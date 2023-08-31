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Авторский тур
4 дня
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
1 июля в 08:30
8 июля в 08:30
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сап-трип по Карелии: озёра, солнце, релакс
Увидеть Ладожские шхеры и проплыть по Мраморному карьеру
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
19 авг в 08:30
2 сен в 08:30
23 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На «железном коне» по Карелии: велотур по природным достопримечательностям
Проехать по полуострову Ханукка и прокатиться по Уксинской озовой гряде на фэтбайках
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
2 сен в 08:30
16 сен в 08:30
23 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга31 августа 2023Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
- ООльга24 мая 2022Плюсы: - Анна - настоящий профессионал и знаток своего края. Добрая, ответственная, очень грамотная. - Хорошо составлен план поездок - объездили все
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На 4 дня»
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