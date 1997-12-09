Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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Сокровища Земли Карельской

Впечатлиться природой Северного Приладожья и перенестись в прошлое в историческом парке

Юлия
Юлия – представитель из Сортавалы
В этой программе соединились природные памятники Карелии и самые любопытные музеи 🖼.

Вы почувствуете себя викингом — и возьмете в руки оружие 40-х годов, узнаете об особенностях быта в домике «У мастера».

А еще полюбуетесь панорамой с горы ⛰️, где обитает злой дух, увидите по-карельски бурный водопад и попробуете добыть гранат — такой можно найти только у нас!
Задать вопросОбычно отвечает за 43 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 4 500 ₽ за человека

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Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской

Что вас ожидает

Красоты карельской природы
Мы поднимемся на вершину горы ⛰️ злого духа Хийси — Хийденвуори, с которой открывается захватывающий вид на ладожские шхеры. Внутри горы ⛰️ находятся пещеры, вырубленные финскими наблюдателями во время войны — летом вы сможете посетить их.
На реке Койриноя вы увидите шумящий водопад, а еще заметите фрагменты ушедшего в небытие Митрофановского завода — первого оловоплавильного и медеплавильного завода на севере России. Мы поделимся его историей и расскажем о карельских речках, порогах и водопадах.
А изюминкой нашего маршрута станет месторождение карельского граната-альмандина. Мы раскроем, в чем уникальность этого камня, выдадим вам инвентарь — и вы попробуете сами добыть редкий самоцвет, который много веков украшает корону шведских королей.

Погружение в историю и быт
После мы отправимся в музей 🖼 «У мастера», где вы познакомитесь с коллекцией предметов приладожского быта. Прялки, лапти, швейки, люльки, древние косы и т. д. — гид расскажет об этих находках, о древних карелах и о добыче местных минералов.
Кроме того, вы посетите исторический парк 🌳 «Бастионъ» — в него входят два музея живой истории:

  • Музей 🖼 эпохи викингов — это большая интерактивная площадка, где вы из зрителя превратитесь в жителя того времени. После обзорной экскурсии 🧭 по музею вы сможете самостоятельно осмотреть и потрогать все экспонаты, а еще примерить исторические костюмы.
  • Музей 🖼 «Четыре фронта» — посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века. Вы заглянете в землянку и мед. кабинет, осмотрите жилье блокадника — все экспозиции оборудованы предметами быта тех времен! А желающие смогут сфотографироваться в униформе и проверить тяжесть настоящего вооружения.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ проведет один из гидов нашей команды
  • Мы рекомендуем отправиться в Сортавалу на поезде 🚂 «Ласточка». Вы доберетесь с комфортом и четко по графику и успеете всё, что запланировано. Отправление от Финляндского вокзала в 6:15 — прибытие в Сортавалу в 10:20, обратный путь: 18:45 — 22:43.
  • Программа может меняться из-за погодных условий: если зимой будет резкий перепад температур, вместо Хийденвуори мы посетим другие горы ⛰️ со смотровыми площадками.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, входные билеты в исторический парк 🌳, в музей 🖼 «У мастера».
  • Дополнительно оплачивается комплексный обед в кафе: от 250 — 270 руб.
Начало и место завершения
🚩 у ж/д вокзала Сортавала
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Вот уже 5-ый сезон я и моя команда живем и работаем в чудесном уголке Северного Приладожья! В 2016 году построили Zip-Line и организовали прыжки c веревкой со скалы (Rope Jumping). Сейчас основное направление — водные прогулки по шхерам и проведение экскурсий. К каждой группе подходим с душой и моментально находим общий язык с любым гостем. Мы находимся прямо на берегу одной из шхер, в окружении лесов и скал. Любим свою работу, Карелию и Ладогу!
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Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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