1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Сортавала
  3. Экскурсии

Карелия Рериха — мастерская на Ладоге

Полюбоваться с борта катера Ладожскими шхерами, посетить древнюю крепость и галерею художника Рериха

5
1 отзыв
Дмитрий
Дмитрий – Гид из Сортавалы
Вы пройдете местами, где рождались сокровенные строки «Цветов Мории», где с новой силой зазвучал зов Индии и где с окончательной ясностью в сознании Николая Рериха сложилось понимание его великой миссии.

Мы поговорим о древних Ариях, карельских мифах и биографии живописца и прокатимся на лодке ⚓ к Ладожским шхерам.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 1 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге

Что вас ожидает

Галерея Рериха
Ваше путешествие в Рериховскую Карелию начнется с посещения выставки полотен именитого художника. Вам откроется панорама творческого и духовного пути Рериха и его семьи, и вы поймете, почему Карельский период можно считать своеобразным «моментом истины». Я расскажу об экспедициях Рериха по Индии, Китаю, Монголии и Тибету и культурных инициативах художника, а также чудесном исцелении мастера.

Крепость Линнавуори
Далее наш путь лежит к скальной карельской крепости Линнавуори XII века. В дороге вы услышите о земледельческой общине Риеккалансаари и ее героическом 300-летнем противостоянии натискам разбойничьих дружин, орудовавших на просторах Ладоги. Здесь же я расскажу вам о мистической «Ариаварте», родине древнего народа Ариев, и роли этого места в творчестве Николая Рериха.

Ладожские шхеры
С острова Тулон, где жила семья Рерихов, мы отправимся на водную экскурсию ⛳ по акватории Ладоги. Вы погрузитесь в мир величественных Ладожских Шхер, ставших в 1917-1918 годах подлинной творческой мастерской великого певца Севера. С борта катера вы увидите незабываемые памятниками природы Северного Приладожья — острова Хонкасало, Лейвасаари, Каарнесаари, запечатленные на полотнах Рериха.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в городе Сортавала
  • Поездка на катере осуществляется при силе ветра не более 7-8 м/c. При более сильном ветре большое водное путешествие по Ладожским шхерам заменяется более локальный водной экскурсией и подъемом на живописный скальный массив Риутавуори.
Начало и место завершения
🚩 в поселке Оявойс, Ур. Тукианмяки
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге
Карелия Рериха — мастерская на Ладоге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий, я руководитель культурного центра им. Н. К. Рериха и опытный гид. С удовольствием познакомлю вас с очарованием Севера и покажу красивейшие места Карелии, поделюсь своими знаниями и приоткрою секреты творчества великого мастера живописи.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

2 октября 2020
Если вы хотите посетить небанальную экскурсию, провести день в единении с прекрасной ладожской природой, окунуться в мир идей семьи Рерихов и их сподвижников - обратитесь к Дмитрию. Кроме посещения центра Рериха с осмотром работ мастера Дмитрий предложил нам обширную экскурсию на катере по его излюбленным местам на Ладожских шхерах, темп которой позволил нам вдоволь насладиться видами, надышаться воздухом и напитаться энергией леса, камня и воды. Благодарим Дмитрия и рекомендуем всем!

Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

Водная прогулка по Ладожским шхерам
1 500
2.5 часа
Водная прогулка по Ладожским шхерам
103 отзыва
Покориться красоте карельской природы и узнать местные легенды в дружеском приключении
Сортавала — самый финский город России
От 1 800
2.5 часа
Сортавала — самый финский город России
51 отзыв
Прикоснуться к истории города, сменившего три имени, и насладиться природой Северного Приладожья
Красота и предания Карелии
От 2 000
2.5 часа
Красота и предания Карелии
26 отзывов
Почувствовать дух леса на мистической горе и полюбоваться Ладожским озером со смотровых площадок
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
От 1 800
5 часов
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
8 отзывов
Живописное озеро, гроты, шахты, мраморные горы и потрясающие виды на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная обзорная экскурсия по г. Сортавала
4 500
7 часов
Индивидуальная обзорная экскурсия по г. Сортавала
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
6 500
6.5 часов
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
Горы, скалы, водопады — навстречу дикой природе Южной Карелии!