  1. Россия

Летим в Sovetskaya Gavan

Как добраться до Sovetskaya Gavan на самолёте

В Sovetskaya Gavan 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «May-Gatka» вам не избежать

Список аэропортов Sovetskaya Gavan

  1. Советская гавань GVN
    May-Gatka

Самые дешёвые билеты в Sovetskaya Gavan из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
25.12.2020из 🇷🇺Хабаровска4 4211ч 20м
01.11.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска11 95017ч 40м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Владивостока12 05119ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Иркутска18 63324ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Уфы19 11448ч 45м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону21 64741ч 35м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Благовещенска37 52927ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону