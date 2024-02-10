Добыть гранат, побывать в «Рускеале» и увидеть Ладожские шхеры
Наш маршрут пройдёт через популярные и не только локации: начнём тур на «Даче Винтера», посетим посёлки Туоксалахти и Калаамо, полюбуемся Мраморным каньоном в знаменитом горном парке «Рускеала», увидим озеро Янисъярви и водопад Юканкоски, узнаем, где прячется гранат.
Во время тура нас будет сопровождать шеф-повар, поэтому мы никогда не останемся голодными в пути, а ещё вы сможете попариться в баньке!
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Описание
Организационные детали
К управлению багги допускаются только люди, имеющие права категории В (или специальные права для управления багги). Мы сдаем транспорт в аренду, но если у вас есть личный транспорт, то вы можете принимать участие на нём.
Программа тура по дням
Парк-отель «Дача Винтера»
Встретим вас в Сортавале и поедем в парк-отель «Дача Винтера». Это место связано с именем выдающегося хирурга и общественного деятеля Густава Винтера. Здесь расположен музей, в котором вы увидите архивные фотографии и документы, а также предметы интерьера XX века.
После заселения у вас будет свободное время, чтобы вы смогли прогуляться по дендропарку или по набережной Ладожского озера. Затем вас ждёт ужин, после состоится инструктаж и знакомство с командой.
Туоксалахти, Калаамо и «Рускеала»
Выезжаем в 10:00. Первая остановка — Туоксалахти. В этом посёлке мы увидим развалины финской плотины на реке Китенйоки. Далее проследуем в посёлок Калаамо. Впервые он упоминается в Писцовой книге Водской пятины за 1500 год. С финского языка название места переводится как «брод». Проникнемся духом глубинки и поедем в легендарный горный парк «Рускеала». Здесь вы увидите водопады и знаменитый Мраморный каньон.
Насладившись красотами природы, доберёмся до Кирколахти, где остановимся на турбазе.
Озеро Янисъярви и финский арочный мост
После завтрака начнём наш путь до озера Янисъярви. Это древнейший водоём, состоящий из двух озёр, соединённых между собой неглубоким проливом Луопауссалми. Далее сделаем остановку у финского арочного моста около станции «Яниссилта», который был построен в 1939 году. Здесь наш шеф-повар приготовит обед.
Подкрепившись, спустимся вниз по течению реки Янисйоки и завершим день на берегу Ладожского озера в гостевом комплексе.
Ладожские шхеры
Основная часть маршрута сегодняшнего дня пройдёт по льду озера. После завтрака выезжаем на осмотр Ладожских шхер. Насладимся дикой природой и скалистым ландшафтом. Шхеры похожи на огромных каменных великанов, отдыхающих в воде.
Как обычно полакомимся блюдами от нашего шеф-повара, а затем доберёмся до туристического комплекса, где нас будут ждать ужин и банька.
Месторождение граната и водопады Юканкоски
Позавтракав, отправляемся на месторождение граната. Каждый участник сможет добыть себе невероятно красивый камень. Именно здесь гранат находится в хрупкой слюде, поэтому достать его не так сложно.
Затем направимся к водопадам Юканкоски, считающимся самыми высокими на территории Северного Приладожья. После посетим смотровую площадку на вершине заброшенного карьера и вернёмся в гостиницу.
Поужинав, соберёмся на финальном брифинге: подведём итоги экспедиции и вручим вам подарки.
Окончание тура
Завтрак — в 09:00, а затем мы проводим вас до ж. -д. станции.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сортавала, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Сортавала, после 09:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.