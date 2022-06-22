Встречаемся на вокзале г. Сортавала и идем завтракать в уютном кафе.
После завтрака мы отправляемся к месту начала квадро-маршрута. Переодеваемся в грязезащитный костюм, знакомимся с техникой безопасности, и наше путешествие на квадроциклах начинается.
Маршрут всем придется по душе: он проходит через заброшенные финские деревни, мимо старинных водяных мельниц, по заповедным карельским лесам.
Кульминацией маршрута станет посещение рускеальских водопадов и заброшенного мраморного карьера.
В пути будет организован перекус. После окончания маршрута сдаём экипировку и отправляемся на пристань, откуда на мотолодках или катерах мы доберемся до острова, расположенного в самом центре Ладожских шхер.
Размещаемся в глэмпинге, где нас уже ждёт приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни в большом прозрачном куполе с видом на Ладогу.
Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса, наблюдая за звездным небом прямо из теплой кровати.
После завтрака в глэмпинге отправляемся на пешую прогулку (около 6 км) в сопровождении гида вглубь острова Хавус.
Мы пойдем природной тропой по карельской тайге и увидим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Гид рассказывает нам много интересных фактов о здешних местах: о финских семьях и истории Северного Приладожья, об особенностях лесных пород, о животных, которые здесь живут и т.п.
Изюминкой маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»). С высоты более 40 метров открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры.
После прогулки нас ждет обед-пикник в лесу на оборудованном месте: пробуем свежезапеченую форель и знаменитые карельские пирожки – калитки.
После пикника заканчиваем пеший маршрут и возвращаемся в глэмпинг.
Отдыхаем и ужинаем после насыщенного дня. Сегодня нас ждет увлекательный вечер: рассказы о традициях и обычаях карел, карельские загадки и викторина об истории этих мест.
При желании за доплату отдыхаем в бане-фурако (заказывается заранее).
После завтрака в глэмпинге мы отправляемся на кольцевой маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы». Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Мы посетим остров Тулон (Тулолансаари) – один из самых крупных на Ладожском озере. До 1940 году здесь находилось несколько деревень, в одной из которых летом 1918 года жил и работал известный русский художник Николай Рерих.
Также мы посмотрим заброшенные финские каменоломни, в которых добывали гранит для украшения дворцов и храмов Санкт-Петербурга.
Во время водной прогулки мы также увидим несколько маяков, выйдем на один из островов и поднимемся на гору, откуда открывается неповторимый вид на просторы Ладоги.
После возвращения нас ждет вкусный ужин и отдых.
За доп. плату можно заказать уникальную услугу: флоатинг в заливе Ладожских шхер. Незабываемые ощущения и уникальные фотографии гарантируются! (заказывается заранее, группа не менее 4 чел.)
При хорошей погоде вечер проведем у большого общего костра: делимся впечатлениями, жарим маршмеллоу, пьем крепкий чай с карельскими травами, играем в настолки и поем под гитару.
После завтрака у нас свободное время, поэтому выбираем сами, чем заняться сегодня:
Днем нас ждет прощальный обед от шеф-повара и выезд в горный парк Рускеала. В горном парке для нас организована наземная экскурсия с гидом.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.
Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15–18 метров.
После окончания экскурсии у нас есть свободное время для прогулки по территории. При желании мы сможем заказать подземную экскурсию по горному парку (за доп. плату, заказывается заранее, присоединение к группе парка).
Затем мы отправляемся в г. Сортавала на уникальном «Рускеальском экспрессе».
Это туристический ретро поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран – главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
На вокзал приезжаем чуть заранее – у нас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.
Тур предполагает размещение в купольном глэмпинге – автономном лесном отеле с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера.
Стоимость программы при двухместном размещении в глэмпинге составляет 59 900 руб. / чел.
Стоимость программы при одноместном размещении в глэмпинге составляет 79 900 руб. / чел.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
В стоимость программы входит трехразовое питание, кроме ужина в день отъезда. Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. Обеды в дни 1 и 3 будут организованы в качестве перекуса на активных маршрутах. Во второй день вас ждет обед-пикник с копченой форелью на природе. В день 4 обед пройдет в ресторане глэмпинга.
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
На маршруте от Сортавалы до Рускеалы будут использоваться полноприводные автомобили импортного производства, полностью подготовленные для бездорожья (посадка по 3 человека + водитель).
Водные прогулки по Ладожскому озеру будут проходить на скоростных закрытых катерах (посадка по 5-6 чел.) и надувных мотолодках «Адмирал» с подвесным мотором «Yamaha»/«Tohatsu» мощностью 30 л. с.
Также вас ждет катание на квадроциклах CF MOTO X4 EPS.
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.