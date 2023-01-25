Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

На джипах мы исследуем аутентичные и труднодоступные места Карелии, проедем по участку маршрута «Голубые дороги Русского Севера» и погрузимся в волшебный мир рунопевцев и саамов. Вот наш примерный план на 3 дня:
Изучить залив Кирьявалахти и одну из красивейших дорог Карелии.
Подняться на гору Кирьяваара, чтобы пройти по склону древнего вулкана и дивному сосновому лесу.
На горе Хийденвуори ощутить энергетику места силы и заглянуть в финскую штольню.
С высоты полюбоваться Ладожскими шхерами и проплыть по ним на моторной лодке.
На мистической горе Воттоваара почувствовать, как время остановилось. Мы прогуляемся среди сейдов, скривившихся сосен и скал, увидим Амфитеатр, голову Укко, бездонный колодец, лестницу «в никуда» и портал. И конечно, вспомним о культах саами, связанных с этим местом.
Оценить на Уксинской озовой гряде, что осталось от древнего ледника. Проложим путь по системе каменистых округлых холмов и рассмотрим сказочный ландшафт места, которое не зря носит статус памятника природы регионального значения.
Программа путешествия по дням
День 1
сбор группы в 10:30 на ж/д вокзале Сортавалы
остановка на мысе в заливе Кирьявалахти
гора Кирьяваара
гора Хийденвуори
водопад Ляскеля
катание на моторной лодке по Ладожским шхерам (2.5 часа)
ночевка у озера Суоярви в палатках (летом)
День 2
треккинг по горе Воттоваара (5-6 часов)
ночевка на горе Воттоваара в палатках (летом)
День 3
Уксинская озовая гряда (1.5 часа)
окончание программы в 18:00 на ж/д вокзале Сортавалы
Организационные детали
Как проходит путешествие
За 3 дня мы проедем примерно 600 км
Летом ночуем в 2- и 4-местных палатках. Еду готовим сами, на костре или газовой горелке.
С наступлением осени группа ночует и питается на базе «Вотто тур»
Программа предполагает несколько треккингов по пересеченной местности
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер на полноприводном микроавтобусе (УАЗ Буханка); сопровождение профессионального гида из нашей команды, аренда палатки (летом) и питание (летом)
Не включено: двухместное проживание на турбазах (осенью) — 2000 руб. /чел.; питание в кафе (осенью) — 2400 руб. /чел.; катание на моторных лодках — 1600 руб. /чел.
Что взять с собой
Паспорт, пауэрбанки, а также наличные, т. к. банковские карты принимают не везде
Из одежды: треккинговую обувь, ветровку, резиновые тапки, ветровку, теплые вещи по погоде, термобелье для ночевки
Из снаряжения: репелленты от насекомых, спальник, коврик-пенку, кружку, тарелку, ложку, гигиенические салфетки, средства от укачивания в дороге
Места в машине не так много, советуем собрать сумку или рюкзак средних размеров
Обратите внимание
Если погодные условия угрожают безопасности группы или не позволяют добраться до некоторых локаций, объекты могут быть заменены на другие или исключены из программы, если замена невозможна
Время окончания тура может сдвинуться из-за непредвиденных обстоятельств или ухудшения качества дорог (дороги грунтовые)
В пути будет мало мест, где можно воспользоваться полноценным туалетом. Нам придется пользоваться «зелеными остановками».
Будьте готовы к тому, что периодически сотовой связи не будет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ж/д вокзале Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваша команда гидов в Сортавале
Провели 2751 экскурсию для 3618 туристов
Я организовываю и вместе с моими коллегами (профессиональными гидами) провожу авторские экспедиционные туры. Идея моих туров — популяризация труднодоступных туристических объектов. Достигаю я этого за счет использования в своих экспедициях полноприводных автобусов, что позволяет мне выставлять невысокие, доступные для большинства цены.