Новогодняя Рускеала и в гости к викингам

Вас ждет незабываемое однодневное путешествие по истории Карелии

Вас ждет незабываемое однодневное путешествие по истории Карелии.

Всего один день, но максимально полная программа.

Вас ждет знакомство с северной природой в парке Рускеала — мраморный каньон, озеро Светлое, скальные водопады… А в конце дня вы посетите настоящий город викингов — вы узнаете все об отважных воинах и попробуете вкусный сбитень.
Новогодняя Рускеала и в гости к викингам
Новогодняя Рускеала и в гости к викингам
Новогодняя Рускеала и в гости к викингам
Новогодняя Рускеала и в гости к викингам

Что вы увидите 🤩

  • г. Сортавала
  • горный парк Рускеала
  • водопады Ахвенкоски
  • музей живой истории "Бастионъ"
  • город Сортавала – форелевое хозяйство и магазин настоек
Однодневная поездка в Рускеала превратится в полноценное погружение в историю и природу Карелии. Если вы не любитель долгих автобусных переездов - это как раз ваш вариант!
Предлагаем вояж на настоящем паровозе со старинными интерьерами! Мы разработали максимально насыщенную программу с самыми известными водопадами региона и знакомством со средневековой историей викингов в “Бастионе”, а везде успеть вам поможет комфортабельный автобус и профессиональный экскурсовод.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-50 человек
Пакет Стандартный (входной билет и экскурсия в Рускеала оплачивается самостоятельно)
2 690 ₽
Пакет Полный (входной билет и экскурсия в Рускеала входят в стоимость)
3 490 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транcфер (Горный парк - Рускеальские водопады - музей Бастион - Сортавала)
  • Услуги гида
  • Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
  • Экскурсия по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Посещение музея живой истории и деревни викингов
  • Входные билеты в горный парк Рускеала (при бронировании "полный пакет".
Что не входит
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • активные развлечения в горном парке "Рускеала"
  • экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр., 150 р. /дет.
Где начинаем и завершаем
Начало: ж/д вокзал г. Сортавала
Завершение: Рыбный магазин, Суворова 1
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Согласно расписанию в календаре

СканТур
СканТур
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