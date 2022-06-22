При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
После встречи в аэропорту Санкт-Петербурга (прилет до 9 утра) или на ж/д вокзале мы на автобусе отправляемся навстречу приключениям!
Едем в гости к ласковым, дружелюбным хаски в посёлок Куркиёки, Лахденпохский район.
По приезду в питомник нас встретят истинные мастера своего дела, которые посвятили свою жизнь ездовому спорту.
Они познакомят нас с пушистыми призерами международных гонок и расскажут о них интересные факты.
А впереди нас ждет карельское сафари на собачьих упряжках.
Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами.
Мы получаем огромный заряд радости, тиская их.
Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и, после подробного инструктажа, вслед за каюром мчимся по побережью Ладожского озера, где мы впервые увидим знаменитые Ладожские шхеры.
Это живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящих из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Зимой они покрываются причудливыми ледовыми наплесками.
Вдоволь накатавшись, угостимся горячим чаем с ароматными пирогами в питомнике и отправимся дальше.
К вечеру мы прибудем на пристань Сортавалы, откуда на аэросанях отправимся на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут в пути).
Здесь нас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.
Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Завтракаем.
В сопровождении гида идем природной тропой по карельской тайге вглубь острова Хавус, видим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Выходим на 40-метровую скалу Хауккариутта («соколиный риф») и наслаждаемся прекрасным видом на Ладожские шхеры.
Обедаем в специально оборудованном месте в районе скалы только-только запеченной форелью и пробуем знаменитые карельские пирожки – калитки.
После пикника мы отправимся на кольцевой маршрут на аэросанях по Ладожским шхерам.
Это живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящих из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Зимой Ладога особенно прекрасна.
Мало кто видел Ладожские шхеры, покрытые причудливыми ледовыми наплесками.
На каждом из островов – свой уникальный зимний рисунок, созданный природой.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время прогулки на аэросанях мы также увидим несколько маяков и поднимемся на гору, откуда сможем запечатлеть панорамные виды на просторы Ладоги.
Насладившись прогулкой, мы возвращаемся на базу, где нас ждет ужин.
При желании (за дополнительную плату) вы сможете устроить себе «карельское spa» в бане-фурако прямо на берегу ладожского озера.
После завтрака у нас будет возможность поучаствовать в мастер-классе по подледной рыбалке.
Специально для этого в ближайшем заливе будут установлены зимние палатки, где можно комфортно находиться, не опасаясь порывов ветра и осадков.
Если вы не захотите принять участие в рыбалке, можно покататься на санках или коньках по озеру, сходить на лыжную прогулку по лесу, или просто отдохнуть в глэмпинге: поиграть в настольные игры или посмотреть фильм про Ладогу.
После вкусного обеда мы отправимся на аэросанях на причал в Сортавалу, где нас уже будут ждать микроавтобусы, на которых вы доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).
Здесь нас ждет наземная экскурсия с гидом.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.
Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
После экскурсии по горному парку «Рускеала» состоится трансфер в Сортавала на «Рускеальском экспрессе» – туристическом ретро-поезде на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Горный парк «Рускеала» – Сортавала к вечернему поезду до Москвы.
Тур предусматривает двухместное проживание в глэмпинге.
Вы будете жить в купольном глэмпинге — автономном лесном отеле с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера. Глэмпинг находится на острове Хавус, в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер.
На территории глэмпинга расположены:
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Детям до 12 лет (включительно) предоставляется скида 10%.
При размещении на дополнительном месте предоставляется скидка 15%.