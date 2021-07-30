ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

На встречу с Ладогой на катере!

Прогулка по Ладожским шхерам на удобном крытом судне из центра Сортавалы

3
3 отзыва
Приготовьтесь открыть для себя главный природный символ южной Карелии.

В компании до 12 человек на удобном крытом катере вы проплывете по Ладожским шхерам: увидите значимые для истории Сортавалы места, полюбуетесь отвесными скалами и уютными заливами.

И конечно, высадитесь на гранитный остров, чтобы взглянуть с высоты на Валаам и знаменитый монастырь.
На встречу с Ладогой на катере!
На встречу с Ладогой на катере!
На встречу с Ладогой на катере!
На встречу с Ладогой на катере!
На встречу с Ладогой на катере!
На встречу с Ладогой на катере!
На встречу с Ладогой на катере!
На встречу с Ладогой на катере!
На встречу с Ладогой на катере!
На встречу с Ладогой на катере!
На встречу с Ладогой на катере!
На встречу с Ладогой на катере!
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19
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Описание

Что вас ожидает

С борта катера вы рассмотрите ландшафты Ладожских шхер: гранитные острова с покатыми мшистыми берегами, мелкие проливчики, «бараньи лбы», отвесные скалы и маленькие сосны; а если повезет, вы даже повстречаете ладожских нерп. Наш маршрут:

  • Риеккаласаари — проплывем вдоль берегов острова, с которого началась Сортавала. Когда-то здесь находился Никольско-Сердобольский погост и устраивались крупные ярмарки.
  • Дача Винтера: с воды вы увидите загородный дом известного финского врача и архитектурную доминанту Сортавалы.
  • Остров Хавус, под высокими скалами которого мы проплывем.
  • Остров Каарнетсаари, или «Вороний остров». Это место примечательно горой Айно, одной из высочайших точек шхер. Отсюда вам будет виден Валаамский монастырь и слышны его колокольные звоны. А еще рассмотрим интересную конусообразную скалу Вороньи врата.
  • Остров Хонкасало — во время высадки и 30-минутной прогулки вы рассмотрите фактурные берега, найдете интересные ракурсы для съемки и просто отдохнете на гранитных скалах, любуясь видами на Валаам, проливы и близлежащие острова.
  • Возвращение в Сортавалу.

Организационные детали

  • На причале вас встретит представитель нашей команды, немного расскажет об истории города, а затем поможет с посадкой в катер. На экскурсии сопровождать вас будет капитан катера.
  • В зависимости от количества участников вас рассадят на катера соответствующей вместимости (6-, 8- или 12-местные катера)

ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
— «Пристань на Валаам» в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
30 июля 2021
Экскурсия началась вовремя. Всё было безопасно. Гид интересно рассказывал, отвечал на вопросы. Рекомендую!
Ирина
27 июля 2021
Очень интересный маршрут по шхерам. Нас было всего 5 человек. Экскурсия прошла организованно и интересно. Рекомендуем однозначно.
А
19 июля 2021
Это не экскурсия, а прогулка по красивым местам Ладоги с минимум информации о проплываемых местах, с высадкой на берег с возможностью покупаться или залезть на гору. Погода была замечательная и даже не очень много таких же экскурсатов на катерах:))))

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