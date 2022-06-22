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Крепости двух войн и дорога к Ладоге

После встречи в аэропорту Санкт-Петербурга (прилет до 9 утра) вы на автобусе отправитесь в город Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места Южной Карелии.

Первой остановкой на маршруте станет музей-крепость «Корела» в г. Приозерск.

Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) – объект культурного наследия федерального значения.

Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове.

В XVI-XVII веках шведы перестроили укрепления по бастионной системе, возвели на территории крепости каменные сооружения Круглой башни, Старого арсенала, Порохового погреба. В XVIII веке в суворовское время было построено здание Нового арсенала, где с 1962 года размещается музей.

Музейно-крепостной комплекс включает в себя здание с постоянно действующей экспозицией краеведческого характера, большой Выставочный зал для демонстрации временных выставок и сувенирный магазин в здании Старого арсенала, а также крепостные объекты.

Следующая остановка в пути – гора Филина.

«Гора Филина» находится в южной Карелии в городе Лахденпохья и принимает посетителей с мая 2016 года, как военно-исторический и геологический чудо-музей.

Само место нахождения объекта уникально – это огромный рукотворный бункер внутри мощной гранитной скалы с двумя въездами внутрь.

Её реальный масштаб и красота поражают. «Гора Филина» один из самых крупных подземных музеев в Северной Европе, занимающий площадь более 750 кв. м.

С 1943 по 1944 год природный грот был приспособлен под командно-штабной бункер финской армии со всеми необходимыми коммуникациями.

На территории комплекса располагается уютное стилизованное арт кафе, где будет обед и вы попробуете блюда военной и традиционной карельской кухни.

К вечеру вы прибудете на пристань Сортавалы, откуда на катере/аэросанях отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут в пути).

Здесь вас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.

Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.