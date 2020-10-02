1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Галерея Рериха

Ваше путешествие в Рериховскую Карелию начнется с посещения выставки полотен именитого художника. Вам откроется панорама творческого и духовного пути Рериха и его семьи, и вы поймете, почему Карельский период можно считать своеобразным «моментом истины». Я расскажу об экспедициях Рериха по Индии, Китаю, Монголии и Тибету и культурных инициативах художника, а также чудесном исцелении мастера.

Крепость Линнавуори

Далее наш путь лежит к скальной карельской крепости Линнавуори XII века. В дороге вы услышите о земледельческой общине Риеккалансаари и ее героическом 300-летнем противостоянии натискам разбойничьих дружин, орудовавших на просторах Ладоги. Здесь же я расскажу вам о мистической «Ариаварте», родине древнего народа Ариев, и роли этого места в творчестве Николая Рериха.

Ладожские шхеры

С острова Тулон, где жила семья Рерихов, мы отправимся на водную экскурсию ⛳ по акватории Ладоги. Вы погрузитесь в мир величественных Ладожских Шхер, ставших в 1917-1918 годах подлинной творческой мастерской великого певца Севера. С борта катера вы увидите незабываемые памятниками природы Северного Приладожья — острова Хонкасало, Лейвасаари, Каарнесаари, запечатленные на полотнах Рериха.

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