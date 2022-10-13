Классическая Рускеала

Оценить красоту Мраморного карьера, водопадов Ахинкоски и пейзажей с горы Паасонвуори

Приглашаю вас в путешествие на автомобиле и ретро-паровозе к знаменитому горному парку. Это уже традиционный и самый яркий способ познакомиться с жемчужиной Карелии.

Вы увидите впечатляющие каменоломни, услышите о разработке месторождения и использовании камня в архитектурных шедеврах. А после насладитесь водопадами и подниметесь на холм, овеянный легендами.
Классическая Рускеала
Классическая Рускеала
Классическая Рускеала
Классическая Рускеала
Классическая Рускеала
Классическая Рускеала
Классическая Рускеала
Классическая Рускеала
Классическая Рускеала
Классическая Рускеала
Классическая Рускеала
Классическая Рускеала
Классическая Рускеала
Классическая Рускеала
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Описание

Что вас ожидает

Сокровища Рускеалы

Итак, я провожаю вас на вокзале, снимаю видео вашего отправления, обгоняю поезд и встречаю уже в парке. Можно отправиться в парк на машине и посмотреть ретропоезд уже в Рускеале. Гуляя по территории комплекса, вы узнаете историю этого удивительного места. Осмотрите подземные штольни и полюбуетесь итальянским карьером. Увидите вживую те самые мраморные скалы и поймете, что ни одна фотография не передает их великолепия. Заплывете в гроты, если прокатитесь на лодке по озеру с изумрудной водой. А полет на троллее дополнит гамму эмоций и впечатлений.

Ахинкоски и гора Паасонвуори

Следующая точка нашего путешествия — знаменитые водопады, где вы прогуляетесь по мостикам над водопадами, насладитесь темным водам бурной карельской реки Тохмайоки, сделаете много классных селфи и познакомитесь с прошлым края. А в завершение поднимемся на гору Паасонвуори, с которой вам откроются дивные панорамы.

Организационные детали

  • Если мы едем на вашей машине, стоимость экскурсии составит 10000 руб. /день
  • Длительность экскурсии 6-7 часов
  • Дополнительные расходы: билет на ретро-поезд — от 799 руб.; вход в горный парк «Рускеала» — 450 р. /чел.; троллей (Zip-line) — 2000 руб.; прокат лодки на 40 минут — 1000 руб. /4 чел.; экотропа к водопадам Ахинкоски — 300 руб. /чел.; экотропа на гору Паасонвуори — 150 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ж/Д вокзал г. Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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