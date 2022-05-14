Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Необходимо взять с собой паспорт, также рекомендуем взять дождевик или зонтик. Обувь желательна удобная и влагостойкая. Участие детей возможно с 5-летнего возраста.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж / д вокзал г. Сортавала, 10:30
Завершение: Ж / д вокзал г. Сортавала, 18:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Ярослав — ваша команда гидов в Сортавале
Провели 1294 экскурсии для 1683 туристов
Я организовываю и вместе с моими коллегами (профессиональными гидами) провожу авторские экспедиционные туры. Идея моих туров — популяризация труднодоступных туристических объектов. Достигаю я этого за счет использования в своих экспедициях полноприводных автобусов, что позволяет мне выставлять невысокие, доступные для большинства цены.