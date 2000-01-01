Появилась пара свободных дней и вы хотите увидеть неповторимую природу и главные достопримечательности Карелии? Тогда приглашаем вас присоединиться к двухдневному путешествию в край озер, лесов, каньонов и водопадов!

В первый день вы увидите карельскую жемчужину —горный Парк Рускеала, прогуляетесь по подвесным мостикам над водопадами Ахвенкоски, а также заглянете в гости в деревню викингов.

До парка, если захотите, вы можете добраться на настоящем ретропоезде. Билеты приобретаются самостоятельно.

Во второй день мы отправимся к секретному мысу и насладимся лучшими видами Карелии, далее пройдем по эко-тропе в национальном парке "Ладожские шхеры", познакомимся со знаковыми местами Сортавалы и посетим магазин форелевого хозяйства.

По вашему желанию вы можете заменить программу второго дня на посещение водопадов Белые мосты + экскурсия по питомнику хаски.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: