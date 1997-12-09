Еще несколько необычных экскурсий в Сортавале

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Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день

Ярослав Т.
Ярослав Т. – Гид из Сортавалы
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 2 600 ₽ за человека

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Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Уникальный однодневный экспедиционный тур, в котором вы доедете до 8-ми известных водопадов Северного Приладожья: «Белые мосты» (Юканкоски), «Ристиярвский», «Ляскеля», «9 мая» (Прокинкоски), «13 мая» (Пьюхинкоски), «нижний Койринойя», «верхний Койринойя», «Белые мосты 2». Все они разные и хороши по-своему.
Также поднимемся на гору Хийденвуори, с вершины которой вам откроется вид на Ладогу и Ладожские шхеры.

Главные отличия этого тура:

  • Это экспедиционный тур, до некоторых объектов можно добраться только на внедорожнике.
  • Вы будете путешествовать на полноприводном автобусе 🚌 устроим для вас небольшой пикник. Обедать вы будете всем «карельским»: не далеко от «карельского водопада», вы будете есть традиционные «карельские калитки», заедая «карельским вареньем» и запивая «карельским травяным чаем».
  • Приезжаете в Сортавалу и возвращаетесь в СПб на поезде 🚂 “Ласточка”.

В чем преимущества поездки на поезде “Ласточка” перед автобусом:

  • Доезжаете до Сортавалы на комфортабельном поезде, где достаточно места для ног, удобные широкие сидения, где можно встать и размять ноги, посетить туалет, перекусить, можно доспать или почитать книгу;
  • Безопасность. Вам не будет страшно и вас не укачает на опасных (особенно зимой) участках Сортавальских серпантинов, по которым едет весь остальной транспорт, включая туристические автобусы;
  • Поезд едет четко по графику, что гарантирует выполнение заявленной программы тура в любой день недели (т. е. вы не зависите от дорожной обстановки и опыта водителей);
  • Поезд отправляется из центра города, с Финляндского вокзала.
  • В 10. 20 вы уже в Сортавале;
  • В СПб поезд прибывает гарантированно в 22. 43, также на Финляндский вокзал;
  • Невысокая стоимость билетов, около 400 рублей.
Что входит
  • Аренда внедорожного автобуса
  • Посещение всех заявленных объектов
  • Сопровождение профессиональным гидом.
Что не входит
  • Билеты на “Ласточку” из СПб до Сортавалы и обратно. Покупаются самостоятельно и заранее.
  • Карельский обед (300 рублей)
Начало и место завершения
🚩 Старовыборгское ш., 19, г. Сортавала
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ярослав Т.
Ярослав Т.
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