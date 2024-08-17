На 2 дня – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «На 2 дня» в Сортавале, цены от 12 375 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
На автобусе
11 отзывов
2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
17 сен в 08:00
18 сен в 06:15
12 375 за человека
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
На автобусе
На поезде
1 отзыв
2 дня
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Заглянуть в гости к средневековым мореходам, полюбоваться островами и рассмотреть горные породы
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
16 окт в 06:15
19 окт в 06:15
13 145 за человека
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
На автобусе
2 дня
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Поиграть в кладоискателей, помедитировать под шум летящей воды и выбрать экскурсию по интересам
Начало: Сортавала, ж-д. вокзал, 08:30
17 сен в 08:30
18 сен в 08:30
12 925 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гагарина
    17 августа 2024
    Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
    Очень понравилось. Гид Кирилл просто супер) рассказывал все в подробностях и очень интересно) водитель Олег вел очень аккуратно, автобус был чистый)
    Очень понравилось. Гид Кирилл просто супер) рассказывал все в подробностях и очень интересно) водитель Олег вел очень аккуратно, автобус был чистый)Очень понравилось. Гид Кирилл просто супер) рассказывал все в подробностях и очень интересно) водитель Олег вел очень аккуратно, автобус был чистый)Очень понравилось. Гид Кирилл просто супер) рассказывал все в подробностях и очень интересно) водитель Олег вел очень аккуратно, автобус был чистый)
  • Е
    Екатерина
    23 ноября 2023
    Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
    Экскурсия понравилась. Но есть вопросы к организации: заранее не связываются и не предупреждают о таких моментах, что нужно купить билеты на
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    поезд от СПб до Сортавала и на ретро поезд заранее, иначе их может не достаться. Такие подробности узнаются только если сам написал организатору. Во второй день уезжали на поезде самостоятельно, но наша экскурсия закончилась за 2 часа до поезда, был вечер и нам сказали, что это свободное время. Об этом "свободном времени" нужно предупреждать заранее, поскольку мы не могли не в отель вернуться, поскольку выселение в 12, да и по городу 2 часа ходить вечером было холодно.

  • Л
    Лариса
    13 октября 2022
    Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
    Особо хотелось отметить нашего организатора/экскурсовода Кирилла. Его знания по истории края впечатляют! Хотелось ещё немного больше времени на Рускеалу: с конца
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    общей экскурсии пришлось убежать, чтобы успеть на "Подземную Рускеалу" (дорого, но советую, тк красиво и необычно), потом бегом покушать и пора уже было в автобус. Времени на погулять не осталось. Так же не взяла, но пожалела, ретро поезд. Атмосфера, судя по фото спутников, была волшебная! Так же несколько моментов по поводу гостиниц: приехали в Петрозаводск вечером, кафе в самой гостинице уже не работало, так что пришлось искать где поесть или магазин. А лучше просто заранее взять с собой. Я жила в доме физкультуры, как оказалось🙈 предложили даже бесплатный заплыв, однако завтрак был весьма скромный: каша/омлет, бутерброд с сыром и булочка на выбор. Кофе растворимый. За кофемашину отдельная плата. В целом, поездка очень понравилась. Природа красивенная!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На 2 дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
  2. Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
  3. Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Ретро поезд
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Памятник «Рунопевец»
  7. Водопад Белые мосты
  8. Остров Валаам
Сколько стоит тур в Сортавале в сентябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 12 375 до 13 145. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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