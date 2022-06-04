в субботу и воскресенье в 10:30

Мы поднимемся на вершину горы злого духа Хийси — Хийденвуори, с которой открывается захватывающий вид на ладожские шхеры. Внутри горы находятся пещеры, вырубленные финскими наблюдателями во время войны — летом вы сможете посетить их.
На реке Койриноя вы увидите шумящий водопад, а еще заметите фрагменты ушедшего в небытие Митрофановского завода — первого оловоплавильного и медеплавильного завода на севере России. Мы поделимся его историей и расскажем о карельских речках, порогах и водопадах.
А изюминкой нашего маршрута станет месторождение карельского граната-альмандина. Мы раскроем, в чем уникальность этого камня, выдадим вам инвентарь — и вы попробуете сами добыть редкий самоцвет, который много веков украшает корону шведских королей.
После мы отправимся в музей «У мастера», где вы познакомитесь с коллекцией предметов приладожского быта. Прялки, лапти, швейки, люльки, древние косы и т. д. — гид расскажет об этих находках, о древних карелах и о добыче местных минералов.
Кроме того, вы посетите исторический парк «Бастионъ» — в него входят два музея живой истории: