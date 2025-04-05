В Карелию на выходные: Сортавала, «Рускеала», ретропоезд и фольклорный вечер с дегустацией
Полюбоваться Мраморным каньоном, послушать народные песни и исследовать старинные улочки
Начало: Сортавала, ж/д вокзал, 8:25
5 апр в 08:25
12 апр в 08:25
27 710 ₽ за человека
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
Приготовить калитки, сделать традиционную куклу, посетить Кижи и резиденцию Талви Укко
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
8 апр в 08:00
98 700 ₽ за человека
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
139 000 ₽ за человека
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