Как добраться до Sovetskaya Gavan на самолёте
В Sovetskaya Gavan 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «May-Gatka» вам не избежать
Список аэропортов Sovetskaya Gavan
- Советская гавань GVNMay-Gatka
Самые дешёвые билеты в Sovetskaya Gavan из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|25.12.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|4 421
|1ч 20м
|01.11.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|11 950
|17ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|12 051
|19ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|18 633
|24ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|19 114
|48ч 45м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|21 647
|41ч 35м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|37 529
|27ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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