на Ладоге, а как только научился управлять катером, принялся исследовать острова и дальние берега. Со мной вы откроете самые интересные и живописные уголки озера. Я расскажу захватывающую историю его появления и покажу следы ледника. Познакомлю со старинными памятниками на ладожских берегах. А во время остановки вы оцените панорамы окрестностей с высоты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы встретимся у причала и отправимся в путешествие по Ладожскому озеру.
- Вы увидите особняк начала 20 века в стиле модерн на мысе Таруниеми, что в переводе с финского значит «сказочный». Узнаете об авторе проекта и владельце дома — выдающемся докторе, меценате, ботанике и дизайнере.
- По пути нам встретится церковь на острове Риеккалансаари, чья история начинается с 1500 года.
- Вы познакомитесь с необыкновенной природой Ладоги. Я покажу, как двигался ледник в течение 20000 лет, расскажу о появлении озера и любопытных историях, с ним связанных.
- На маршруте будут самые красивые острова с оригинальными названиями — некоторых вы услышите.
- В одном из мест пришвартуемся и поднимемся на обзорную площадку, с которой вы окинете взглядом открытую Ладогу с высоты птичьего полета.
- Если позволит погода, можно будет искупаться в чистых ладожских водах и получить заряд энергии Севера.
- Из поездки вы вернётесь с полным багажом впечатлений и переполненной памятью телефонов или фотоаппаратов.
Организационные детали
- Прогулка проходит на быстроходном катере вместимостью до 6 пассажиров.
- Общий километраж маршрута составит примерно 40 км.
- Катер оборудован спасательными жилетами и всеми безопасными средствами для путешествия.
- В стоимость включена страховка жизни и здоровья пассажиров.
- Прогулка подходит для людей любых возрастов.
- В редких случаях, из-за сильного ветра прогулку придётся перенести или отменить. Это делается для вашей безопасности и комфорта.
ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале в Сортавала
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Сортавале
Родился и вырос в Сортавала. С самого детства люблю Ладогу. Управлять катером стал с юношества. Всё свободное время проводил на островах и на самых дальних берегах. Сейчас организовываю прогулки по озеру для гостей нашего северного края. Есть лицензия на пассажирские перевозки. Буду рад показать вам красоты Карелии и рассказать о самых интересных местах на ладожских берегах.
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