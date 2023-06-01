Душевная прогулка на катере по Ладоге

40 км невероятной красоты, северных историй и удовольствия от путешествия по озёрной глади

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Ответы на вопросы
Я с детства проводил свободное время на Ладоге, а как только научился управлять катером, принялся исследовать острова и дальние берега. Со мной вы откроете самые интересные и живописные уголки озера. Я расскажу захватывающую историю его появления и покажу следы ледника. Познакомлю со старинными памятниками на ладожских берегах. А во время остановки вы оцените панорамы окрестностей с высоты.
Душевная прогулка на катере по Ладоге
Душевная прогулка на катере по Ладоге
Душевная прогулка на катере по Ладоге
Душевная прогулка на катере по Ладоге
Душевная прогулка на катере по Ладоге
Душевная прогулка на катере по Ладоге
Душевная прогулка на катере по Ладоге
Душевная прогулка на катере по Ладоге
Душевная прогулка на катере по Ладоге
Душевная прогулка на катере по Ладоге
Душевная прогулка на катере по Ладоге
Ближайшие даты:
1
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2
июн
3
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5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы встретимся у причала и отправимся в путешествие по Ладожскому озеру.
  • Вы увидите особняк начала 20 века в стиле модерн на мысе Таруниеми, что в переводе с финского значит «сказочный». Узнаете об авторе проекта и владельце дома — выдающемся докторе, меценате, ботанике и дизайнере.
  • По пути нам встретится церковь на острове Риеккалансаари, чья история начинается с 1500 года.
  • Вы познакомитесь с необыкновенной природой Ладоги. Я покажу, как двигался ледник в течение 20000 лет, расскажу о появлении озера и любопытных историях, с ним связанных.
  • На маршруте будут самые красивые острова с оригинальными названиями — некоторых вы услышите.
  • В одном из мест пришвартуемся и поднимемся на обзорную площадку, с которой вы окинете взглядом открытую Ладогу с высоты птичьего полета.
  • Если позволит погода, можно будет искупаться в чистых ладожских водах и получить заряд энергии Севера.
  • Из поездки вы вернётесь с полным багажом впечатлений и переполненной памятью телефонов или фотоаппаратов.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на быстроходном катере вместимостью до 6 пассажиров.
  • Общий километраж маршрута составит примерно 40 км.
  • Катер оборудован спасательными жилетами и всеми безопасными средствами для путешествия.
  • В стоимость включена страховка жизни и здоровья пассажиров.
  • Прогулка подходит для людей любых возрастов.
  • В редких случаях, из-за сильного ветра прогулку придётся перенести или отменить. Это делается для вашей безопасности и комфорта.

ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале в Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
Ладожское озеро
Популярные места
Природа и пейзажи
На катере

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