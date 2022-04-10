По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией

Отправиться в необычное путешествие по зимним шхерам и открыть заснеженные пейзажи с воды

Индивидуальная
Закрытие навигации для катеров — не повод откладывать путешествие по озеру.

В холодный сезон приглашаем вас проплыть, пролететь и прокатиться по Ладоге на воздушном судне.

Будет весело и живописно! Во время остановки вы погуляете по острову Хонкасало, подниметесь на смотровую и увидите легендарный Валаам.

А если захотите, после мы отвезем вас в форелевое хозяйство.
По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией
По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией
По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией
По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией
По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией
По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией
По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией
По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией
По Ладожскому озеру - на аэролодке своей компанией
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Приключение на Ладоге

Аэролодки — специальные катера-подушки с винтом, который приводит судно в действие. С первыми морозами на них уже можно кататься по озеру. Зимой шхеры красивы особенно — лед встает не везде, поэтому путешествие превращается в настоящий аттракцион: вы будете перемещаться и по толстому льду, и по плавающим льдинам и по открытой воде. А по пути услышите главное о достопримечательностях скалистого архипелага.

Знаковые места озера

Добравшись до острова Хонкасало с бесподобными карельскими соснами, вы сможете полчасика самостоятельно прогуляться по «крыше Ладоги». С панорамной площадки оцените незабываемые пейзажи наших гранитных «фьордов». Увидите издалека знаменитый Валаам. А снимки этих мест в зимнее время обязательно станут оригинальным украшением вашей карельской фотоколлекции

Форелевое хозяйство (опционально)

По желанию группы, на обратном пути мы отвезем вас в местное хозяйство, где разводят форель. Сотрудники проведут для вас экскурсию, а после вы сможете приобрести свежую и качественную продукцию.

Организационные детали

  • Расписание по будням: 10:00, 12:20, 14:30, возможен выезд по индивидуальной договоренности
  • У нас несколько лодок, если вас больше 4 человек — напишите, мы все устроим!
  • Экскурсия в форелевом хозяйстве оплачивается отдельно — 1000 руб. /человека (о намерении туда поехать напишите, пожалуйста, при бронировании).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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