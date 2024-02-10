Встретим вас в Сортавале и поедем в парк-отель «Дача Винтера». Это место связано с именем выдающегося хирурга и общественного деятеля Густава Винтера. Здесь расположен музей, в котором вы увидите архивные фотографии и документы, а также предметы интерьера XX века.

После заселения у вас будет свободное время, чтобы вы смогли прогуляться по дендропарку или по набережной Ладожского озера. Затем вас ждёт ужин, после состоится инструктаж и знакомство с командой.