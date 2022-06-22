Крепости двух войн и дорога к Ладоге

Ноябрьские праздники в глэмпинге

Карелия откроется для вас по-новому, когда вы проведете 4 дня в глэмпинге на Ладожских шхерах

5
3 отзыва
Карелия откроется для вас по-новому, когда вы проведете 4 дня в глэмпинге на Ладожских шхерах.

Этот архипелаг скалистых островов называют норвежскими фьордами, а в его составе насчитывают около 650 скалистых островков и скал.

Скучать здесь не придётся! А ноябрьские праздники – лучший повод вырваться из городской суеты и окунуться в чудеса карельской природы.
Ноябрьские праздники в глэмпинге
Ноябрьские праздники в глэмпинге
Ноябрьские праздники в глэмпинге
Ноябрьские праздники в глэмпинге
Ноябрьские праздники в глэмпинге
Ноябрьские праздники в глэмпинге
Ноябрьские праздники в глэмпинге
Ноябрьские праздники в глэмпинге
Ноябрьские праздники в глэмпинге
Ноябрьские праздники в глэмпинге
Ноябрьские праздники в глэмпинге
Ноябрьские праздники в глэмпинге
Ноябрьские праздники в глэмпинге
Ближайшие даты:
3
ноя

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим неповторимые просторы Ладоги и красоту Ладожских шхер, крепость Корела, один из самых крупных подземных музеев в Северной Европы и мраморный карьер "Рускеала";
  • познакомимся с одним из самых крупных подземных музеев в северной Европе, а также с великолепием ладожских маяков, гордо возвышающихся на “рифовых горах”;
  • узнаем, чем так знаменателен рускеальский каменный карьер, где добывали разные виды камней и узнаете об их происхождении. И каково наслаждаться видом на Ладогу из бани-фурако под открытым небом;
  • почувствуем счастье, когда будем лежать на кровати внутри уютного шатра-полусферы на берегу самого большого озера Европы и смотреть на звездное небо, свободу, когда будете стоять на самой высокой горе Ладожских шхер и загадаем самое заветное желание, и энергию, ощущая брызги волн и дуновение ветра на своем лице;
  • прокатимся на самом настоящем ретро-поезде на паровой тяге, курсирующим по маршруту: “Горный парк “Рускеала” – Сортавала”.

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день

Крепости двух войн и дорога к Ладоге

После встречи в аэропорту Санкт-Петербурга (прилет до 9 утра) вы на автобусе отправитесь в город Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места Южной Карелии.

Первой остановкой на маршруте станет музей-крепость «Корела» в г. Приозерск.

Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) – объект культурного наследия федерального значения.

Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове.

В XVI-XVII веках шведы перестроили укрепления по бастионной системе, возвели на территории крепости каменные сооружения Круглой башни, Старого арсенала, Порохового погреба. В XVIII веке в суворовское время было построено здание Нового арсенала, где с 1962 года размещается музей.

Музейно-крепостной комплекс включает в себя здание с постоянно действующей экспозицией краеведческого характера, большой Выставочный зал для демонстрации временных выставок и сувенирный магазин в здании Старого арсенала, а также крепостные объекты.

Следующая остановка в пути – гора Филина.

«Гора Филина» находится в южной Карелии в городе Лахденпохья и принимает посетителей с мая 2016 года, как военно-исторический и геологический чудо-музей.

Само место нахождения объекта уникально – это огромный рукотворный бункер внутри мощной гранитной скалы с двумя въездами внутрь.

Её реальный масштаб и красота поражают. «Гора Филина» один из самых крупных подземных музеев в Северной Европе, занимающий площадь более 750 кв. м.

С 1943 по 1944 год природный грот был приспособлен под командно-штабной бункер финской армии со всеми необходимыми коммуникациями.

На территории комплекса располагается уютное стилизованное арт кафе, где будет обед и вы попробуете блюда военной и традиционной карельской кухни.

К вечеру вы прибудете на пристань Сортавалы, откуда на катере/аэросанях отправитесь на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут в пути).

Здесь вас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.

Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

Крепости двух войн и дорога к ЛадогеКрепости двух войн и дорога к ЛадогеКрепости двух войн и дорога к ЛадогеКрепости двух войн и дорога к Ладоге
2 день

Шторма Ладоги и история великого озера

. После завтрака в глэмпинге вы отправитесь на кольцевой маршрут на катерах/аэросанях по Ладожским шхерам в период штормов.

Это живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящих из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Во время водной прогулки вы также увидите несколько маяков и подниметесь на гору, откуда вы сможете запечатлеть панорамные виды на просторы Ладоги.

На маршруте у вас будет горячий обед в форелевом хозяйстве.

К вечеру вы вернетесь в глэмпинг, где вас будет ждать ужин и презентация-рассказ от гида о Ладоге – величайшем озере Европы.

Вы узнаете интересные факты об этом озере и увидите каким оно бывает в разное время года.

При желании вы также сможете отдохнуть в бане-фурако (за доп. плату).

Шторма Ладоги и история великого озераШторма Ладоги и история великого озераШторма Ладоги и история великого озераШторма Ладоги и история великого озера
3 день

Природная тропа древнего острова и карельская кухня

После завтрака вас ждет пеший маршрут в сопровождении гида вглубь острова Хавус.

Вы пройдете природной тропой по карельской тайге.

Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.

Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»).

С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.

На маршруте вас ждет обед-пикник с копченой форелью.

Карелия известна своей рыбной кухней и у вас будет отличный шанс попробовать за что ее так любят.

После возвращения и короткого отдыха в глэмпинге для вас будет организован мастер- класс по приготовлению карельских калиток.

Вы узнаете особенности приготовления этой национальной выпечки и профессиональный повар покажет вам “секреты” приготовления теста, правильную лепку и другие особенности.

Вы поработаете с аутентичными бабушкиными скалками, опробуете различные защипы и формы, а дальше насладитесь вкуснейшими, горячими калитками собственного производства.

Мастер-класс плавно перейдет в ужин в ресторане-шатре в глэмпинге.

Вечером у вас будет возможность расслабиться в бане-фурако (за доп. плату).

Природная тропа древнего острова и карельская кухняПриродная тропа древнего острова и карельская кухняПриродная тропа древнего острова и карельская кухняПриродная тропа древнего острова и карельская кухня
4 день

Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»

После завтрака вас ждет рассказ о «каменной истории Ладоги».

Вы узнаете, какие камни здесь добывали, увидите разные виды природного камня и узнаете об их происхождении.

По окончании лекции гид покажет вам гранатовую жилу, которая проходит прямо по территории глэмпинга.

Далее вы отправитесь на катере/аэросанях на причал в Сортавалу, где вас уже будут ждать микроавтобусы, на которых вы доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).

Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом.

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.

Разработка здесь началась в 1765 году.

Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.

Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

После экскурсии по горному парку «Рускеала» вы пообедаете в кафе и состоится трансфер в Сортавалу на «Рускеальском экспрессе» – туристическом ретропоезде на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Горный парк «Рускеала» – Сортавала к вечернему поезду до Москвы.

Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге.

Стоимость тура на 1 человека при группе от четырех человек, руб:
Размещение в номере Цена на человека
2 человека в двухместном купольном шатре 65 500
доплата за одноместное размещение 15 000

Варианты проживания

Глэмпинг «Лаго Ладога»

3 ночи

Купольный глэмпинг — автономный лесной отель с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера. Глэмпинг находится на острове Хавус, в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер.

На территории глэмпинга расположены:

  • панорамный шатер-ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми;
  • 10 уютных купольных шатров, рассчитанных на двух-четырех человек. В каждом из них — две удобные нижние кровати (800х2000) и дополнительное спальное место наверху — двуспальная кровать (1400х2000) с постельным бельем и полотенцами, прикроватные столики, журнальный столик с креслами, шкаф для одежды, а также розетки и биотуалет;
  • душевые на берегу Ладожского озера и фурако — подогреваемая открытая деревянная купель;
  • костровая зона с местами для сидения.
Глэмпинг «Лаго Ладога»Глэмпинг «Лаго Ладога»Глэмпинг «Лаго Ладога»Глэмпинг «Лаго Ладога»Глэмпинг «Лаго Ладога»Глэмпинг «Лаго Ладога»Глэмпинг «Лаго Ладога»Глэмпинг «Лаго Ладога»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в двухместных купольных шатрах в глэмпинге (3 ночи)
  • Трехразовое питание с блюдами традиционной карельской кухни (кроме завтрака в день 1 и ужина в последний день программы)
  • Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
  • Все трансферы по маршруту
  • Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, экспедиционные внедорожники, моторные лодки и катер)
  • Экскурсии и активные программы
  • Входные платы на экскурсионные объекты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно из г. Сортавала
  • Маршрут по подземной части парка Рускеала – 2 200 руб. /чел.
  • Баня-фурако
  • Сувениры
  • Одноместное размещение в глэмпинге – 15 000 руб.
  • Дополнительные сутки размещения
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.

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