в субботу и воскресенье в 10:30

Сокровища Земли Карельской

Впечатлиться природой Северного Приладожья и перенестись в прошлое в историческом парке

В этой программе соединились природные памятники Карелии и самые любопытные музеи.

Вы почувствуете себя викингом — и возьмете в руки оружие 40-х годов, узнаете об особенностях быта в домике «У мастера».

А еще полюбуетесь панорамой с горы, где обитает злой дух, увидите по-карельски бурный водопад и попробуете добыть гранат — такой можно найти только у нас!
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
Сокровища Земли Карельской
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Что вас ожидает

Красоты карельской природы

Мы поднимемся на вершину горы злого духа Хийси — Хийденвуори, с которой открывается захватывающий вид на ладожские шхеры. Внутри горы находятся пещеры, вырубленные финскими наблюдателями во время войны — летом вы сможете посетить их.
На реке Койриноя вы увидите шумящий водопад, а еще заметите фрагменты ушедшего в небытие Митрофановского завода — первого оловоплавильного и медеплавильного завода на севере России. Мы поделимся его историей и расскажем о карельских речках, порогах и водопадах.
А изюминкой нашего маршрута станет месторождение карельского граната-альмандина. Мы раскроем, в чем уникальность этого камня, выдадим вам инвентарь — и вы попробуете сами добыть редкий самоцвет, который много веков украшает корону шведских королей.

Погружение в историю и быт

После мы отправимся в музей «У мастера», где вы познакомитесь с коллекцией предметов приладожского быта. Прялки, лапти, швейки, люльки, древние косы и т. д. — гид расскажет об этих находках, о древних карелах и о добыче местных минералов.
Кроме того, вы посетите исторический парк «Бастионъ» — в него входят два музея живой истории:

  • Музей эпохи викингов — это большая интерактивная площадка, где вы из зрителя превратитесь в жителя того времени. После обзорной экскурсии по музею вы сможете самостоятельно осмотреть и потрогать все экспонаты, а еще примерить исторические костюмы.
  • Музей «Четыре фронта» — посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века. Вы заглянете в землянку и мед. кабинет, осмотрите жилье блокадника — все экспозиции оборудованы предметами быта тех времен! А желающие смогут сфотографироваться в униформе и проверить тяжесть настоящего вооружения.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • Мы рекомендуем отправиться в Сортавалу на поезде «Ласточка». Вы доберетесь с комфортом и четко по графику и успеете всё, что запланировано. Отправление от Финляндского вокзала в 6:15 — прибытие в Сортавалу в 10:20, обратный путь: 18:45 — 22:43.
  • Программа может меняться из-за погодных условий: если зимой будет резкий перепад температур, вместо Хийденвуори мы посетим другие горы со смотровыми площадками.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер и билет в музей «У мастера»
  • Дополнительно оплачивается: вход в исторический парк «Бастионъ» (700 руб. с человека; включены 5 локаций) и комплексный обед в кафе (от 250 — 270 руб.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Ж/Д вокзала Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в субботу и воскресенье в 10:30

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