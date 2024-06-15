Светлана — ваш гид в Сортавале

Провела экскурсии для 1333 туристов

читать дальше загорелась изучением истории города. Мне это очень интересно, и хочется делиться своим знанием. Всю жизнь прожила в Карелии, по национальности я карелка. И сейчас практикую свой родной язык на занятиях в Обществе карелов Сортавальского района. Хорошо знаю местные традиции. Приходите, полное погружение в историю и культуру гарантирую!

По специальности я преподаватель русского языка и литературы. Живу в городе Сортавала с 1995 года. В 2021 году закончила курсы экскурсоводов и поняла, что это — моя профессия, я просто