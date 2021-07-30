С борта катера вы рассмотрите ландшафты Ладожских шхер: гранитные острова с покатыми мшистыми берегами, мелкие проливчики, «бараньи лбы», отвесные скалы и маленькие сосны; а если повезет, вы даже повстречаете ладожских нерп. Наш маршрут:
Риеккаласаари — проплывем вдоль берегов острова, с которого началась Сортавала. Когда-то здесь находился Никольско-Сердобольский погост и устраивались крупные ярмарки.
Дача Винтера: с воды вы увидите загородный дом известного финского врача и архитектурную доминанту Сортавалы.
Остров Хавус, под высокими скалами которого мы проплывем.
Остров Каарнетсаари, или «Вороний остров». Это место примечательно горой Айно, одной из высочайших точек шхер. Отсюда вам будет виден Валаамский монастырь и слышны его колокольные звоны. А еще рассмотрим интересную конусообразную скалу Вороньи врата.
Остров Хонкасало — во время высадки и 30-минутной прогулки вы рассмотрите фактурные берега, найдете интересные ракурсы для съемки и просто отдохнете на гранитных скалах, любуясь видами на Валаам, проливы и близлежащие острова.
Возвращение в Сортавалу.
Организационные детали
На причале вас встретит представитель нашей команды, немного расскажет об истории города, а затем поможет с посадкой в катер. На экскурсии сопровождать вас будет капитан катера.
В зависимости от количества участников вас рассадят на катера соответствующей вместимости (6-, 8- или 12-местные катера)
ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
— «Пристань на Валаам» в Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваша команда гидов в Сортавале
Провели 2677 экскурсий для 3524 туристов
Я организовываю и вместе с моими коллегами (профессиональными гидами) провожу авторские экспедиционные туры. Идея моих туров — популяризация труднодоступных туристических объектов. Достигаю я этого за счет использования в своих экспедициях полноприводных автобусов, что позволяет мне выставлять невысокие, доступные для большинства цены.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ангелина
30 июля 2021
Экскурсия началась вовремя. Всё было безопасно. Гид интересно рассказывал, отвечал на вопросы. Рекомендую!
Ирина
27 июля 2021
Очень интересный маршрут по шхерам. Нас было всего 5 человек. Экскурсия прошла организованно и интересно. Рекомендуем однозначно.
А
Анна
19 июля 2021
Это не экскурсия, а прогулка по красивым местам Ладоги с минимум информации о проплываемых местах, с высадкой на берег с возможностью покупаться или залезть на гору. Погода была замечательная и даже не очень много таких же экскурсатов на катерах:))))
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