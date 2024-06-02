Прокатитесь на современном катере по Валаамскому архипелагу и Ладожским шхерам. Вас ждут живописные бухты со скалистыми берегами и сосновыми рощами.
В пути предусмотрены две остановки: три часа свободного времени на острове
В пути предусмотрены две остановки: три часа свободного времени на острове
5 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Удобный катер с печкой
- 🌲 Живописные сосновые рощи
- 🏞️ Панорамные виды с горы Вахтимяки
- ⛪ Посещение Валаамского монастыря
- 🏡 Увидите дачу Винтера
Что можно увидеть
- Валаамский монастырь
- Гора Вахтимяки
- Дача Винтера
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сакральный остров Валаам
Вы остановитесь на Валааме — большом острове, где находится знаменитый мужской монастырь. Здесь у вас будет 3 часа свободного времени. Вы сможете погулять по уютной благоустроенной территории и понаблюдать за местной жизнью. Прикоснуться к святыням монастыря и отдохнуть душой в намоленном месте.
Национальный парк «Ладожские шхеры»
Мы сделаем получасовую остановку на острове Хонкасало. В компании капитана вы подниметесь на «крышу Ладоги» — 80-метровую гору Вахтимяки — и полюбуетесь с высоты панорамой Ладожских шхер. На обратном пути увидите дачу Винтера — архитектурный шедевр в стиле романтизм, окружённый дендропарком.
Организационные детали
- Время начала экскурсии: 09:00 / 11:00 / 15:00 ежедневно
- Сопровождать вас буду я или другой капитан из нашей команды
- Поездка пройдёт на комфортабельном катере кабинного типа. На нём есть печка, а также спасательные жилеты, плоты и круги.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Валаам — 150 руб. /чел., Ладожские шхеры — 200 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Промышленная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Сортавале
Провёл экскурсии для 13 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валерий, я представляю дружную команду капитанов в Сортавале. Мы проводим прогулки на комфортабельных современных катерах. С радостью покажем вам Ладогу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
2 июня 2024
Все отлично! Спасибо за экскурсию.
М
Мария
1 июня 2024
Отлично провели день, прогулка прошла супер, капитан Леонид рассказывал интересные детали про озеро и Валаам.
Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
Катались с собакой - так что катер дог Френдли) рекомендую!
Е
Екатерина
25 мая 2024
Отличное путешествие на караблике! Очень познавательно. Капитан Максим молодец!
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