2 день

Петрозаводск

Завтрак в поезде.

07:50 — прибытие поезда в Петрозаводск.

08:30 — встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Автобусная обзорная экскурсия по городу Петрозаводску — городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города (продолжительность ~ 1, 5 час.).

Посещение «Дома Кантеле».

Экскурсия по «Дому Кантеле».

Для заездов с 09.12.2022 - 23.12.2022 дополнительно мастер-класс (изучение элементов народных танцев, либо игра на кантеле).

Посетители «Дома Кантеле» познакомятся с его историей, узнают секреты изготовления кантеле и сценической одежды артистов, созданной по «мотивам» национальных костюмов коренных народов Карелии.

Гости прикоснутся к настоящему карельскому кантеле, примерят сценические головные уборы и спустятся по старинной винтовой лестнице (продолжительность программы ~ 1 час. 15 мин.).

Для заездов после 30.12.2022 дополнительно концертная программа. В репертуаре ансамбля «Кантеле» — более двух десятков художественных программ, по-разному раскрывающих культуру и традиции народов Карелии. В репертуар ансамбля включены произведения национальной музыки и танца: эпические баллады и руны, древние йойги и пиирилейки, рентюшки и ланцы, озорные частушки и удалой перепляс.

Наша экскурсия продолжитсяпутешествием по трем эпохам истории в Национальном музее Республики Карелия.

Вас ждут древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, звуки кантеле, возможность узнать о добрых домашних духах, карельской кухне, отгадать старинные загадки (продолжительность программы ~ 1 час. 15 мин.).

Трансфер в Вотчину карельского деда мороза Талвиукко.

Обед в кафе на территории Вотчины.

Экскурсия по Вотчине Талвиукко по программе «Путешествие по Вотчине Зимнего Деда», с посещением питомника ездовых собак, знакомства с подворьем домашним животных, прогулкой по оленьей ферме, посещением саамской деревни, визита в резиденцию Талвиукко, встречей с добродушным хозяином территории, осмотром экспозиции «Времена года».

Свободное время для прогулок по Вотчине.

Для заездов с 09.12.2022 - 23.12.2022 и 02.01.2023 - 08.03.2023 : трансфер до станции Чална.

19:40 — отправление поезда в г. Сортавала.

Ночь в поезде.

Для заезда с 30.12.2022 : трансфер до ж/д вокзала г. Петрозаводска.

Встреча Нового года в Петрозаводске.

Приглашаем Вас на встречу Нового года в Караоке-Клуб «SOLO» (за дополнительную плату).

Начало банкетной программой в 23.00, окончание в 01.00.

01:20— отправление поезда в Сортавалу.

Ночь в поезде.