Рускеальская сказка

Данный тур дает прекрасную возможность посетить все самые яркие места Карелии за 3 дня

5
3 отзыва
Данный тур дает прекрасную возможность посетить все самые яркие места Карелии за 3 дня.

Вас ждут 2 дня насыщенных экскурсий и возможность во второй день тура насладиться уединением в спокойном городе Сортавала или отправиться на дополнительные экскурсии.
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Водопады Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски
Увидим каскад водопадов в хвойном лесу. Эти места послужили природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…»
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Посетим главную достопримечательность Карелии, поражающую своей красотой с ее визитной карточкой — Мраморным каньоном
Удивительный Валаам (по желанию)
Удивительный Валаам (по желанию)
Посетим все местные достопримечательности — центральную усадьбу, Знаменскую часовню, Петропавловскую церковь и другие
Ладожские шхеры
Ладожские шхеры
При желании полюбуемся на красивейшие пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами
Добудем полудрагоценный камень гранат
Добудем полудрагоценный камень гранат
При желании посетим места добычи и отколем себе кусочек на память о щедрой Карелии!
Залив Кирьявалахти
Залив Кирьявалахти
Посетите самое красивое место Приладожья – «Пестрый залив», любимое место художников

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - город Приозерск (крепость Корела) - город Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - поездка на Ретро поезде (по желанию) - Размещение в отеле

07:00 – 07:25 Отправление автобуса.

09:00 Техническая остановка по дороге в г. Приозерск.

09:30 Крепость Корела. Внешний осмотр.

Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния за земли между Ладогой и Балтикой.

Каменная крепость Корела – главная достопримечательность Приозерска.

10:00 Отправление в г. Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии.

12:00 Город Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед.

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.

Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.

Обед оплачивается отдельно, диапазон цен – 400-500 рублей.

13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки– каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.

Вы сможете прогуляться по экологической тропе “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами (оплачивается дополнительно по желанию).

14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.

Горный парк “Рускеала” – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года.

Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.

Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку – что лучше всего посетить и попробовать:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона: если отклониться от основного экскурсионного маршрута, то перед Вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни;
  • Тайные тропы земли Калевала: здесь вы познакомитесь с добрыми сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое;
  • Водная прогулка по Мраморному озеру: Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его во время прогулки по воде;
  • Активные развлечения: круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.).
  • Экскурсия «Подземный космос» по пещерам “Рускеалы”: в течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро.

17:20 Выезд из горного парка Рускеала на Ретро поезде.

По желанию вы можете завершить вашу экскурсию в парке отправлением на Ретро-поезде до города Сортавала, где вас уже заберет наш автобус до Санкт-Петербурга.

17:30 Выезд из горного парка Рускеала на автобусе.

18:30 Прибытие в город Сортавала. Расселение по отелям. Свободное время для ужина и отдыха.

Санкт-Петербург - город Приозерск (крепость Корела) - город Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - поездка на Ретро поезде (по желанию) - Размещение в отелеСанкт-Петербург - город Приозерск (крепость Корела) - город Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - поездка на Ретро поезде (по желанию) - Размещение в отелеСанкт-Петербург - город Приозерск (крепость Корела) - город Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - поездка на Ретро поезде (по желанию) - Размещение в отелеСанкт-Петербург - город Приозерск (крепость Корела) - город Сортавала - водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - поездка на Ретро поезде (по желанию) - Размещение в отеле
2 день

Свободное время или экскурсия на выбор

08:00 Завтрак в отеле.

Свободное время или одна из 3-х программ на выбор:

  • экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно);
  • Ладожские шхеры на скоростном катере (оплачивается отдельно);
  • Валаам. Экскурсия “Новый Иерусалим”.

Программы оплачиваются заранее при бронировании тура.
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Свободное время или экскурсия на выборСвободное время или экскурсия на выборСвободное время или экскурсия на выборСвободное время или экскурсия на выбор
3 день

Сортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности

08:00 Завтрак в отеле.

08:45 Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе.

09:30 Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры».

10:30 Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии».

Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам.

Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви.
Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен. Высота горы – 120 метров.
Внимание! Посещение горы Хийденвуори может быть отменено по погодным условиям. Точную информацию Вам сообщит гид в первый день вашего тура. В случае отмены, объект будет заменен на аналогичный.

12:30 Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”.

Ладожские шхеры – это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов.

Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.

Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.

Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.

14:00 Возвращение в Сортавала. Обед.

Обед приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

15:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт.

Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей, увидите здание национального акционерного банка – Дом Леандера.

А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где увидите:

  • знаменитое “Певчее поле” – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой;
  • смотровую площадку с панорамным видом на окрестности и на акваторию Ладожского озера, которую вы можете посетить по желанию.

16:00 Посещение Минерального центра карельского шунгита.

В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

17:00 Свободное время в городе.

18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг

Сортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательностиСортавала - залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице г. Сортавала (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:

½ DBLSGLDBL+1
Стандарт отель (без завтрака): Уют, Импульс10650149509990
Комфорт отели: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога129501865012350
Премиум отели: Пийпун Пиха, Каунис, Ласточкино Гнездо147502199014150
Премиум + отель: Рантала229503495022350

Варианты проживания

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

2 ночи

Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.

Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"Мини-отель "Уют", Отель "Импульс"

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

2 ночи

Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.

Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"Отели "Сортавала", "Сеурахуоне", "Ладога"

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

2 ночи

Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"Отели "Пийпун Пиха", "Каунис", "Ласточкино Гнездо"

Отель «Рантала»

2 ночи

Премиум-отель в г. Сортавала с номерами повышенной комфортности. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж.

В номерах предоставляются тапочки, а также установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей чайник и душ.

В числе удобств — сейф. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»Отель «Рантала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Проживание в отеле выбранной категории (2 ночи)
  • Завтраки в отеле (кроме категории отелей "Стандарт")
  • Осмотр средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Увеличенное свободное время в парке
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Входные билеты в музей под открытым небом Северная Фиваида
  • Входные билеты на территории национального парка "Ладожские шхеры"
  • Авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды Карелии» (включено с 1.06 по 31.08)
  • Авторская экскурсия "Скалистый берег Кирьявалахти"
  • Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
  • Обзорная экскурсия по Сортавала
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно.
  • Экскурсия на о. Валаам (возможна отмена по погодным условиям): 4550 р. /взр., 2225 р. /дети до 12 лет, бесплатно – дети до 6 лет. Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 1.06 по 31.08.2022, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2022: 5100 р. /взр., 2550 р. /дети до 12 лет, дети до 6 лет – бесплатно
  • Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 1 900 р. /взр., 1400 ребенок до 9 лет включительно
  • Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 1900 р. /чел.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 – 500 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 350 руб. /чел. дети до 7 лет – бесплатнодети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел. лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел. студенты (очн.) – 300 руб. /чел. пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Полный билет – 350 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет – бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет – 300 руб. /чел.
  • Лица, имеющие регистрацию в РК – 250 руб. /чел.
  • Студенты (очн.) – 300 руб. /чел.
  • Пенсионеры – 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу

Для основной программы:

  • наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве. Рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда. На случай, если у вас не получится поехать в тур. Страховку можно оформить у менеджера.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 7900 руб.
Школьники600 руб.
Студенты450 руб.
60+450 руб.
Ветераны ВОВ, Блокандники, Инвалиды I900 руб.

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Какие дополнительные программы отдыха можно выбрать на 2-й день тура?

Программа №1. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно):

INFO В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

08:45 Сбор на экскурсию от Вашего отеля.

09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.

Посещение ГЭС в Ляскеля.

Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.

Особенно примечательными считаются 2 вещи:

первая – это то, что ГЭС Ляскела в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала;

вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция. Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды!

Остановка у Импилахтинское железной дороги.

Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы.

Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень.

Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”.

Посмотреть на него вы сможете с высоты моста – это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.

Еще одна диковинка – сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры.

Система простая и надежная – если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.

А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!

Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.

Остановка у руин финской церкви.

Пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила, а также к могилам священников Алексея и Михаила Шепелевских.

Храм был разрушен в 1940-м году – находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела.

Посещение водопада Койриноя II (Верхний).

Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС.

Водопад похож на горку – шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.

Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.

Посещение водопада Койриноя I (Нижний).

Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.

Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых – нижняя – достигает 4-х метров.

А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода – в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.

Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!

Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).

“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое.

В результате образовались 2 водопада – 18-метровый и 11-метровый.

Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.

14:00 Возвращение в Сортавала.

Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города.

Программа 2. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию)

15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.

Увидите фантастические природные красоты Ладоги:

  • Остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой»,
  • Остров Каарнетсаари,
  • «Падающую скалу»,
  • а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.
    Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.
    А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.

17:00 Свободное время в городе.

Программа 3. Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам (оплачивается дополнительно по желанию).

09:00 Отправление на остров Валаам на “Метеоре”.

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.

10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия – 2 часа.

Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты.

С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова.

Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду.

А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение».

Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.

К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы – преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.

У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения.

Концерты проходят по выходным, праздникам и не только.

А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира.

12:30 Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).

13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму продолжительностью 2 часа.

В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро.

Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.

Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.

Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.

16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

06:30 Подача автобуса от м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.

07:25 Подача автобуса к м. Озерки.
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта.
Ориентир: супермаркет "Окей".

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

По дополнительным программам за отдельную плату:

  • экскурсия к к лесным водопадам: трансфер забирает туристов от отеля;
  • экскурсии на о. Валаам и Ладожские шхеры – туристы самостоятельно добираются до точки сбора;
  • если из Рускеала Вы решили отправиться на ретропоезде, то совершаете эту поездку самостоятельно, а в 19.00 Вас встретит туристический автобус на вокзале г. Сортавала.
    В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
    Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.

В последний день тура:

18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.

20:30 Техническая остановка.

Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 22:30 – м. Озерки.

Конечная остановка: 23:00 – м. Площадь Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
18 сен 2022
все хорошо
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

🧒Можно с детьми🧳Многодневные турыЛадожские шхеры🗽Популярные места3-дневные турыЗалив КирьявалахтиГорный парк Рускеала🍀Природа и пейзажи🏞Карелия🏡Выездные

Похожие туры в Сортавале

Семь чудес Карелии за два дня
2 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.9
12 отзывов
Семь чудес Карелии за два дня
Хотите побывать на природе в Карелии, суровой и прекрасной
Ж/Д вокзал Сортавала
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 6 450 за 1 человека
Карельские пейзажи за 3 дня
2 дня 18 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.9
14 отзывов
Карельские пейзажи за 3 дня
В трехдневной экскурсии в Карелию вас ждут самые живописные места
Ж/Д вокзал Сортавала
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 8 550 за 1 человека
Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
7 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии YAROTUR
YAROTUR
5
1 отзыв
Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
В этой экскурсии, вы посетим несколько древних городищ Карел 12-13 веков, находящиеся вокруг Сортавала
на Ж/Д вокзале г. Сортавала
12 000 за всё до 4 чел.
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
8 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 28 чел.
Организатор экскурсии YAROTUR
YAROTUR
4.9
28 отзывов
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Единственный однодневный экспедиционный тур в Карелии
на Ж/Д вокзале г. Сортавала
23 сен
25 сен
26 сен
28 сен
2 600 за 1 человека
Новогодние чудеса Карелии: 2 дня в краю озёр, каньонов и водопадов
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
5
8 отзывов
Новогодние чудеса Карелии: 2 дня в краю озёр, каньонов и водопадов
Хотите сделать новогодние каникулы по-настоящему сказочными
Ж/Д вокзал Сортавала
от 6 950 за 1 человека
Природа Карелии, драйв и свежий воздух
10 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Природа Карелии, драйв и свежий воздух
Я предлагаю отправиться в живописную Карелию и провести день
Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
от 18 700 за 1 человека
Места силы
9 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
5
10 отзывов
Очень популярно сейчас
Места силы
Погрузиться в мир саамских ритуалов, верований и побывать на необычном острове
Ул. Кирова, 8
23 сен
25 сен
28 сен
30 сен
26002 340 за 1 человека
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Эллина
Эллина
Нет отзывов
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Шедевры горного парка, красота водопадов на реке Тохмайоки, древнее городище карелов и Сад камней
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
14 000 за всё до 4 чел.
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Санкт-Петербург, м. пл. Восстания, 6:15 посадка в ...
24 сен
28 сен
1 окт
5 окт
8 525 за 1 человека
Cортавала и ее живописные окрестности
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дан
Дан
4.9
21 отзыв
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
на Ж/Д вокзал Сортавалы
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
8 000 за всё до 4 чел.
К Ладожским шхерам и необитаемому острову
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Ladozhskie
Ladozhskie
4.8
17 отзывов
К Ладожским шхерам и необитаемому острову
Отправляемся на свидание с прекрасной природой Карелии
ул. Ленина 3А
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
2 200 за 1 человека
Новогодняя Рускеала и в гости к викингам
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.9
11 отзывов
Новогодняя Рускеала и в гости к викингам
Вас ждет незабываемое однодневное путешествие в новогоднюю Карелию. Всего один день, но максимально полная программа
Ж/Д вокзал г. Сортавала
от 1 690 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сортавале
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ