1 день

Сафари на квадроциклах

Встречаемся на вокзале г. Сортавала и идем завтракать в уютном кафе.

После завтрака мы отправляемся к месту начала квадро-маршрута. Переодеваемся в грязезащитный костюм, знакомимся с техникой безопасности, и наше путешествие на квадроциклах начинается.

Маршрут всем придется по душе: он проходит через заброшенные финские деревни, мимо старинных водяных мельниц, по заповедным карельским лесам.

Кульминацией маршрута станет посещение рускеальских водопадов и заброшенного мраморного карьера.

В пути будет организован перекус. После окончания маршрута сдаём экипировку и отправляемся на пристань, откуда на мотолодках или катерах мы доберемся до острова, расположенного в самом центре Ладожских шхер.

Размещаемся в глэмпинге, где нас уже ждёт приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни в большом прозрачном куполе с видом на Ладогу.

Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса, наблюдая за звездным небом прямо из теплой кровати.