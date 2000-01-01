Новогодние чудеса Карелии: 2 дня в краю озёр, каньонов и водопадов

Появилась пара свободных дней и вы хотите увидеть неповторимую природу и главные...

Появилась пара свободных дней и вы хотите увидеть неповторимую природу и главные достопримечательности Карелии? Тогда приглашаем вас присоединиться к двухдневному путешествию в край озер, лесов, каньонов и водопадов!
Новогодние чудеса Карелии: 2 дня в краю озёр, каньонов и водопадов
Новогодние чудеса Карелии: 2 дня в краю озёр, каньонов и водопадов
Новогодние чудеса Карелии: 2 дня в краю озёр, каньонов и водопадов
Новогодние чудеса Карелии: 2 дня в краю озёр, каньонов и водопадов
Новогодние чудеса Карелии: 2 дня в краю озёр, каньонов и водопадов

Что вы увидите 🤩

  • 1 день:
  • Горный парк Рускеала – водопады Ахвенкоски – музей живой истории "Бастионъ" – город Сортавала – форелевое хозяйство и магазин настоек
  • 2 день:
  • залив Кирьявалахти - экотропа национального парка Ладожские шхеры – «Северная Фиваида» - музей «У Мастера» - обзорная экскурсия по Сортавала - авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми” - фирменный магазин форелевого хозяйства - минеральный центр карельского шунгита
Появилась пара свободных дней и вы хотите увидеть неповторимую природу и главные достопримечательности Карелии? Тогда приглашаем вас присоединиться к двухдневному путешествию в край озер, лесов, каньонов и водопадов!
В первый день вы увидите карельскую жемчужину —горный Парк Рускеала, прогуляетесь по подвесным мостикам над водопадами Ахвенкоски, а также заглянете в гости в деревню викингов.
До парка, если захотите, вы можете добраться на настоящем ретропоезде. Билеты приобретаются самостоятельно.
Во второй день мы отправимся к секретному мысу и насладимся лучшими видами Карелии, далее пройдем по эко-тропе в национальном парке "Ладожские шхеры", познакомимся со знаковыми местами Сортавалы и посетим магазин форелевого хозяйства.
По вашему желанию вы можете заменить программу второго дня на посещение водопадов Белые мосты + экскурсия по питомнику хаски.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-50 человек
Двухместный номер в отеле категории "Стандарт"
6 950 ₽
Одноместный номер в отеле категории "Стандарт"
9 450 ₽
Двухместный номер в отеле категории "Комфорт"
7 750 ₽
Третье место в номере отеля категории "Комфорт"
7 450 ₽
Двухместный номер в отеле категории "Премиум"
8 950 ₽
Третье место в номере отеля категории "Стандарт"
6 650 ₽
Одноместный номер в отеле категории "Комфорт"
10 650 ₽
Одноместный номер в отеле категории "Премиум"
12 500 ₽
Третье место в номере отеля категории "Премиум"
8 650 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты и экскурсии включенные в тур:
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Входные билеты на экотропу национального парка "Ладожские шхеры"
  • Авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды Карелии»
  • Экскурсия по парку истории "Бастион", в программе которой Вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор, капище, первую в России реконструкцию настоящего «длинного» дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара.
  • Дегустация «Хмельного меда» или сбитеня (старинный медовый безалкогольный напиток)
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори»
  • Авторская экскурсия "Скалистый берег Кирьявалахти"
  • Услуги, включенные в тур:
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме категории отелей "Стандарт", - Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски, - Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода, - Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
Что не входит
  • Оплачивается самостоятельно до начала тура:
  • "Ретропоезд". Сортавала – Рускеала: от 420 р. /взр. (по желанию. Если вы не хотите ехать на "Ретропоезде", то наш гид встретит вас на станции в Сортавале и довезет до парка на автобусе)
  • Опалчивается по желанию в момент бронирования тура:
  • Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната с посещением питомника северных хаски: 2600 р. /взр. 2100 дети до 12 лет (включительно).
  • Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро: 500 руб. /чел. (при покупке экскурсии к водопадам).
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб. /чел. Дети до 7 лет - бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн. ), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 250 руб. /чел.
Место начала и завершения
ж/д вокзал Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Согласно расписанию в календаре

СканТур
СканТур
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