Прокатитесь на современном катере по Валаамскому архипелагу и Ладожским шхерам. Вас ждут живописные бухты со скалистыми берегами и сосновыми рощами.В пути предусмотрены две остановки: три часа свободного времени на острове

Валаам и полчаса на острове Хонкасало. На Валааме можно посетить знаменитый мужской монастырь, погулять по благоустроенной территории и прикоснуться к святыням. На Хонкасало капитан проведёт вас на смотровую площадку - гору Вахтимяки, откуда открывается панорама Ладожских шхер. Также на обратном пути увидите дачу Винтера - архитектурный шедевр в стиле романтизм

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сакральный остров Валаам

Вы остановитесь на Валааме — большом острове, где находится знаменитый мужской монастырь. Здесь у вас будет 3 часа свободного времени. Вы сможете погулять по уютной благоустроенной территории и понаблюдать за местной жизнью. Прикоснуться к святыням монастыря и отдохнуть душой в намоленном месте.

Национальный парк «Ладожские шхеры»

Мы сделаем получасовую остановку на острове Хонкасало. В компании капитана вы подниметесь на «крышу Ладоги» — 80-метровую гору Вахтимяки — и полюбуетесь с высоты панорамой Ладожских шхер. На обратном пути увидите дачу Винтера — архитектурный шедевр в стиле романтизм, окружённый дендропарком.

Организационные детали