Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

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Экскурсия по природному парку Кирьявалахти

Историко-экологическая прогулка по заливу Ладожского озера и жерлу древнего вулкана

Vanik
Vanik – представитель из Сортавалы
Добро пожаловать в Кирьявалахти — уголок Северного Приладожья, где вы встретитесь лицом к лицу с самобытной, дикой Карелией.

На прогулке 👣 мы полюбуемся таинственными лесами, водопадами и озерами природного парка, прикоснемся к дореволюционной истории 📖 и преданиям этих мест.

А еще разберемся, почему древний вулкан прозвали Горой разбойников.
Задать вопросОбычно отвечает за 72 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по природному парку Кирьявалахти
Экскурсия по природному парку Кирьявалахти

Что вас ожидает

Нетронутая природа Карелии
Наш маршрут пройдет по сказочным окрестностям залива Кирьявалахти — самому красивому и нетронутому цивилизацией месту Северного Приладожья. Искрящиеся на солнце ☀️ озера, журчащие речки, лесные водопады, скалистые тропы и густые хвойные чащи: перед вами предстанет настоящая Карелия. С нашей помощью вы откроете для себя лучшие ракурсы этих диких мест, раскроете топонимику Кирьявалахти и узнаете о народах, населявших эти земли.

Места притяжения Кирьявалахти
В поселке и парке 🌳 вы найдете немало исторических уголков, где мы поговорим о том, как жил Кирьявалахти до революции. Вы увидите старинную финскую мельницу и первую школу поселка. У озера Ристиярви отыщете руины усадьбы Юхани Леппяля — первого местного учителя, общественного деятеля и незаурядной личности. А у склона скалы рассмотрите памятник финской архитектуры — дачу аптекаря Яскеляйнена, которая в советские годы стала Домом Композиторов. Не обойдем стороной и местные предания: на месте древнего вулкана Кирьявалахти вы услышите об обитавших здесь разбойниках.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ начинается в поселке Кирьявалахти, куда вы добираетесь самостоятельно. Также мы можем организовать трансфер из Сортавалы за дополнительную плату (около 1500 руб. )
  • По окончании программы по желанию вы можете остаться на чаепитие или поучаствовать в играх (оплачивается дополнительно)
  • Территория парка находится в лесистой и скалистой местности, в таежном лесу 🌲, поэтому желательна походная экипировка
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в поселке Кирьявалахти
Экскурсия по природному парку Кирьявалахти
Экскурсия по природному парку Кирьявалахти
Экскурсия по природному парку Кирьявалахти
Экскурсия по природному парку Кирьявалахти

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Vanik
Vanik
Добрый день! Наша команда энтузиастов участвует в создании природного парка Кирьявалахти с 2017 года. На экскурсиях мы стараемся донести до путешественников красоту карельской природы, историю нашего края и людей, оставивших здесь след советский и досоветский период. Будем рады познакомить вас с этим первозданным уголком Карелии!
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