Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

Что вас ожидает

Нетронутая природа Карелии

Наш маршрут пройдет по сказочным окрестностям залива Кирьявалахти — самому красивому и нетронутому цивилизацией месту Северного Приладожья. Искрящиеся на солнце ☀️ озера, журчащие речки, лесные водопады, скалистые тропы и густые хвойные чащи: перед вами предстанет настоящая Карелия. С нашей помощью вы откроете для себя лучшие ракурсы этих диких мест, раскроете топонимику Кирьявалахти и узнаете о народах, населявших эти земли.

Места притяжения Кирьявалахти

В поселке и парке 🌳 вы найдете немало исторических уголков, где мы поговорим о том, как жил Кирьявалахти до революции. Вы увидите старинную финскую мельницу и первую школу поселка. У озера Ристиярви отыщете руины усадьбы Юхани Леппяля — первого местного учителя, общественного деятеля и незаурядной личности. А у склона скалы рассмотрите памятник финской архитектуры — дачу аптекаря Яскеляйнена, которая в советские годы стала Домом Композиторов. Не обойдем стороной и местные предания: на месте древнего вулкана Кирьявалахти вы услышите об обитавших здесь разбойниках.

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