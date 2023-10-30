Все – туры в Сортавале

Найдено 5 туров в категории «Все» в Сортавале, цены от 12 375 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
На автобусе
10 отзывов
2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
7 авг в 06:15
8 авг в 06:15
12 375 за человека
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
На автобусе
3 отзыва
3 дня
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 07:00;...
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
37 345 за человека
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
На автобусе
На метеоре
5 отзывов
2 дня
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
21 395 за человека
Мини-тур по карельским водоёмам на сапах
SUP-прогулки
3 дня
Мини-тур по карельским водоёмам на сапах
Понежиться под солнцем в Питкярантском заливе и посетить Уксинскую озовую гряду
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
23 авг в 08:30
30 авг в 08:30
18 000 за человека
Тур-конструктор по Карелии: природа, мастер-классы и экскурсии на выбор
6 дней
Тур-конструктор по Карелии: природа, мастер-классы и экскурсии на выбор
Приготовить карельские калитки, научиться играть на кантеле и увидеть потухший вулкан
Начало: Москва, станция метро "Мякинино", остановка общест...
11 авг в 14:00
25 авг в 14:00
21 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    30 октября 2023
    Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
    Путешествие по Карелии: только восторг!!! Красивейшая природа! Программа насыщенная! По организации тура все продумано! Вашей компании удачи и процветания!!!
  • Т
    Тхорова
    22 октября 2023
    3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
    Все очень понравилось маме, информативно очень насыщенно,организовано все хорошо, проживание было в Катарине - тоже отлично, в общем, большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    18 октября 2023
    Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
    Мне всё очень понравилось, от слова абсолютно всё. И переезд, и гид, и водитель, программа и организация. Конечно ценник на два дня не малый, но нам всегда хочется тратить меньше) Так что, я буду рекомендовать Трипстер и поездку в Карелию точно!
  • М
    Михаил
    25 сентября 2023
    3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
    Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер! Советую заранее обсудить с гидом возможность поездки на ретропоезде, отличное дополнение к туру, не меняющее маршрута Все очень понравилось!
    Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!
  • М
    Маргарита
    11 сентября 2023
    3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
    Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная! Отдельное спасибо нашему гиду Елене, которая всегда была на связи, всё шло чётко по графику, мы были в надёжных руках)))
    Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!
  • Л
    Лариса
    13 октября 2022
    Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
    Особо хотелось отметить нашего организатора/экскурсовода Кирилла. Его знания по истории края впечатляют! Хотелось ещё немного больше времени на Рускеалу: с конца
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    общей экскурсии пришлось убежать, чтобы успеть на "Подземную Рускеалу" (дорого, но советую, тк красиво и необычно), потом бегом покушать и пора уже было в автобус. Времени на погулять не осталось. Так же не взяла, но пожалела, ретро поезд. Атмосфера, судя по фото спутников, была волшебная! Так же несколько моментов по поводу гостиниц: приехали в Петрозаводск вечером, кафе в самой гостинице уже не работало, так что пришлось искать где поесть или магазин. А лучше просто заранее взять с собой. Я жила в доме физкультуры, как оказалось🙈 предложили даже бесплатный заплыв, однако завтрак был весьма скромный: каша/омлет, бутерброд с сыром и булочка на выбор. Кофе растворимый. За кофемашину отдельная плата. В целом, поездка очень понравилась. Природа красивенная!

  • И
    Ирина
    3 августа 2022
    Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
    Замечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказка.
    Замечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказкаЗамечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказка

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Все»

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  1. Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
  2. 3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
  3. Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
  4. Мини-тур по карельским водоёмам на сапах
  5. Тур-конструктор по Карелии: природа, мастер-классы и экскурсии на выбор
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Остров Валаам
  4. Ладожские шхеры
  5. Набережная
  6. Ретро поезд
Сколько стоит тур в Сортавале в августе 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Все" можно забронировать 5 авторских туров от 12 375 до 37 345. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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