Отправиться на моторной лодке вдоль скалистых архипелагов и отдохнуть на одном из островов Ладоги
В компании гида-капитана, влюблённого в свой край, вы насладитесь ландшафтами и природой Карелии с воды. Увидите вблизи знаменитые шхеры, обогнёте крутые берега и отвесные скалы. Во время остановки посетите водопад, а также прогуляетесь до мыса Импиниеми и озера Импилампи.
А после капитан выберет удачное место на острове, выдаст удочки — и вы сможете порыбачить на берегу Ладоги.
А после капитан выберет удачное место на острове, выдаст удочки — и вы сможете порыбачить на берегу Ладоги.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Песнь воды и камня
Ладожские шхеры — одна из визитных карточек нашего края. На прогулке вы откроете лучшие ракурсы на живописные архипелаги, состоящие из мелких скалистых островов. Пройдёте по длинному заливу, увидите отвесную скалу, на которой проводились соревнования по скалолазанию, и выйдете в Петровский залив. Навестите местный лесной водопад, а в хорошую погоду дойдёте до мыса Импиниеми и озера Импилампи (это внутренний водоём полуострова).
Рыбалка
На одном из островов вы высадитесь и отдохнёте среди дикой природы. А в оставшееся время (у вас будет примерно 2 часа) капитан подберёт место, выдаст удочки, и вы насладитесь карельской рыбалкой. В вашем распоряжении будет термос с горячим чаем.
Организационные детали
Место проведения и трансфер
- Старт в посёлке Импилахти — это в 45 км от Сортавалы
- Вы можете добраться до нас на личном авто, такси или мы можем организовать трансфер: для группы до 4 человек — 1500 руб. с пассажира, для группы от 4 до 6 человек — 2000 руб. с пассажира
- У нас собственный причал рядом с центральной дорогой, есть частная парковка для автомобилей
Особенности поездки
- Сезонность — период открытой навигации: с начала мая по начало сентября
- Прогулка проводится на новой лодке Адмирал повышенной мореходности
- Пассажировместимость — 12 человек
- Все участники перед стартом прослушают правила техники безопасности и получат спасательные жилеты
- Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды. Если на Ладоге большая волна, мы не выходим из соображений безопасности (прогулку перенесём или отменим).
ежедневно в 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлке Импилахти
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 17:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сортавале
Меня зовут Сергей, я представляю команду людей, по-настоящему влюблённых в свой край. Мы организовываем водные прогулки в окрестностях Ладоги. Наш главный капитан — Олег. Вырос в этих местах, учитель физкультуры, рыбак и охотник, знает, где найти фантастические пейзажи! С душой и преданностью родному краю расскажет местные легенды и покажет уникальные места, где довелось побывать далеко не каждому туристу.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
27 июня 2023
Отличная, современная лодка с мощным мотором. Аккуратное, профессиональное вождение. Знание шхер. Спасательные жилеты. Техника безопасности на лодке и на берегу при высадке. Набор собранных хороших удочек и наживки для рыбалки. Нам подошёл набор для любителей. Но хозяин опытный рыбак, уверена, если у вас есть запрос на профессиональную рыбалку, вам тут помогут.
Вкусные чай с печеньем.
Это по условиям.
Но самое главное: радушие и забота о вас человека, который хорошо знает и бесконечно любит свой край. И этим душевным теплом щедро с нами поделился и влюбил нас в Карелию и Ладогу навсегда. Спасибо огромное вам за такую экскурсию. За уникальные места, где и покупаться покомфортнее и порыбачить удачнее и прогуляться по скалам и неожиданно найти красивый водопад. И не счесть интереснейших фактов и историй об этом богатом крае! Сколько увидели! На скольких островах высадились и плотвы наловили! Клёв такой азарт вызвал, с трудом отрывали себя, чтобы ехать домой. Дети в восторге. Нерпа, птенцы чаек, гнезда на островах (не трогайте их, чтобы не навредить), утки и утята разных пород, колонии разных птиц, хатки бобров…
Всего не рассказать, лучше увидеть!
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем!!!
Особенно семьям с детьми.
Здесь вас встретят и покажут все с душой, искренне и тепло!
Вкусные чай с печеньем.
Это по условиям.
Но самое главное: радушие и забота о вас человека, который хорошо знает и бесконечно любит свой край. И этим душевным теплом щедро с нами поделился и влюбил нас в Карелию и Ладогу навсегда. Спасибо огромное вам за такую экскурсию. За уникальные места, где и покупаться покомфортнее и порыбачить удачнее и прогуляться по скалам и неожиданно найти красивый водопад. И не счесть интереснейших фактов и историй об этом богатом крае! Сколько увидели! На скольких островах высадились и плотвы наловили! Клёв такой азарт вызвал, с трудом отрывали себя, чтобы ехать домой. Дети в восторге. Нерпа, птенцы чаек, гнезда на островах (не трогайте их, чтобы не навредить), утки и утята разных пород, колонии разных птиц, хатки бобров…
Всего не рассказать, лучше увидеть!
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем!!!
Особенно семьям с детьми.
Здесь вас встретят и покажут все с душой, искренне и тепло!
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