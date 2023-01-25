Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

На 3 дня к горе Воттоваара

Провести выходные наедине с Карелией, проплыть по шхерам на лодке и услышать предания этих мест

Волшебные берега Ладожских шхер, сейды саамов, мистические скалы, финские артефакты и ледниковые озера: вас ждет потрясающее погружение в атмосферу и природу Карелии.

За 3 дня в группе до 6 человек вы исследуете залив Кирьявалахти, мистическую гору Воттоваара, озера Толвоярви и Уксинскую озовую гряду — места, которые открываются лишь немногим гостям Севера.
На 3 дня к горе Воттоваара
На 3 дня к горе Воттоваара
На 3 дня к горе Воттоваара
На 3 дня к горе Воттоваара
На 3 дня к горе Воттоваара
На 3 дня к горе Воттоваара
На 3 дня к горе Воттоваара
На 3 дня к горе Воттоваара
На 3 дня к горе Воттоваара
На 3 дня к горе Воттоваара
На 3 дня к горе Воттоваара
На 3 дня к горе Воттоваара
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Описание

Что вас ожидает

Заповедная Карелия — от шхер до ледников

На джипах мы исследуем аутентичные и труднодоступные места Карелии, проедем по участку маршрута «Голубые дороги Русского Севера» и погрузимся в волшебный мир рунопевцев и саамов. Вот наш примерный план на 3 дня:

  • Изучить залив Кирьявалахти и одну из красивейших дорог Карелии.
  • Подняться на гору Кирьяваара, чтобы пройти по склону древнего вулкана и дивному сосновому лесу.
  • На горе Хийденвуори ощутить энергетику места силы и заглянуть в финскую штольню.
  • С высоты полюбоваться Ладожскими шхерами и проплыть по ним на моторной лодке.
  • На мистической горе Воттоваара почувствовать, как время остановилось. Мы прогуляемся среди сейдов, скривившихся сосен и скал, увидим Амфитеатр, голову Укко, бездонный колодец, лестницу «в никуда» и портал. И конечно, вспомним о культах саами, связанных с этим местом.
  • Оценить на Уксинской озовой гряде, что осталось от древнего ледника. Проложим путь по системе каменистых округлых холмов и рассмотрим сказочный ландшафт места, которое не зря носит статус памятника природы регионального значения.

Программа путешествия по дням

День 1

  • сбор группы в 10:30 на ж/д вокзале Сортавалы
  • остановка на мысе в заливе Кирьявалахти
  • гора Кирьяваара
  • гора Хийденвуори
  • водопад Ляскеля
  • катание на моторной лодке по Ладожским шхерам (2.5 часа)
  • ночевка у озера Суоярви в палатках (летом)

День 2

  • треккинг по горе Воттоваара (5-6 часов)
  • ночевка на горе Воттоваара в палатках (летом)

День 3

  • Уксинская озовая гряда (1.5 часа)
  • окончание программы в 18:00 на ж/д вокзале Сортавалы

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • За 3 дня мы проедем примерно 600 км
  • Летом ночуем в 2- и 4-местных палатках. Еду готовим сами, на костре или газовой горелке.
  • С наступлением осени группа ночует и питается на базе «Вотто тур»
  • Программа предполагает несколько треккингов по пересеченной местности

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер на полноприводном микроавтобусе (УАЗ Буханка); сопровождение профессионального гида из нашей команды, аренда палатки (летом) и питание (летом)
  • Не включено: двухместное проживание на турбазах (осенью) — 2000 руб. /чел.; питание в кафе (осенью) — 2400 руб. /чел.; катание на моторных лодках — 1600 руб. /чел.

Что взять с собой

  • Паспорт, пауэрбанки, а также наличные, т. к. банковские карты принимают не везде
  • Из одежды: треккинговую обувь, ветровку, резиновые тапки, ветровку, теплые вещи по погоде, термобелье для ночевки
  • Из снаряжения: репелленты от насекомых, спальник, коврик-пенку, кружку, тарелку, ложку, гигиенические салфетки, средства от укачивания в дороге
  • Места в машине не так много, советуем собрать сумку или рюкзак средних размеров

Обратите внимание

  • Если погодные условия угрожают безопасности группы или не позволяют добраться до некоторых локаций, объекты могут быть заменены на другие или исключены из программы, если замена невозможна
  • Время окончания тура может сдвинуться из-за непредвиденных обстоятельств или ухудшения качества дорог (дороги грунтовые)
  • В пути будет мало мест, где можно воспользоваться полноценным туалетом. Нам придется пользоваться «зелеными остановками».
  • Будьте готовы к тому, что периодически сотовой связи не будет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ж/д вокзале Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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