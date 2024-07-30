Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Старой Руссе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Пешая
24 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
7 авг в 13:00
9 авг в 10:00
2 500 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
На автобусе
22 отзыва
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
10 авг в 14:30
17 авг в 14:30
1 000 за человека
День в Старой Руссе
Пешая
40 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 июля 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Благодарим за интересную экскурсию! Нина Сергеевна - профессионал, влюблённый в свою работу и свой город. Интересные рассказы, гибкое построение маршрута, учитывающее наши интересы. Всё хорошо прошло, спасибо!
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Нина Сергеевна великолепный рассказчик, влюбленный в свой город. Уже рекомендовали ее своим друзьям!
  • С
    Светлана
    24 июля 2024
    Старая Русса: любовь с первого взгляда
    Благодарим экскурсовода Нину Сергеевну за доброе и внимательное отношение к нам, туристам. Знающий гид и интересный рассказчик Нина Сергеевна помогла нам полюбить старинный город Старую Руссу и познакомила с уникальным курортом
  • Л
    Людмила
    2 июля 2024
    День в Старой Руссе
    Спасибо экскурсоводу Татьяне за интересную экскурсию, хорошие фотографии, время пролетело незаметно. В конце ждал вкусный обед:)
  • Н
    Нина
    13 июня 2024
    День в Старой Руссе
    Татьяна создала прекрасную, не принужденную атмосферу экскурсии, где время летело незаметно, оставаясь только фото воспоминаниями. Категорически рекомендую!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    День в Старой Руссе
    Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
    Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план
  • О
    Ольга
    27 февраля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
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    группа из четырех человек оценили грамотную речь, доброжелательность. Сама экскурсия на 5+++++. Теперь по организации: Мы сидели на местах 15, 16, 17, 18. Это в самом конце микроавтобуса. Места, где ничего не видно в окно от слова совсем. Про словах "посмотрите направо, посмотрите налево" мы поворачивали головы и снова видели тех, кто сидели на местах 15, 16, 17, 18, то бишь сами себя. Выручало то, что время от времени выходили из автобуса и прогуливались по городу. Сколько лет пользовались экскурсионными программами, в том числе и автобусными, в такой ситуации оказались впервые. Опять подчеркну, что это именно экскурсионная перевозка, а не пассажирская. Для тех, кто приехал в первый раз познакомиться с вашим городом, эти места крайне неудобны. Кто-то фотографировал в окно местные красоты, мы это сделать не могли. Предложение: или поменяйте автобус, чтобы все пассажиры могли любоваться городом или просто не продавайте билеты на эти места. С уважением, Ольга.

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в августе 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
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