Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Крепость Линнавуори

Вы поднимитесь к древней скальной крепости Линнавуори XII века и разберетесь в значении местных топонимов. Мы поговорим о городах-убежищах, старинном эпосе «Калевала» и мифическом рунопевце Вяйнемейнене, вспомним легенды и предания и насладимся живописными панорамами залива Токкарлахти.

Скальный массив Риуттавуори

Добраться до неприступной «Горы-рифа» Риуттавуори без проводника не так-то просто: нужно знать тайные тропы между заливом и озером Риутталампи. Высота горы ⛰️ небольшая, чуть больше 70 метров, но с вершины открываются великолепные пейзажи полей, Ладожского залива и внутреннего озера. Вы полюбуетесь захватывающими видами и попробуете угадать, какой необычный след оставила гора в финской истории 📖.

Музыкально-поэтическая программа

В ходе прогулки вас ждет литературное чтение стихов поэта Огненного Слова, воспевающего наш удивительный край. В зависимости от погоды, поэтическая программа будет проходить на природе или же в Карельском центре Николая Рериха, в окружении работ художника. Слушая талантливого автора, вы погрузитесь в атмосферу северной сказки и ощутите прилив творческой энергии.

Организационные детали