Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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Мифопоэтическая Карелия

Подняться к древним крепостям, познакомиться с карельскими мифами и услышать авторские стихи

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Сортавалы
Красота северной природы, сюжеты карело-финского эпоса и пронзительные авторские стихи — вам приоткроется душа и сокровища Сортавалы! Мы поднимемся к древним крепостям, вспоминая главные вехи истории 📖 Республики, и насладимся с вершин скальных массивов живописными панорамами.

А после вас ждет музыкально-поэтическая авторская программа.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 1 500 ₽ за экскурсию

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Мифопоэтическая Карелия
Мифопоэтическая Карелия

Что вас ожидает

Крепость Линнавуори
Вы поднимитесь к древней скальной крепости Линнавуори XII века и разберетесь в значении местных топонимов. Мы поговорим о городах-убежищах, старинном эпосе «Калевала» и мифическом рунопевце Вяйнемейнене, вспомним легенды и предания и насладимся живописными панорамами залива Токкарлахти.

Скальный массив Риуттавуори
Добраться до неприступной «Горы-рифа» Риуттавуори без проводника не так-то просто: нужно знать тайные тропы между заливом и озером Риутталампи. Высота горы ⛰️ небольшая, чуть больше 70 метров, но с вершины открываются великолепные пейзажи полей, Ладожского залива и внутреннего озера. Вы полюбуетесь захватывающими видами и попробуете угадать, какой необычный след оставила гора в финской истории 📖.

Музыкально-поэтическая программа
В ходе прогулки вас ждет литературное чтение стихов поэта Огненного Слова, воспевающего наш удивительный край. В зависимости от погоды, поэтическая программа будет проходить на природе или же в Карельском центре Николая Рериха, в окружении работ художника. Слушая талантливого автора, вы погрузитесь в атмосферу северной сказки и ощутите прилив творческой энергии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет наш гид Вадим — культуролог, поэт, соавтор природной эко-школы в Карелии и основатель творческого проекта имени Н. К. Рериха
  • Экскурсия начинается в Сортавале. Добраться до города из Петербурга можно на ласточке или автомобиле 🚘. По желанию за дополнительную плату мы можем организовать для вас трансфер.
Мифопоэтическая Карелия
Мифопоэтическая Карелия
Мифопоэтическая Карелия
Мифопоэтическая Карелия
Мифопоэтическая Карелия
Мифопоэтическая Карелия
Мифопоэтическая Карелия
Мифопоэтическая Карелия
Мифопоэтическая Карелия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий, я руководитель культурного центра им. Н. К. Рериха и опытный гид. С удовольствием познакомлю вас с очарованием Севера и покажу красивейшие места Карелии, поделюсь своими знаниями и приоткрою секреты творчества великого мастера живописи.
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Дмитрий проводит ещё 1 экскурсию

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