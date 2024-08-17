2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
17 сен в 08:00
18 сен в 06:15
12 375₽ за человека
2 дня
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Заглянуть в гости к средневековым мореходам, полюбоваться островами и рассмотреть горные породы
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
16 окт в 06:15
19 окт в 06:15
13 145₽ за человека
2 дня
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Поиграть в кладоискателей, помедитировать под шум летящей воды и выбрать экскурсию по интересам
Начало: Сортавала, ж-д. вокзал, 08:30
17 сен в 08:30
18 сен в 08:30
12 925₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГагарина17 августа 2024Очень понравилось. Гид Кирилл просто супер) рассказывал все в подробностях и очень интересно) водитель Олег вел очень аккуратно, автобус был чистый)
- ЕЕкатерина23 ноября 2023Экскурсия понравилась. Но есть вопросы к организации: заранее не связываются и не предупреждают о таких моментах, что нужно купить билеты на
- ЛЛариса13 октября 2022Особо хотелось отметить нашего организатора/экскурсовода Кирилла. Его знания по истории края впечатляют! Хотелось ещё немного больше времени на Рускеалу: с конца
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На 2 дня»
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