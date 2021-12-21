Зимняя прогулка на SUP-борде по Ладожским шхерам

Насладиться заснеженной Карелией в путешествии по малоизвестным местам знаменитого архипелага

Индивидуально
Существует стереотип, что сапсёрфинг — летнее развлечение. Но это не так.

Сезон сплава продолжается, пока не встанет лёд, а на Ладоге — это конец января.

Вы пройдете по живописным заливам сквозь маленькие острова, взглянете на карельские фьорды с воды и, возможно, даже увидите ладожскую нерпу.

Будет весело, необычно и очень красиво!
Зимняя прогулка на SUP-борде по Ладожским шхерам
Зимняя прогулка на SUP-борде по Ладожским шхерам
Зимняя прогулка на SUP-борде по Ладожским шхерам
Зимняя прогулка на SUP-борде по Ладожским шхерам
Зимняя прогулка на SUP-борде по Ладожским шхерам
Зимняя прогулка на SUP-борде по Ладожским шхерам
Зимняя прогулка на SUP-борде по Ладожским шхерам
Зимняя прогулка на SUP-борде по Ладожским шхерам
Зимняя прогулка на SUP-борде по Ладожским шхерам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Авторский маршрут

Вас ждут удивительные места, отражающие многообразие и красоту заснеженной Карелии. Наши маршруты проходят вдали от общеизвестных туристических мест. Отправляясь с нами, вы можете быть уверены, что принимаете участие в эксклюзивном путешествии. Вы побываете там, куда редко заглядывает турист, увидите то, что не покажут на обычных экскурсиях.

Необычные приключения

Представьте, что вы стоите или сидите на доске и наблюдаете за тем, как ведет себя вода. Над вами только небо, на горизонте красивейшие виды природы — заснеженные скалы и леса. Добавьте сюда шум озера, брызги и блики на воде — и часы SUP-бординга останутся в памяти самыми яркими картинками отпуска. А если повезёт, к этим впечатлениям добавится и встреча с ладожской нерпой.

Новый опыт

Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести.

Классные фотографии

Снимками на популярных туристических маршрутах никого не удивишь, а вот кадры, где вы рассекаете на SUP-е у заснеженных каменных островов, обязательно сделают вашу фотоколлекцию особенной. И даже несмотря на то, что позировать на доске сложно, фотографии с сёрфинга всегда получаются живыми и передают настоящие эмоции.

Организационные детали

Порядок проведения прогулки

  • Общая продолжительность программы — 4 часа: 2-2,5 часа — на воде, 1,5-2 часа — трансфер, инструктаж, подготовка к выходу на воду
  • Трансфер от г. Сортавала входит в стоимость
  • На всех маршрутах вас сопровождает гид-инструктор
  • Прогулка может отмениться при плохих погодных условиях (из соображений безопасности мы не выходим на воду при температуре ниже −20, ветре более 4 м/с или сильной волне)

Что выдаем, а что взять с собой

  • Каждому участнику мы предоставляем SUP-борд, лёгкое карбоновое весло, спасательный жилет, герморюкзак для вещей на 30 литров, водонепроницаемый чехол для телефона, неопреновый гидрокостюм 7 мм и специальный яхтенный водонепроницаемый костюм
  • С собой необходимо взять: водонепроницаемую обувь и запасной комплект обуви, перчатки, бафф, шапку и полотенце

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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