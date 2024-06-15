Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева

Познакомиться с удивительным городом и его мастером
Cордавала, Сердоболь, Сортавала — это всё названия нашего городка. Я проведу вас по его главным местам. Мы рассмотрим необычную планировку города, сохранившуюся с финских времён.

Вы увидите, как многообразны архитектурные стили зданий — модерн, неоклассицизм и финский функционализм. Также я познакомлю вас с творчеством Кронида Гоголева, в руках которого когда-то запело дерево.
Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
Сортавала и поющее дерево в картинах Кронида Гоголева
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы пройдём по старинной улице Турункату, одной из самых хорошо сохранившихся с начала прошлого века
  • Вы увидите Управление Финской православной церкви, или «Дом Форда», необычную автостанцию и пожарное депо позапрошлого века
  • Посмотрите на здания бывших банков и удивитесь их количеству в таком небольшом городе. Среди них найдёте сберегательный и Хельсинкский банки, а также Объединённый банк Северных стран.
  • Мы вместе сосчитаем треугольные площади в городе. Я объясню, почему они появились в Сортавале.
  • В музее Кронида Гоголева вы рассмотрите чудесные деревянные картины художника, узнаете о его жизни и творчестве

На прогулке я расскажу:

  • О карело-финском эпосе «Калевала» и памятнике рунопевцу
  • Особенностях происхождения финских и карельских названий, а также некоторых фамилий
  • Интересных людях, которые жили в городе Сортавала и оставили здесь необыкновенное «наследство»
  • Жизни и быте карелов, а также приветствиях по-карельски

Организационные детали

Дополнительно оплачивается посещение музея Кронида Гоголева — от 250 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный700 ₽
Дети 8-16 лет350 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Памятника рунопевцу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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