Мы поднимемся на гору Священника. Оттуда Вы увидите место, на котором был основан Никольско- Сердобольский погост, у залива Ляпяярви. Именно оттуда взяла свое начало нынешняя Сортавала.

Потом мы окажемся на самом северном заливе Ладоги – заливе Кирьявалахти. Там мы прогуляемся по склонам древнего Ристиярвского вулкана, по горе Кирьяваара. Там, на 70-ти метровой высоте, вас ожидают необычные виды на Ладогу и ее заливы- шхеры, а также дивный молодой сосновый лес, растущий между гранитов. Вы увидите один из мощнейших порогов южной Карелии – водопад Ляскеля, а также небольшой, но эффектный лесной водопад 9-го мая.

Ну и наконец, Вас ждет катание на моторных лодках. Мы пересядем на них в поселке Импилахти, для того чтобы добраться до одного из красивейших мысов региона – Импиниеми. Там есть все, чем славится северное Приладожье: красивый сосновый лес, мох и лишайники, гранитные набережные и скалы, старая каменоломня, укрепления финнов на горе, с которой видны ладожские шхеры и даже Валаам. Но самое необычное – это внутреннее озеро, окруженное гранитными скалами, которое находится от вод Ладоги так близко, что в шторм из Ладожского озера переливается в него вода.