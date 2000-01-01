Остров Валаам и прогулка по озерам на катере

Приглашаем вас отправиться на север Ладожского озера, на Валаам - самый большой остров в составе...

4.5
10 отзывов
Приглашаем вас отправиться на север Ладожского озера, на Валаам — самый большой остров в составе одноименного архипелага.

Вы полюбуетесь знаменитым архитектурным ансамблем Спасо-Преображенского монастыря, а также насладитесь тишиной и умиротворением, царящим на острове.
Остров Валаам и прогулка по озерам на катере
Остров Валаам и прогулка по озерам на катере
Остров Валаам и прогулка по озерам на катере
Остров Валаам и прогулка по озерам на катере
Остров Валаам и прогулка по озерам на катере
Остров Валаам и прогулка по озерам на катере

Что вы увидите 🤩

  • Ладожское озеро
  • Владимирский мост и рукотворный канал
  • Скит Александра Невского
  • Смоленский скит
  • Никольский скит
  • Монастырскую ферму
Остров Валаам — это одна сплошная достопримечательность.
  • Спасо-Преображенский мужской монастырь — главная архитектурная и духовная жемчужина острова. Очень важно посетить это место, т. к. оно является центром православия в России.
  • Гора, на которой построен монастырь, называется Фавор — в честь горы Фавор в Израиле. Восхождение на эту гору символизирует воссоединение с Богом и очищение от всех земных страстей.
  • Никольский скит расположен на одноименном острове. Обычно туристы его не посещают, потому что он является действующим скитом. Восхититься его великолепием и сделать фото можно прямо с палубы.
  • Монастырская ферма — это действующее производство уникального домашнего сыра на натуральном молоке, которое поставляет готовую продукцию даже в некоторые магазины Петербурга.

В стандартный пакет включено:

  • прогулка на катере на остров в обе стороны
  • прогулка по внутренним озерам Валаама
  • свободное время на острове (3 часа)

В пакет с экскурсией входит:

  • прогулка на катере на остров в обе стороны
  • прогулка по внутренним озерам Валаама
  • экскурсия с гидом на острове (2-3 часа)

Важно знать:

  • При посещении территории монастыря недопустимы открытая или пляжная одежда, спортивная одежда, шорты, мини-юбки и т. п.
  • Посадка заканчивается за 15 минут до начала рейса.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Катер в обе стороны и прогулка по озерам
3 300 ₽
Катер в обе стороны, прогулка по озерам + экскурсия по о. Валаам
4 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • место на катере
  • прогулка по Ладожскому озеру до о. Валаам в обе стороны
  • прогулка по внутренним озерам Валаама
  • экскурсия по о. Валаам с гидом (при бронировании варианта «С экскурсией»)
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Место начала и завершения
Пристань г. Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно по расписанию

Магия С.
Магия С.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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