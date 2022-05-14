Водопады, каньоны и горный парк «Рускеала»

Пройти по мраморным каньонам, послушать шум водопадов и добыть кусочек граната

Авторский тур
За два дня вы увидите красивейшие природные объекты северного Приладожья.

Посетите необычную 107-метровую гору Хийденвуори, откуда открывается незабываемый вид на Ладожские шхеры.

Сможете сравнить 5 водопадов южной Карелии: Рускеальские, водопады Ляскеля, 9-го мая, Верхний и Нижний Койриноя.

Прогуляетесь по знаменитому горному парку, побываете в двух мраморных каньонах и добудете кусочек граната на память.
Водопады, каньоны и горный парк «Рускеала»
Водопады, каньоны и горный парк «Рускеала»
Водопады, каньоны и горный парк «Рускеала»
Водопады, каньоны и горный парк «Рускеала»
Водопады, каньоны и горный парк «Рускеала»
Водопады, каньоны и горный парк «Рускеала»
Водопады, каньоны и горный парк «Рускеала»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Необходимо взять с собой паспорт, также рекомендуем взять дождевик или зонтик. Обувь желательна удобная и влагостойкая.
Участие детей возможно с 5-летнего возраста.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж / д вокзал г. Сортавала, 10:30
Завершение: Ж / д вокзал г. Сортавала, 18:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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