Остров Валаам — это одна сплошная достопримечательность.
Спасо-Преображенский мужской монастырь — главная архитектурная и духовная жемчужина острова. Очень важно посетить это место, т. к. оно является центром православия в России.
Гора, на которой построен монастырь, называется Фавор — в честь горы Фавор в Израиле. Восхождение на эту гору символизирует воссоединение с Богом и очищение от всех земных страстей.
Никольский скит расположен на одноименном острове. Обычно туристы его не посещают, потому что он является действующим скитом. Восхититься его великолепием и сделать фото можно прямо с палубы.
Монастырская ферма — это действующее производство уникального домашнего сыра на натуральном молоке, которое поставляет готовую продукцию даже в некоторые магазины Петербурга.
В стандартный пакет включено:
прогулка на катере на остров в обе стороны
прогулка по внутренним озерам Валаама
свободное время на острове (3 часа)
В пакет с экскурсией входит:
прогулка на катере на остров в обе стороны
прогулка по внутренним озерам Валаама
экскурсия с гидом на острове (2-3 часа)
Важно знать:
При посещении территории монастыря недопустимы открытая или пляжная одежда, спортивная одежда, шорты, мини-юбки и т. п.
Посадка заканчивается за 15 минут до начала рейса.
Цены на экскурсию
Для группы 1-30 человек
Катер в обе стороны и прогулка по озерам
3 300 ₽
Катер в обе стороны, прогулка по озерам + экскурсия по о. Валаам
4 200 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
место на катере
прогулка по Ладожскому озеру до о. Валаам в обе стороны
прогулка по внутренним озерам Валаама
экскурсия по о. Валаам с гидом (при бронировании варианта «С экскурсией»)
Что не входит
личные расходы
питание
Место начала и завершения
Пристань г. Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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