Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Красоты карельской природы

Мы поднимемся на вершину горы ⛰️ злого духа Хийси — Хийденвуори, с которой открывается захватывающий вид на ладожские шхеры. Внутри горы ⛰️ находятся пещеры, вырубленные финскими наблюдателями во время войны — летом вы сможете посетить их.

На реке Койриноя вы увидите шумящий водопад, а еще заметите фрагменты ушедшего в небытие Митрофановского завода — первого оловоплавильного и медеплавильного завода на севере России. Мы поделимся его историей и расскажем о карельских речках, порогах и водопадах.

А изюминкой нашего маршрута станет месторождение карельского граната-альмандина. Мы раскроем, в чем уникальность этого камня, выдадим вам инвентарь — и вы попробуете сами добыть редкий самоцвет, который много веков украшает корону шведских королей.

Погружение в историю и быт

После мы отправимся в музей 🖼 «У мастера», где вы познакомитесь с коллекцией предметов приладожского быта. Прялки, лапти, швейки, люльки, древние косы и т. д. — гид расскажет об этих находках, о древних карелах и о добыче местных минералов.

Кроме того, вы посетите исторический парк 🌳 «Бастионъ» — в него входят два музея живой истории:

Музей 🖼 эпохи викингов — это большая интерактивная площадка, где вы из зрителя превратитесь в жителя того времени. После обзорной экскурсии 🧭 по музею вы сможете самостоятельно осмотреть и потрогать все экспонаты, а еще примерить исторические костюмы.

— это большая интерактивная площадка, где вы из зрителя превратитесь в жителя того времени. После обзорной экскурсии 🧭 по музею вы сможете самостоятельно осмотреть и потрогать все экспонаты, а еще примерить исторические костюмы. Музей 🖼 «Четыре фронта» — посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века. Вы заглянете в землянку и мед. кабинет, осмотрите жилье блокадника — все экспозиции оборудованы предметами быта тех времен! А желающие смогут сфотографироваться в униформе и проверить тяжесть настоящего вооружения.

Организационные детали

Экскурсию ⛳ проведет один из гидов нашей команды

Мы рекомендуем отправиться в Сортавалу на поезде 🚂 «Ласточка». Вы доберетесь с комфортом и четко по графику и успеете всё, что запланировано. Отправление от Финляндского вокзала в 6:15 — прибытие в Сортавалу в 10:20, обратный путь: 18:45 — 22:43.

Программа может меняться из-за погодных условий: если зимой будет резкий перепад температур, вместо Хийденвуори мы посетим другие горы ⛰️ со смотровыми площадками.

Что входит в стоимость, а что — нет