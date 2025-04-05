Туры в Сортавалу из Сортавалы

Найдено 3 тура в категории «Сортавала» в Сортавале, цены от 27 710 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В Карелию на выходные: Сортавала, «Рускеала», ретропоезд и фольклорный вечер с дегустацией
На автобусе
2 дня
В Карелию на выходные: Сортавала, «Рускеала», ретропоезд и фольклорный вечер с дегустацией
Полюбоваться Мраморным каньоном, послушать народные песни и исследовать старинные улочки
Начало: Сортавала, ж/д вокзал, 8:25
5 апр в 08:25
12 апр в 08:25
27 710 ₽ за человека
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
На машине
6 дней
Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
Приготовить калитки, сделать традиционную куклу, посетить Кижи и резиденцию Талви Укко
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
8 апр в 08:00
98 700 ₽ за человека
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
На машине
На снегоходах
9 дней
Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
Испечь карельские пирожки, прокатиться на снегоходах с санями на гору и посетить святые места
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
139 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Сортавала»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Карелию на выходные: Сортавала, «Рускеала», ретропоезд и фольклорный вечер с дегустацией
  2. Всей семьёй в Карелию: знаменитые места, мастер-классы и Дед Мороз
  3. Гранд-тур по зимней Карелии: заповедные территории, 2 острова, 3 города и викинги
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Ретро поезд
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Остров Валаам
  7. Набережная
  8. Питомник хаски
  9. Памятник «Рунопевец»
  10. Городище Паасо
Сколько стоит тур в Сортавале в марте 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Сортавала" можно забронировать 3 тура от 27 710 до 139 000.
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