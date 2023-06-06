Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор

Поиграть в кладоискателей, помедитировать на шум летящей воды и самим решить, куда ещё отправиться

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Ответы на вопросы
Приглашаем провести 2 дня в южной части Карелии. Вы побываете в месторождении граната и сможете найти полудрагоценную бусинку. Прогуляетесь у живописных водопадов и насладитесь северной природой края. Посетите знаменитый каньон, в котором добывали мрамор для строительства соборов Санкт-Петербурга.

А ещё наш тур — это конструктор: у вас будет возможность дополнительно прокатиться на катере по ладожским шхерам и ретропоезде и поменять экскурсию в горный парк на знакомство с островом Валаам.
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Ближайшие даты:
6
июн
7
июн
8
июн
9
июн
10
июн
11
июн
12
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, ж-д. вокзал, 08:30
Завершение: Сортавала, ж-д. вокзал, 18:45
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Многодневные туры
Природа и пейзажи
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