2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСтарая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
7 авг в 13:00
9 авг в 10:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Руссы, узнайте легенды и насладитесь архитектурой древних храмов
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
10 авг в 14:30
17 авг в 14:30
1 000₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
День в Старой Руссе: экскурсия по городу с тысячелетней историей
Познакомьтесь с тысячелетней историей Старой Руссы, насладитесь минеральными водами и прогуляйтесь по уютным улочкам. Уникальная экскурсия ждет вас
Начало: В Старой Руссе
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 июля 2024Благодарим за интересную экскурсию! Нина Сергеевна - профессионал, влюблённый в свою работу и свой город. Интересные рассказы, гибкое построение маршрута, учитывающее наши интересы. Всё хорошо прошло, спасибо!
- ЕЕлена29 июля 2024Нина Сергеевна великолепный рассказчик, влюбленный в свой город. Уже рекомендовали ее своим друзьям!
- ССветлана24 июля 2024Благодарим экскурсовода Нину Сергеевну за доброе и внимательное отношение к нам, туристам. Знающий гид и интересный рассказчик Нина Сергеевна помогла нам полюбить старинный город Старую Руссу и познакомила с уникальным курортом
- ЛЛюдмила2 июля 2024Спасибо экскурсоводу Татьяне за интересную экскурсию, хорошие фотографии, время пролетело незаметно. В конце ждал вкусный обед:)
- ННина13 июня 2024Татьяна создала прекрасную, не принужденную атмосферу экскурсии, где время летело незаметно, оставаясь только фото воспоминаниями. Категорически рекомендую!
- ААнна5 июня 2024Прекрасная экскурсия с Ольгой Васильевной.
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
- ДДмитрий23 апреля 2024Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
- ООльга27 февраля 2024Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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