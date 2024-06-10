Отправимся в путешествие на лодке по малоизвестной части Ладожских шхер. Вы полюбуетесь проплывающими мимо островами, карельской природой, увидите следы землетрясений и постледниковые рельефы. А я расскажу, как в этом регионе жили карелы и финны, как сформировалась Ладога, что такое баррантиды и сейши. И поделюсь тайной Валаамского НЛО!

за 1-6 человек или 3000 руб. за человека, если вас больше

от 20 000 ₽ за 1-6 человек или 3000 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретимся в центре Сортавалы и поедем в деревню Хийденсельга: по пути вы узнаете о том, что такое шхеры и как они формировались. Поговорим о Ладоге и её особенностях.

Затем мы пересядем на лодку и отправимся осматривать шхеры! На маршруте нам встретятся любопытные места:

старые финские пристани

стены, которые сформировались после древних землетрясений

шлифованные гранитные берега постледникового рельефа, так называемые «бараньи лбы»

острова и холмы, на которых располагались городища карел

и не только!

А ещё мы высадимся на небольшом острове, чтобы вы полюбовались красотой шхер не только с воды, но и на суше.

Организационные детали