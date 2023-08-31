На 4 дня – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «На 4 дня» в Сортавале, цены от 23 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
1 июля в 08:30
8 июля в 08:30
39 900 за человека
Сап-трип по Карелии: озёра, солнце, релакс
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Сап-трип по Карелии: озёра, солнце, релакс
Увидеть Ладожские шхеры и проплыть по Мраморному карьеру
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
19 авг в 08:30
2 сен в 08:30
23 000 за человека
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
🚲 На велосипеде
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Ханукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
2 сен в 08:30
16 сен в 08:30
23 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    31 августа 2023
    Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
    Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
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    в Петрозаводске! Мне с группой повезло, было мало народа в конце августа, всего 7 в первые два дня, только в последний день в группе было 48 человек, но все было организовано просто супер, приехали в Петрозаводск четко в 17 (у меня был поезд в 18, успела, но лучше конечно не рисковать и брать билет позже, но в моем направлении не было)! Хорошие условия проживания, особенно в Петрозаводске. Не попали на Валаам из-за погоды, метеоры не ходили все дни, нам меняли программы по дням (сначала была Рускеала), в надежде попасть на Валаам. Вместо Валаама были Ладожские шхеры, тоже очень красиво, и ещё несколько локаций в Сортавале. С другой стороны нам повезло с погодой во все другие дни, в день Кижи было очень тепло и солнечно) в общем да, организаторы топ, все сделали на высоте, но на погоду и состав группы влиять понятно не могут) у нас была очень хорошая группа

    Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше
  • О
    Ольга
    24 мая 2022
    Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
    Плюсы: - Анна - настоящий профессионал и знаток своего края. Добрая, ответственная, очень грамотная. - Хорошо составлен план поездок - объездили все
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    ключевые точки Карелии. - Время встречи и окончания рассчитано прямо под московский поезд. - Повезло с погодой вопреки прогнозам (важно знать, что выход на воду (Кижи, Валаам) может вообще не состояться). Минусы: - Набрали слишком большую группу (как ни странно, в поездку по святым местам собрались такие неприятные личности, ведущие себя как быдло и устраивающие скандалы. Все время испытывала раздражение). - По о. Валаам все прошло бегом и в толпе людей. Не успели сполна насладиться местом. - В день приезда неочевидно, что сразу с поезда начнется экскурсия без заселения в отель (не успели утеплиться, времени не хватило).

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На 4 дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
  2. Сап-трип по Карелии: озёра, солнце, релакс
  3. На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "На 4 дня" можно забронировать 3 тура от 23 000 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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