Майские выходные в глэмпинге

Проведите 4 незабываемых дня в Карелии, проживая в купольном глэмпинге на берегу самого большого озера Европы

5
3 отзыва
Проведите 4 незабываемых дня в Карелии, проживая в купольном глэмпинге на берегу самого большого озера Европы и наслаждаясь красотой Ладожских шхер! Этот архипелаг скалистых островов называют норвежскими фьордами, а в его составе насчитывают около 650 скалистых островков и скал.

Исследуйте Ладожские шхеры с суши, прогуливаясь по одному из островов, и с воды – на мотолодках или закрытых катерах.
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Майские выходные в глэмпинге
Ближайшие даты:
30
апр
7
мая

Что вас ожидает 🤩

Заезд на квадроциклах по карельской тайге
Заезд на квадроциклах по карельской тайге
Маршрут проходит через заброшенные финские деревни, мимо старинных водяных мельниц, по заповедным карельским лесам
Остров Хавус
Остров Хавус
Вы совершите восхождение на г. Хауккариотта и треккинг по экологической тропе на острове Хавус
Остров Тулон (Тулолансаари)
Остров Тулон (Тулолансаари)
Один из самых крупных на Ладожском озере
Ладожское озеро
Ладожское озеро
Увидите неповторимые просторы Ладоги и красоту Ладожских шхер
Мраморный карьер «Рускеала»
Мраморный карьер «Рускеала»
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России
Заброшенные финские каменоломни
Заброшенные финские каменоломни
В которых добывали гранит для украшения дворцов и храмов Санкт-Петербурга

Программа тура по дням

1 день

Сафари на квадроциклах

Встречаемся на вокзале г. Сортавала и идем завтракать в уютном кафе.

После завтрака мы отправляемся к месту начала квадро-маршрута. Переодеваемся в грязезащитный костюм, знакомимся с техникой безопасности, и наше путешествие на квадроциклах начинается.

Маршрут всем придется по душе: он проходит через заброшенные финские деревни, мимо старинных водяных мельниц, по заповедным карельским лесам. 

Кульминацией маршрута станет посещение рускеальских водопадов и заброшенного мраморного карьера

В пути будет организован перекус. После окончания маршрута сдаём экипировку и отправляемся на пристань, откуда на мотолодках или катерах мы доберемся до острова, расположенного в самом центре Ладожских шхер.

Размещаемся в глэмпинге, где нас уже ждёт приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни в большом прозрачном куполе с видом на Ладогу. 

Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса, наблюдая за звездным небом прямо из теплой кровати.

Сафари на квадроциклахСафари на квадроциклахСафари на квадроциклахСафари на квадроциклахСафари на квадроциклах
2 день

Треккинг по острову Хавус

После завтрака в глэмпинге отправляемся на пешую прогулку (около 6 км) в сопровождении гида вглубь острова Хавус

Мы пойдем природной тропой по карельской тайге и увидим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.

Гид рассказывает нам много интересных фактов о здешних местах: о финских семьях и истории Северного Приладожья, об особенностях лесных пород, о животных, которые здесь живут и т.п.

Изюминкой маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»). С высоты более 40 метров открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры. 

После прогулки нас ждет обед-пикник в лесу на оборудованном месте: пробуем свежезапеченую форель и знаменитые карельские пирожки – калитки.

После пикника заканчиваем пеший маршрут и возвращаемся в глэмпинг. 

Отдыхаем и ужинаем после насыщенного дня. Сегодня нас ждет увлекательный вечер: рассказы о традициях и обычаях карел, карельские загадки и викторина об истории этих мест.

При желании за доплату отдыхаем в бане-фурако (заказывается заранее).

Треккинг по острову ХавусТреккинг по острову ХавусТреккинг по острову ХавусТреккинг по острову ХавусТреккинг по острову ХавусТреккинг по острову Хавус
3 день

Ладожские шхеры на мотолодках

После завтрака в глэмпинге мы отправляемся на кольцевой маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы». Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Мы посетим остров Тулон (Тулолансаари) – один из самых крупных на Ладожском озере. До 1940 году здесь находилось несколько деревень, в одной из которых летом 1918 года жил и работал известный русский художник Николай Рерих. 

Также мы посмотрим заброшенные финские каменоломни, в которых добывали гранит для украшения дворцов и храмов Санкт-Петербурга. 

Во время водной прогулки мы также увидим несколько маяков, выйдем на один из островов и поднимемся на гору, откуда открывается неповторимый вид на просторы Ладоги.

После возвращения нас ждет вкусный ужин и отдых. 

За доп. плату можно заказать уникальную услугу: флоатинг в заливе Ладожских шхер. Незабываемые ощущения и уникальные фотографии гарантируются! (заказывается заранее, группа не менее 4 чел.)

При хорошей погоде вечер проведем у большого общего костра: делимся впечатлениями, жарим маршмеллоу, пьем крепкий чай с карельскими травами, играем в настолки и поем под гитару.

Ладожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодках
4 день

Каменная история Ладоги и горный парк Рускеала

После завтрака у нас свободное время, поэтому выбираем сами, чем заняться сегодня: 

  • прогуляться в соседнюю бухту и попробовать застать врасплох любопытных нерп
  • поучиться кататься на SUP-досках
  • посмотреть фильм про Ладогу, 
  • изучить каменные породы (в том числе гранатовую жилу, проходящую неподалеку), 
  • попробовать пройти под парусом на парусном катамаране (при подходящей погоде), 
  • просто хорошенько выспаться на природе, но в комфортных условиях на уютных кроватях.

Днем нас ждет прощальный обед от шеф-повара и выезд в горный парк Рускеала. В горном парке для нас организована наземная экскурсия с гидом. 

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. 

Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. 

Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15–18 метров.

После окончания экскурсии у нас есть свободное время для прогулки по территории. При желании мы сможем заказать подземную экскурсию по горному парку (за доп. плату, заказывается заранее, присоединение к группе парка).

Затем мы отправляемся в г. Сортавала на уникальном «Рускеальском экспрессе»

Это туристический ретро поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. 

Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран – главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. 

На вокзал приезжаем чуть заранее – у нас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.

Проживание

Тур предполагает размещение в купольном глэмпинге – автономном лесном отеле с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера.

Стоимость программы при двухместном размещении в глэмпинге составляет 59 900 руб. / чел.

Стоимость программы при одноместном размещении в глэмпинге составляет 79 900 руб. / чел. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в двухместных купольных шатрах в глэмпинге (3 ночи)
  • Трансферы по программе
  • Работа гидов, инструкторов, водителей, повара и другого персонала
  • Маршрут на квадроциклах (двухместное размещение)
  • Пеший маршрут и организация пикника
  • Аренда мотолодок для прогулки по Ладожским шхерам
  • Двухместное размещение в глэмпинге
  • Питание по программе (ужин в последний день не включен)
  • Наземная экскурсия в горный парк Рускеала
  • Лекции и тематические вечера
  • Билеты на ретро-поезд «Рускеальский экспресс»
  • Аренда SUP-бордов (при желании в последний день)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты в г. Сортавала и обратно
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
  • Ужин в последний день программы
  • Аренда бани-фурако в глэмпинге (по желанию)
  • Аренда парусного катамарана (по желанию)
  • Флоатинг в заливе Ладоги (по желанию)
  • Подземная экскурсия в горный парк Рускеала (по желанию)
  • Одноместное размещение (+ 20.000 руб.)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Какое питание включено в программу?

В стоимость программы входит трехразовое питание, кроме ужина в день отъезда. Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. Обеды в дни 1 и 3 будут организованы в качестве перекуса на активных маршрутах. Во второй день вас ждет обед-пикник с копченой форелью на природе. В день 4 обед пройдет в ресторане глэмпинга.

В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Какой транспорт будет использоваться на маршруте?

На маршруте от Сортавалы до Рускеалы будут использоваться полноприводные автомобили импортного производства, полностью подготовленные для бездорожья (посадка по 3 человека + водитель).

Водные прогулки по Ладожскому озеру будут проходить на скоростных закрытых катерах (посадка по 5-6 чел.) и надувных мотолодках «Адмирал» с подвесным мотором «Yamaha»/«Tohatsu» мощностью 30 л. с.

Также вас ждет катание на квадроциклах CF MOTO X4 EPS.

Есть ли связь на маршруте тура?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.

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