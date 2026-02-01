На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Хунукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
25 мая в 08:00
27 000 ₽ за человека
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
1 мая в 08:30
9 мая в 08:30
23 000 ₽ за человека
Там, где властвует природа: индивидуальный автотур в Карелию с гидом-фотографом
Полюбоваться Ладожскими шхерами, посетить саамскую деревню и увидеть водопад Юканкоски
Начало: Ж/д вокзал Сортавалы, 8:30 (возможно согласовать и...
9 фев в 08:00
10 фев в 08:00
59 000 ₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Активные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Сортавале в феврале 2026
Сейчас в Сортавале в категории "Активные туры" можно забронировать 3 тура от 23 000 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Сортавале на 2026 год по теме «Активные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 23000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель