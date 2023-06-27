В компании гида-капитана, влюблённого в свой край, вы насладитесь ландшафтами и природой Карелии с воды. Увидите вблизи знаменитые шхеры, обогнёте крутые берега и отвесные скалы. Во время остановки посетите водопад, а также прогуляетесь до мыса Импиниеми и озера Импилампи. А после капитан выберет удачное место на острове, выдаст удочки — и вы сможете порыбачить на берегу Ладоги.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Песнь воды и камня

Ладожские шхеры — одна из визитных карточек нашего края. На прогулке вы откроете лучшие ракурсы на живописные архипелаги, состоящие из мелких скалистых островов. Пройдёте по длинному заливу, увидите отвесную скалу, на которой проводились соревнования по скалолазанию, и выйдете в Петровский залив. Навестите местный лесной водопад, а в хорошую погоду дойдёте до мыса Импиниеми и озера Импилампи (это внутренний водоём полуострова).

Рыбалка

На одном из островов вы высадитесь и отдохнёте среди дикой природы. А в оставшееся время (у вас будет примерно 2 часа) капитан подберёт место, выдаст удочки, и вы насладитесь карельской рыбалкой. В вашем распоряжении будет термос с горячим чаем.

Организационные детали

Место проведения и трансфер

Старт в посёлке Импилахти — это в 45 км от Сортавалы

Вы можете добраться до нас на личном авто, такси или мы можем организовать трансфер: для группы до 4 человек — 1500 руб. с пассажира, для группы от 4 до 6 человек — 2000 руб. с пассажира

У нас собственный причал рядом с центральной дорогой, есть частная парковка для автомобилей

Особенности поездки