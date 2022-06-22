Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге

Карелия откроется для вас по-новому, когда вы проведете 3 дня в глэмпинге на Ладожских шхерах

5
3 отзыва
Карелия откроется для вас по-новому, когда вы проведете 3 дня в глэмпинге на Ладожских шхерах.

Этот архипелаг скалистых островов называют норвежскими фьордами, а в его составе насчитывают около 650 скалистых островков и скал. Скучать здесь не придётся!
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Зимнее очарование Ладоги с проживанием в глэмпинге
Ближайшие даты:
28
янв
11
фев
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18
мар
25
мар

Что вас ожидает 🤩

Питомник Хаски
Питомник Хаски
Научимся управлять собачьей упряжкой и промчимся по побережью Ладожского озера
Глэмпинг
Глэмпинг
Две ночи мы проведем в удивительных купольных шатрах на острове Хавус
Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем запеченную форель и пробуем знаменитые карельские пирожки – калитки
Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Поучаствуем в мастер-классе по рыбалке и испытаем свою удачу
Ретро-поезд
Ретро-поезд
Прокатимся на самом настоящем ретро-поезде на паровой тяге, курсирующим по маршруту: “Горный парк “Рускеала” – Сортавала”
Рускеала
Рускеала
Узнаем, чем так знаменателен мраморный карьер, где добывали разные виды камней, и об их происхождении

Описание

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день

Сафари на собачьих упряжках

После встречи в аэропорту Санкт-Петербурга (прилет до 9 утра) или на ж/д вокзале мы на автобусе отправляемся навстречу приключениям!

Едем в гости к ласковым, дружелюбным хаски в посёлок Куркиёки, Лахденпохский район.

По приезду в питомник нас встретят истинные мастера своего дела, которые посвятили свою жизнь ездовому спорту.

Они познакомят нас с пушистыми призерами международных гонок и расскажут о них интересные факты.

А впереди нас ждет карельское сафари на собачьих упряжках.

Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами.

Мы получаем огромный заряд радости, тиская их.

Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и, после подробного инструктажа, вслед за каюром мчимся по побережью Ладожского озера, где мы впервые увидим знаменитые Ладожские шхеры.

Это живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящих из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.

Зимой они покрываются причудливыми ледовыми наплесками.

Вдоволь накатавшись, угостимся горячим чаем с ароматными пирогами в питомнике и отправимся дальше.

К вечеру мы прибудем на пристань Сортавалы, откуда на аэросанях отправимся на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут в пути).

Здесь нас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.

Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

Сафари на собачьих упряжкахСафари на собачьих упряжкахСафари на собачьих упряжкахСафари на собачьих упряжках
2 день

Треккинг по острову Хавус

Завтракаем.

В сопровождении гида идем природной тропой по карельской тайге вглубь острова Хавус, видим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.

Выходим на 40-метровую скалу Хауккариутта («соколиный риф») и наслаждаемся прекрасным видом на Ладожские шхеры.

Обедаем в специально оборудованном месте в районе скалы только-только запеченной форелью и пробуем знаменитые карельские пирожки – калитки.

После пикника мы отправимся на кольцевой маршрут на аэросанях по Ладожским шхерам.

Это живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящих из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.

Зимой Ладога особенно прекрасна.

Мало кто видел Ладожские шхеры, покрытые причудливыми ледовыми наплесками.

На каждом из островов – свой уникальный зимний рисунок, созданный природой.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Во время прогулки на аэросанях мы также увидим несколько маяков и поднимемся на гору, откуда сможем запечатлеть панорамные виды на просторы Ладоги.

Насладившись прогулкой, мы возвращаемся на базу, где нас ждет ужин.

При желании (за дополнительную плату) вы сможете устроить себе «карельское spa» в бане-фурако прямо на берегу ладожского озера.

Треккинг по острову ХавусТреккинг по острову ХавусТреккинг по острову ХавусТреккинг по острову Хавус
3 день

Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»

После завтрака у нас будет возможность поучаствовать в мастер-классе по подледной рыбалке.

Специально для этого в ближайшем заливе будут установлены зимние палатки, где можно комфортно находиться, не опасаясь порывов ветра и осадков.

Если вы не захотите принять участие в рыбалке, можно покататься на санках или коньках по озеру, сходить на лыжную прогулку по лесу, или просто отдохнуть в глэмпинге: поиграть в настольные игры или посмотреть фильм про Ладогу.

После вкусного обеда мы отправимся на аэросанях на причал в Сортавалу, где нас уже будут ждать микроавтобусы, на которых вы доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).

Здесь нас ждет наземная экскурсия с гидом.

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.

Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.

Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

После экскурсии по горному парку «Рускеала» состоится трансфер в Сортавала на «Рускеальском экспрессе» – туристическом ретро-поезде на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Горный парк «Рускеала» – Сортавала к вечернему поезду до Москвы.

Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»Каменная история Ладоги и горный парк «Рускеала»

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в глэмпинге.

Варианты проживания

Глэмпинг

2 ночи

Вы будете жить в купольном глэмпинге — автономном лесном отеле с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера. Глэмпинг находится на острове Хавус, в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер.

На территории глэмпинга расположены:

  • панорамный шатер-ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми;
  • 10 уютных купольных шатров, рассчитанных на двух-четырех человек. В каждом из них — две удобные нижние кровати (800х2000) и дополнительное спальное место наверху — двуспальная кровать (1400х2000) с постельным бельем и полотенцами, прикроватные столики, журнальный столик с креслами, шкаф для одежды, а также розетки и биотуалет;
  • душевые на берегу Ладожского озера и фурако — подогреваемая открытая деревянная купель;
  • костровая зона с местами для сидения.
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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение на острове в глэмпинге (2 ночи)
  • Трехразовое питание с блюдами традиционной карельской кухни
  • Все трансферы по программе
  • Услуги гидов, экскурсоводов, шеф-повара и аниматоров
  • Катание на собачьих упряжках
  • Мастер-класс по подледной рыбалке
  • Индивидуальные экскурсионные программы
  • Посещение горного парка Рускеала
  • Аренда снаряжения в глэмпинге (лыжи, коньки, санки)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно из г. Сортавала
  • Маршрут по подземной части парка Рускеала – 2 200 руб. /чел.
  • Посещение бани-фурако в глэмпинге
  • Ужин в день отъезда
Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет (включительно) предоставляется скида 10%.

При размещении на дополнительном месте предоставляется скидка 15%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.

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