Это нестандартный и очень яркий маршрут, который позволяет насладиться красотой карельский природы, но и получить необычный опыт, который запомнится надолго! Прокатимся на настоящем ретропоезде, увидим мраморный карьер природного парка Рускеала, устроим треккинг в Лахденпохью, позагораем на песчаном пляже Ладожского озера и насладимся свежестью водопадов Койриноя и Белые мосты. А в последний день можно отправиться на остров Валаам или прокатиться на катере к Ладожским шхерам.