Поиграть в кладоискателей, помедитировать на шум летящей воды и самим решить, куда ещё отправиться
Приглашаем провести 2 дня в южной части Карелии. Вы побываете в месторождении граната и сможете найти полудрагоценную бусинку. Прогуляетесь у живописных водопадов и насладитесь северной природой края. Посетите знаменитый каньон, в котором добывали мрамор для строительства соборов Санкт-Петербурга.
А ещё наш тур — это конструктор: у вас будет возможность дополнительно прокатиться на катере по ладожским шхерам и ретропоезде и поменять экскурсию в горный парк на знакомство с островом Валаам.
А ещё наш тур — это конструктор: у вас будет возможность дополнительно прокатиться на катере по ладожским шхерам и ретропоезде и поменять экскурсию в горный парк на знакомство с островом Валаам.
Ближайшие даты:
6
июн
июн
7
июн
июн
8
июн
июн
9
июн
июн
10
июн
июн
11
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июн
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сортавала, ж-д. вокзал, 08:30Завершение: Сортавала, ж-д. вокзал, 18:45
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 187 туристов
Меня зовут Константин. Наша компания начала работать в 1992 году и за это время стала важным игроком туристического рынка с признанным авторитетом. В наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге работают специалисты, посвятившие компании 11-15 лет, для которых туризм — это не только любимая работа, это призвание. Мы обладаем огромным опытом в организации самых разных путешествий от студенческих поездок и походов в горы до частных визитов первых лиц государства и членов королевской семьи.
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