Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

Уникальный однодневный экспедиционный тур, в котором вы доедете до 8-ми известных водопадов Северного Приладожья: «Белые мосты» (Юканкоски), «Ристиярвский», «Ляскеля», «9 мая» (Прокинкоски), «13 мая» (Пьюхинкоски), «нижний Койринойя», «верхний Койринойя», «Белые мосты 2». Все они разные и хороши по-своему.

Также поднимемся на гору Хийденвуори, с вершины которой вам откроется вид на Ладогу и Ладожские шхеры.

Главные отличия этого тура:

Это экспедиционный тур, до некоторых объектов можно добраться только на внедорожнике.

Вы будете путешествовать на полноприводном автобусе 🚌 устроим для вас небольшой пикник. Обедать вы будете всем «карельским»: не далеко от «карельского водопада», вы будете есть традиционные «карельские калитки», заедая «карельским вареньем» и запивая «карельским травяным чаем».

Приезжаете в Сортавалу и возвращаетесь в СПб на поезде 🚂 “Ласточка”.

В чем преимущества поездки на поезде “Ласточка” перед автобусом: