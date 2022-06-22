Крепости двух войн и дорога к Ладоге

Преимущества этого путешествия:
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
После встречи в аэропорту Санкт-Петербурга (прилет до 9 утра) вы на автобусе отправитесь в город Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места Южной Карелии.
Первой остановкой на маршруте станет музей-крепость «Корела» в г. Приозерск.
Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) – объект культурного наследия федерального значения.
Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове.
В XVI-XVII веках шведы перестроили укрепления по бастионной системе, возвели на территории крепости каменные сооружения Круглой башни, Старого арсенала, Порохового погреба. В XVIII веке в суворовское время было построено здание Нового арсенала, где с 1962 года размещается музей.
Музейно-крепостной комплекс включает в себя здание с постоянно действующей экспозицией краеведческого характера, большой Выставочный зал для демонстрации временных выставок и сувенирный магазин в здании Старого арсенала, а также крепостные объекты.
Следующая остановка в пути – гора Филина.
«Гора Филина» находится в южной Карелии в городе Лахденпохья и принимает посетителей с мая 2016 года, как военно-исторический и геологический чудо-музей.
Само место нахождения объекта уникально – это огромный рукотворный бункер внутри мощной гранитной скалы с двумя въездами внутрь.
Её реальный масштаб и красота поражают. «Гора Филина» один из самых крупных подземных музеев в Северной Европе, занимающий площадь более 750 кв. м.
С 1943 по 1944 год природный грот был приспособлен под командно-штабной бункер финской армии со всеми необходимыми коммуникациями.
На территории комплекса располагается уютное стилизованное арт кафе, где будет обед и вы попробуете блюда военной и традиционной карельской кухни.
К вечеру вы прибудете на пристань Сортавалы, откуда на катере/аэросанях отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут в пути).
Здесь вас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.
Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
. После завтрака в глэмпинге вы отправитесь на кольцевой маршрут на катерах/аэросанях по Ладожским шхерам в период штормов.
Это живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящих из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время водной прогулки вы также увидите несколько маяков и подниметесь на гору, откуда вы сможете запечатлеть панорамные виды на просторы Ладоги.
На маршруте у вас будет горячий обед в форелевом хозяйстве.
К вечеру вы вернетесь в глэмпинг, где вас будет ждать ужин и презентация-рассказ от гида о Ладоге – величайшем озере Европы.
Вы узнаете интересные факты об этом озере и увидите каким оно бывает в разное время года.
При желании вы также сможете отдохнуть в бане-фурако (за доп. плату).
После завтрака вас ждет пеший маршрут в сопровождении гида вглубь острова Хавус.
Вы пройдете природной тропой по карельской тайге.
Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»).
С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
На маршруте вас ждет обед-пикник с копченой форелью.
Карелия известна своей рыбной кухней и у вас будет отличный шанс попробовать за что ее так любят.
После возвращения и короткого отдыха в глэмпинге для вас будет организован мастер- класс по приготовлению карельских калиток.
Вы узнаете особенности приготовления этой национальной выпечки и профессиональный повар покажет вам “секреты” приготовления теста, правильную лепку и другие особенности.
Вы поработаете с аутентичными бабушкиными скалками, опробуете различные защипы и формы, а дальше насладитесь вкуснейшими, горячими калитками собственного производства.
Мастер-класс плавно перейдет в ужин в ресторане-шатре в глэмпинге.
Вечером у вас будет возможность расслабиться в бане-фурако (за доп. плату).
После завтрака вас ждет рассказ о «каменной истории Ладоги».
Вы узнаете, какие камни здесь добывали, увидите разные виды природного камня и узнаете об их происхождении.
По окончании лекции гид покажет вам гранатовую жилу, которая проходит прямо по территории глэмпинга.
Далее вы отправитесь на катере/аэросанях на причал в Сортавалу, где вас уже будут ждать микроавтобусы, на которых вы доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).
Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.
Разработка здесь началась в 1765 году.
Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
После экскурсии по горному парку «Рускеала» вы пообедаете в кафе и состоится трансфер в Сортавалу на «Рускеальском экспрессе» – туристическом ретропоезде на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Горный парк «Рускеала» – Сортавала к вечернему поезду до Москвы.
Тур предусматривает проживание в глэмпинге.Стоимость тура на 1 человека при группе от четырех человек, руб:
|Размещение в номере
|Цена на человека
|2 человека в двухместном купольном шатре
|65 500
|доплата за одноместное размещение
|15 000
Купольный глэмпинг — автономный лесной отель с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера. Глэмпинг находится на острове Хавус, в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер.
На территории глэмпинга расположены:
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.