Приезжаем в Сортавала из Москвы или встречаемся уже там с теми, кто едет из других городов, и отправляемся

на прогулку на катере по Ладожским шхерам. Вы полюбуетесь скалистыми островами и разделяющими их многочисленными проливами. Насладимся слиянием с природой, а затем пообедаем финской ухой с калитками — открытыми пирожками с разными начинками — или рыбой на гриле.

А вечером поднимемся на гору Паасо, чтобы проводить проезжающий мимо рускеальский экспресс. После разместимся в отеле и отдохнём.