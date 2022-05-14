ежедневно в 11:00 и 15:00

Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»

Скалистые берега, хвойные леса, высадка на острове и предания сказочного края

Мини-группа
Исполните мечту увидеть ладожские шхеры — отправляйтесь в наш тур на современном катере в группе до 11 человек.

Вас ждут гладкие водные дороги, скалы и водопад, знаковые исторические локации, места обитания бобров и нерп.

В придачу вы услышите интересные рассказы капитана о легендах и былях древней земли.

За 3 часа вы поймете, почему Карелия — место силы и гармонии!
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Карельские фьорды на катере. Скалистые берега, водная гладь, заповедные бухты — вы вдоволь насладитесь пейзажами Карелии. Катер выйдет в открытую Ладогу и, возможно, вы разглядите вдалеке остров Валаам. Увидите водопад, финские насыпные пляжи, каменоломню и Петровскую бухту, где Петр I прятал корабли от шведов. А еще пройдете мимо протоков, где живут трудолюбивые бобры, и порадуете ладожскую нерпу любимой музыкой.

Высадка и отдых на острове Сикосари — возможность проникнуться северной природой в тишине. Здесь предлагаем устроить пикник, сделать дивные фото, заглянуть в домик Рыбака и порыбачить.

Хроники и предания Ладоги. Как образовались ладожские шхеры? Какие растения здесь растут и какие животные обитают? Наш гид-капитан расскажет самое любопытное об этой земле, поделится легендами и сюжетами из эпоса Калевала.

Организационные детали

  • Старт — в деревне Кирконкюля. Это около 50 км от Сортавалы: вы можете добраться до нас на личном авто или такси.
  • Прогулка подходит для путешественников любого возраста

Как проходит прогулка

  • В период навигации (начало мая — начало ноября)
  • На новом комфортном катере в группе до 11 человек в сопровождении гида-капитана
  • Перед отправлением вы узнаете о технике безопасности на воде и получите спас. жилеты
  • Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды. В шторм прогулка отменяется из соображений безопасности (предоплата вам возвращается).

Дополнительные опции

После прогулки за доплату вы сможете прокатиться на скоростном zipline (троллее) с горы Пулливуори, прыгнуть с веревкой с отвесной скалы (45м), покататься на сап-бордах. В мангальной зоне приготовить шашлыки или пожарить сосиски. Также можно остаться на ночь в наших удобных палатках или вигваме.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Сортавалы)
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 11:00 и 15:00

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