07:00 – 07:25 Отправление автобуса.
09:00 Техническая остановка по дороге в г. Приозерск.
09:30 Крепость Корела. Внешний осмотр.
Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния за земли между Ладогой и Балтикой.
Каменная крепость Корела – главная достопримечательность Приозерска.
10:00 Отправление в г. Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии.
12:00 Город Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед.
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.
Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.
Обед оплачивается отдельно, диапазон цен – 400-500 рублей.
13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.
Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).
14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.
Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.
Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.
Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку – что лучше всего посетить и попробовать:
17:20 Выезд из горного парка Рускеала на Ретро поезде.
По желанию вы можете завершить вашу экскурсию в парке отправлением на Ретро-поезде до города Сортавала, где вас уже заберет наш автобус до Санкт-Петербурга.
17:30 Выезд из горного парка Рускеала на автобусе.
18:30 Прибытие в город Сортавала. Расселение по отелям. Свободное время для ужина и отдыха.
08:00 Завтрак в отеле.
Свободное время или одна из 3-х программ на выбор:
Программы оплачиваются заранее при бронировании тура.
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
08:00 Завтрак в отеле.
08:45 Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе.
09:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры».
10:30 Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».
Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам.
Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви.
Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен. Высота горы – 120 метров.
Внимание! Посещение горы Хийденвуори может быть отменено по погодным условиям. Точную информацию Вам сообщит гид в первый день вашего тура. В случае отмены, объект будет заменен на аналогичный.
12:30 Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”.
Ладожские шхеры – это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов.
Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.
Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.
Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.
14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.
Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.
15:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.
Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.
А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где увидите:
16:00 Посещение Минерального центра карельского шунгита.
В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
17:00 Свободное время в городе.
18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
Тур предполагает размещение в гостинице г. Сортавала (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Стандарт отель (без завтрака): Уют, Импульс
|10650
|14950
|9990
|Комфорт отели: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога
|12950
|18650
|12350
|Премиум отели: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо
|14750
|21990
|14150
|Премиум + отель: Рантала
|22950
|34950
|22350
Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Премиум-отель в г. Сортавала с номерами повышенной комфортности. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж.
В номерах предоставляются тапочки, а также установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей чайник и душ.
В числе удобств — сейф. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|900 руб.
|Школьники
|600 руб.
|Студенты
|450 руб.
|60+
|450 руб.
|Ветераны ВОВ, Блокандники, Инвалиды I
|900 руб.
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Программа №1. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно):
INFO В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
08:45 Сбор на экскурсию от Вашего отеля.
09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.
Посещение ГЭС в Ляскеля.
Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.
Особенно примечательными считаются 2 вещи:
первая – это то, что ГЭС Ляскела в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала;
вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция. Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды!
Остановка у Импилахтинское железной дороги.
Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы.
Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень.
Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”.
Посмотреть на него вы сможете с высоты моста – это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.
Еще одна диковинка – сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры.
Система простая и надежная – если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.
А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!
Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.
Остановка у руин финской церкви.
Пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила, а также к могилам священников Алексея и Михаила Шепелевских.
Храм был разрушен в 1940-м году – находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела.
Посещение водопада Койриноя II (Верхний).
Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС.
Водопад похож на горку – шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.
Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.
Посещение водопада Койриноя I (Нижний).
Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.
Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых – нижняя – достигает 4-х метров.
А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода – в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).
“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое.
В результате образовались 2 водопада – 18-метровый и 11-метровый.
Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.
14:00 Возвращение в Сортавала.
Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города.
Программа 2. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию)
15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.
Увидите фантастические природные красоты Ладоги:
17:00 Свободное время в городе.
Программа 3. Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам (оплачивается дополнительно по желанию).
09:00 Отправление на остров Валаам на “Метеоре”.
Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.
10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия – 2 часа.
Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты.
С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова.
Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду.
А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение».
Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.
К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы – преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.
У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения.
Концерты проходят по выходным, праздникам и не только.
А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира.
12:30 Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).
13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму продолжительностью 2 часа.
В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро.
Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.
Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.
Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме.
В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.
16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.
В первый день тура:
06:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
07:25 Подача автобуса к м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей".
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В последний день тура:
18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.
20:30 Техническая остановка.
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 22:30 – м. Озерки.
Конечная остановка: 23:00 – м. Площадь Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!