Приглашаю вас в путешествие на автомобиле и ретро-паровозе к знаменитому горному парку. Это уже традиционный и самый яркий способ познакомиться с жемчужиной Карелии. Вы увидите впечатляющие каменоломни, услышите о разработке месторождения и использовании камня в архитектурных шедеврах. А после насладитесь водопадами и подниметесь на холм, овеянный легендами.

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Описание

Что вас ожидает

Сокровища Рускеалы

Итак, я провожаю вас на вокзале, снимаю видео вашего отправления, обгоняю поезд и встречаю уже в парке. Можно отправиться в парк на машине и посмотреть ретропоезд уже в Рускеале. Гуляя по территории комплекса, вы узнаете историю этого удивительного места. Осмотрите подземные штольни и полюбуетесь итальянским карьером. Увидите вживую те самые мраморные скалы и поймете, что ни одна фотография не передает их великолепия. Заплывете в гроты, если прокатитесь на лодке по озеру с изумрудной водой. А полет на троллее дополнит гамму эмоций и впечатлений.

Ахинкоски и гора Паасонвуори

Следующая точка нашего путешествия — знаменитые водопады, где вы прогуляетесь по мостикам над водопадами, насладитесь темным водам бурной карельской реки Тохмайоки, сделаете много классных селфи и познакомитесь с прошлым края. А в завершение поднимемся на гору Паасонвуори, с которой вам откроются дивные панорамы.

Организационные детали