Очарование карельской природы: от водопадов до шхер

Одна из самых видовых экскурсий в Карелии

Одна из самых видовых экскурсий в Карелии.

В этом индивидуальном экспоТуре вы не только поднимитесь на лучшие видовые точки северного Приладожья, увидите красивейшие водопады Карелии, но еще и увидите Ладожские шхеры с воды, катаясь на катере.
Очарование карельской природы: от водопадов до шхер
Очарование карельской природы: от водопадов до шхер
Очарование карельской природы: от водопадов до шхер
Очарование карельской природы: от водопадов до шхер
Очарование карельской природы: от водопадов до шхер
Очарование карельской природы: от водопадов до шхер

Что вы увидите 🤩

  • Секретный мыс на заливе Кирьявалахти
  • Гору Хийденвуори
  • Водопады 9 мая и "Лякселя, Ладожские шхеры, г. Сортавала
Мы поднимемся на гору Священника. Оттуда Вы увидите место, на котором был основан Никольско- Сердобольский погост, у залива Ляпяярви. Именно оттуда взяла свое начало нынешняя Сортавала.
Потом мы окажемся на самом северном заливе Ладоги – заливе Кирьявалахти. Там мы прогуляемся по склонам древнего Ристиярвского вулкана, по горе Кирьяваара. Там, на 70-ти метровой высоте, вас ожидают необычные виды на Ладогу и ее заливы- шхеры, а также дивный молодой сосновый лес, растущий между гранитов. Вы увидите один из мощнейших порогов южной Карелии – водопад Ляскеля, а также небольшой, но эффектный лесной водопад 9-го мая.
Ну и наконец, Вас ждет катание на моторных лодках. Мы пересядем на них в поселке Импилахти, для того чтобы добраться до одного из красивейших мысов региона – Импиниеми. Там есть все, чем славится северное Приладожье: красивый сосновый лес, мох и лишайники, гранитные набережные и скалы, старая каменоломня, укрепления финнов на горе, с которой видны ладожские шхеры и даже Валаам. Но самое необычное – это внутреннее озеро, окруженное гранитными скалами, которое находится от вод Ладоги так близко, что в шторм из Ладожского озера переливается в него вода.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Индивидуальная экскурсия
14 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа профессионального гида по маршруту
Что не входит
  • Личные расходы
  • Аренда транспорта (от 5000/легковой автомобиль)
  • Аренда моторной лодки (1600/человека)
Место начала и завершения
на ж/д вокзале г. Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Согласно расписанию в календаре

ЯРОТУР Т.
ЯРОТУР Т.
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