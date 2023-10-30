2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
7 авг в 06:15
8 авг в 06:15
12 375₽ за человека
3 дня
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 07:00;...
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
37 345₽ за человека
2 дня
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
21 395₽ за человека
3 дня
Мини-тур по карельским водоёмам на сапах
Понежиться под солнцем в Питкярантском заливе и посетить Уксинскую озовую гряду
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
23 авг в 08:30
30 авг в 08:30
18 000₽ за человека
6 дней
Тур-конструктор по Карелии: природа, мастер-классы и экскурсии на выбор
Приготовить карельские калитки, научиться играть на кантеле и увидеть потухший вулкан
Начало: Москва, станция метро "Мякинино", остановка общест...
11 авг в 14:00
25 авг в 14:00
21 650₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир30 октября 2023Путешествие по Карелии: только восторг!!! Красивейшая природа! Программа насыщенная! По организации тура все продумано! Вашей компании удачи и процветания!!!
- ТТхорова22 октября 2023Все очень понравилось маме, информативно очень насыщенно,организовано все хорошо, проживание было в Катарине - тоже отлично, в общем, большое спасибо!
- ННаталья18 октября 2023Мне всё очень понравилось, от слова абсолютно всё. И переезд, и гид, и водитель, программа и организация. Конечно ценник на два дня не малый, но нам всегда хочется тратить меньше) Так что, я буду рекомендовать Трипстер и поездку в Карелию точно!
- ММихаил25 сентября 2023Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер! Советую заранее обсудить с гидом возможность поездки на ретропоезде, отличное дополнение к туру, не меняющее маршрута Все очень понравилось!
- ММаргарита11 сентября 2023Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная! Отдельное спасибо нашему гиду Елене, которая всегда была на связи, всё шло чётко по графику, мы были в надёжных руках)))
- ЛЛариса13 октября 2022Особо хотелось отметить нашего организатора/экскурсовода Кирилла. Его знания по истории края впечатляют! Хотелось ещё немного больше времени на Рускеалу: с конца
- ИИрина3 августа 2022Замечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказка.
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