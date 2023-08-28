Перезагрузка в женской компании: в Карелии - отдыхать

Проплыть на катере по Ладожским шхерам, прокатиться на ретропоезде и полюбоваться Мраморным каньоном

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
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Ответы на вопросы
Мы увидим топовые локации края и полюбуемся притягательной северной природой.

Перенесёмся к завораживающим лесам и озёрам, попробуем местную кухню и устроим фотосессии с хаски и в старинных интерьерах ретропоезда.

В один из вечеров вас ждёт сессия с метафорическими ассоциативными картами, которая поможет лучше понять себя и свои желания, наметить план на будущее и найти ответы на важные вопросы.

В горном парке насладимся живописными видами, а в историческом — поучаствуем в увлекательных мастер-классах и погрузимся в атмосферу прошлого. Переключитесь от забот и суеты!
Перезагрузка в женской компании: в Карелии - отдыхать
Перезагрузка в женской компании: в Карелии - отдыхать
Перезагрузка в женской компании: в Карелии - отдыхать
Перезагрузка в женской компании: в Карелии - отдыхать
Перезагрузка в женской компании: в Карелии - отдыхать
Перезагрузка в женской компании: в Карелии - отдыхать
Перезагрузка в женской компании: в Карелии - отдыхать
Перезагрузка в женской компании: в Карелии - отдыхать
Перезагрузка в женской компании: в Карелии - отдыхать
Ближайшие даты:
28
авг
1
сен
15
сен
22
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка на катере по Ладожским шхерам

Приезжаем в Сортавала из Москвы или встречаемся уже там с теми, кто едет из других городов, и отправляемся
на прогулку на катере по Ладожским шхерам. Вы полюбуетесь скалистыми островами и разделяющими их многочисленными проливами. Насладимся слиянием с природой, а затем пообедаем финской ухой с калитками — открытыми пирожками с разными начинками — или рыбой на гриле.

А вечером поднимемся на гору Паасо, чтобы проводить проезжающий мимо рускеальский экспресс. После разместимся в отеле и отдохнём.

Прогулка на катере по Ладожским шхерамПрогулка на катере по Ладожским шхерамПрогулка на катере по Ладожским шхерамПрогулка на катере по Ладожским шхерам
2 день

Путешествия в прошлое, мир хаски и вглубь себя

Сегодня едем в исторический парк «Бастионъ» или, как его ещё называют, «Деревню викингов». В этом аутентичном месте вы познакомитесь с жизнью и бытом мореплавателей, их военным искусством и ремёслами и поучаствуете в увлекательных мастер-классах.

После обеда финской ухой с чаем и калитками вас ждёт прогулка с дружелюбными хаски. Можно устроить фотосессию. Вечером вернёмся в отель и проведём сессию с метафорическими ассоциативными картами — набором изображений людей, животных, пейзажей и ситуаций, с помощью которых можно глубже погрузиться в бессознательное, получить ответы на волнующие вопросы, разобраться с желаниями и понять, куда двигаться дальше.

Путешествия в прошлое, мир хаски и вглубь себяПутешествия в прошлое, мир хаски и вглубь себяПутешествия в прошлое, мир хаски и вглубь себяПутешествия в прошлое, мир хаски и вглубь себя
3 день

В парк «Рускеала» на ретропоезде

После завтрака на ретропоезде, стилизованном под старину, отправляемся в легендарный горный парк «Рускеала». По пути пофотографируемся в красивых интерьерах и полюбуемся видами из окна. По приезде погуляем, насладимся видами и подышим свежим воздухом. Обязательно посмотрим на живописный Мраморный каньон со скалистыми берегами и бирюзово-изумрудной водой.

Желающие могут «пролететь» на зиплайне прямо над каньоном и побывать с экскурсией в пещерах. Летом можно прокатиться на лодке и полюбоваться отвесными стенами каньона с воды.

В парк «Рускеала» на ретропоездеВ парк «Рускеала» на ретропоездеВ парк «Рускеала» на ретропоездеВ парк «Рускеала» на ретропоездеВ парк «Рускеала» на ретропоезде

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, до 08:30
Завершение: Горный парк «Рускеала», вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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