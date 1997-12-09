Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

Уникальный однодневный экспедиционный тур, в котором вы доедете до 8-ми известных водопадов Северного Приладожья: «Белые мосты» (Юканкоски), «Ристиярвский», «Ляскеля», «9 мая» (Прокинкоски), «13 мая» (Пьюхинкоски), «нижний Койринойя», «верхний Койринойя», «Белые мосты 2». Все они разные и хороши по-своему.
Также поднимемся на гору Хийденвуори, с вершины которой вам откроется вид на Ладогу и Ладожские шхеры.
Главные отличия этого тура:
Это экспедиционный тур, до некоторых объектов можно добраться только на внедорожнике.
Вы будете путешествовать на полноприводном автобусе 🚌 устроим для вас небольшой пикник. Обедать вы будете всем «карельским»: не далеко от «карельского водопада», вы будете есть традиционные «карельские калитки», заедая «карельским вареньем» и запивая «карельским травяным чаем».
Приезжаете в Сортавалу и возвращаетесь в СПб на поезде 🚂 “Ласточка”.
В чем преимущества поездки на поезде “Ласточка” перед автобусом:
Доезжаете до Сортавалы на комфортабельном поезде, где достаточно места для ног, удобные широкие сидения, где можно встать и размять ноги, посетить туалет, перекусить, можно доспать или почитать книгу;
Безопасность. Вам не будет страшно и вас не укачает на опасных (особенно зимой) участках Сортавальских серпантинов, по которым едет весь остальной транспорт, включая туристические автобусы;
Поезд едет четко по графику, что гарантирует выполнение заявленной программы тура в любой день недели (т. е. вы не зависите от дорожной обстановки и опыта водителей);
Поезд отправляется из центра города, с Финляндского вокзала.
В 10. 20 вы уже в Сортавале;
В СПб поезд прибывает гарантированно в 22. 43, также на Финляндский вокзал;
Невысокая стоимость билетов, около 400 рублей.
Что входит
Аренда внедорожного автобуса
Посещение всех заявленных объектов
Сопровождение профессиональным гидом.
Что не входит
Билеты на “Ласточку” из СПб до Сортавалы и обратно. Покупаются самостоятельно и заранее.
Карельский обед (300 рублей)
Начало и место завершения
🚩 Старовыборгское ш., 19, г. Сортавала
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.