Cордавала, Сердоболь, Сортавала — это всё названия нашего городка. Я проведу вас по его главным местам. Мы рассмотрим необычную планировку города, сохранившуюся с финских времён.
Вы увидите, как многообразны архитектурные стили зданий — модерн, неоклассицизм и финский функционализм. Также я познакомлю вас с творчеством Кронида Гоголева, в руках которого когда-то запело дерево.
Вы увидите, как многообразны архитектурные стили зданий — модерн, неоклассицизм и финский функционализм. Также я познакомлю вас с творчеством Кронида Гоголева, в руках которого когда-то запело дерево.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы пройдём по старинной улице Турункату, одной из самых хорошо сохранившихся с начала прошлого века
- Вы увидите Управление Финской православной церкви, или «Дом Форда», необычную автостанцию и пожарное депо позапрошлого века
- Посмотрите на здания бывших банков и удивитесь их количеству в таком небольшом городе. Среди них найдёте сберегательный и Хельсинкский банки, а также Объединённый банк Северных стран.
- Мы вместе сосчитаем треугольные площади в городе. Я объясню, почему они появились в Сортавале.
- В музее Кронида Гоголева вы рассмотрите чудесные деревянные картины художника, узнаете о его жизни и творчестве
На прогулке я расскажу:
- О карело-финском эпосе «Калевала» и памятнике рунопевцу
- Особенностях происхождения финских и карельских названий, а также некоторых фамилий
- Интересных людях, которые жили в городе Сортавала и оставили здесь необыкновенное «наследство»
- Жизни и быте карелов, а также приветствиях по-карельски
Организационные детали
Дополнительно оплачивается посещение музея Кронида Гоголева — от 250 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети 8-16 лет
|350 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Памятника рунопевцу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 1333 туристов
По специальности я преподаватель русского языка и литературы. Живу в городе Сортавала с 1995 года. В 2021 году закончила курсы экскурсоводов и поняла, что это — моя профессия, я простоЗадать вопрос
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