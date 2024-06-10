Отправимся в путешествие на лодке по малоизвестной части Ладожских шхер.
Вы полюбуетесь проплывающими мимо островами, карельской природой, увидите следы землетрясений и постледниковые рельефы.
А я расскажу, как в этом регионе жили карелы и финны, как сформировалась Ладога, что такое баррантиды и сейши. И поделюсь тайной Валаамского НЛО!
Вы полюбуетесь проплывающими мимо островами, карельской природой, увидите следы землетрясений и постледниковые рельефы.
А я расскажу, как в этом регионе жили карелы и финны, как сформировалась Ладога, что такое баррантиды и сейши. И поделюсь тайной Валаамского НЛО!
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы встретимся в центре Сортавалы и поедем в деревню Хийденсельга: по пути вы узнаете о том, что такое шхеры и как они формировались. Поговорим о Ладоге и её особенностях.
Затем мы пересядем на лодку и отправимся осматривать шхеры! На маршруте нам встретятся любопытные места:
- старые финские пристани
- стены, которые сформировались после древних землетрясений
- шлифованные гранитные берега постледникового рельефа, так называемые «бараньи лбы»
- острова и холмы, на которых располагались городища карел
- и не только!
А ещё мы высадимся на небольшом острове, чтобы вы полюбовались красотой шхер не только с воды, но и на суше.
Организационные детали
- Трансфер от центра Сортавалы до д. Хийденсельга и обратно включён в стоимость. Дорога в одну сторону занимает примерно 40 минут
- Поездка проходит на лодке катамаранного типа Ротан Р590 и занимает около 2 часов
- В стоимость не включен сбор за посещение национального парка «Ладожские шхеры», 200 руб. /чел.
- Обратите внимание: мы не выходим в открытую Ладогу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 6126 туристов
Я организовываю и вместе с моими коллегами (профессиональными гидами) провожу авторские экспедиционные туры. Идея моих туров — популяризация труднодоступных туристических объектов. Достигаю я этого за счет использования в своих экспедициях полноприводных автобусов, что позволяет мне выставлять невысокие, доступные для большинства цены.Задать вопрос
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