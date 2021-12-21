Что вас ожидает

Авторский маршрут

Вас ждут удивительные места, отражающие многообразие и красоту заснеженной Карелии. Наши маршруты проходят вдали от общеизвестных туристических мест. Отправляясь с нами, вы можете быть уверены, что принимаете участие в эксклюзивном путешествии. Вы побываете там, куда редко заглядывает турист, увидите то, что не покажут на обычных экскурсиях.

Необычные приключения

Представьте, что вы стоите или сидите на доске и наблюдаете за тем, как ведет себя вода. Над вами только небо, на горизонте красивейшие виды природы — заснеженные скалы и леса. Добавьте сюда шум озера, брызги и блики на воде — и часы SUP-бординга останутся в памяти самыми яркими картинками отпуска. А если повезёт, к этим впечатлениям добавится и встреча с ладожской нерпой.

Новый опыт

Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести.

Классные фотографии

Снимками на популярных туристических маршрутах никого не удивишь, а вот кадры, где вы рассекаете на SUP-е у заснеженных каменных островов, обязательно сделают вашу фотоколлекцию особенной. И даже несмотря на то, что позировать на доске сложно, фотографии с сёрфинга всегда получаются живыми и передают настоящие эмоции.

Организационные детали

Порядок проведения прогулки

Общая продолжительность программы — 4 часа: 2-2,5 часа — на воде, 1,5-2 часа — трансфер, инструктаж, подготовка к выходу на воду

Трансфер от г. Сортавала входит в стоимость

На всех маршрутах вас сопровождает гид-инструктор

Прогулка может отмениться при плохих погодных условиях (из соображений безопасности мы не выходим на воду при температуре ниже −20, ветре более 4 м/с или сильной волне)

Что выдаем, а что взять с собой