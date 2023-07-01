Устроить поиск драгоценностей на гранатовым прииске и исследовать финскую заброшенную ГЭС
Это нестандартный и очень яркий маршрут, который позволяет насладиться красотой карельский природы, но и получить необычный опыт, который запомнится надолго! Прокатимся на настоящем ретропоезде, увидим мраморный карьер природного парка Рускеала, устроим треккинг в Лахденпохью, позагораем на песчаном пляже Ладожского озера и насладимся свежестью водопадов Койриноя и Белые мосты. А в последний день можно отправиться на остров Валаам или прокатиться на катере к Ладожским шхерам.
Ближайшие даты:
1
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка, джинсы.
Яркие вещи для личных фотосессий (Красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шелковые платья).
Удобные кроссовки или походные ботинки.
Средства личной гигиены.
Солнцезащитные очки, крем от загара. Обязательно много средства от комаров.
Документы и деньги.
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней).
Мобильный телефон, камера, павербанк.
Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20Завершение: Сортавала, железнодорожный вокзал, 18:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар — ваш гид в Сортавале
Друзья, меня зовут Динар и я не могу представить свою жизнь без приключений! Путешественник и со-основатель travel-сообщества. Путешествовал по России, когда это еще не было мейнстримом: Байкал, Камчатка, Саяны, Кольский п-ов, Эльбрус. Опыт более 60 сплавов и более 20 горных походов. Уволился из банка, чтобы посвятить себя активным видам отдыха.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы
На машине
Можно с детьми
Летние
Водопады
Природа и пейзажи
Ладожское озеро
Популярные места
Многодневные туры
5-дневные туры
Ретро поезд
Карелия
Выездные
Похожие туры из Сортавалы
Авторский тур
1 день
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Санкт-Петербург, м. пл. Восстания. В 6:00 - посадк...
22 мая
24 мая
25 мая
26 мая
10 175₽ за человека
Авторский тур
1 день
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Сортавала, 10:20
21 мая
24 мая
25 мая
26 мая
9 515₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
17 июля
50 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании