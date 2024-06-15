Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Старой Руссе, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Один день в Старой Руссе
7 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Один день в Старой Руссе: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Старой Руссе: минеральные воды, древние храмы и история Достоевского в одном дне
Начало: Ул. Минеральная д 62
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
3 300 за человека
Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Уникальная возможность посетить старейший бальнеологический курорт в Центральной России, насладиться целебными водами и удивительным ландшафтом Старой Руссы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 450 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Прогуляйтесь по старинным улочкам Старой Руссы, посетите знаменитый Дом-музей Ф.М. Достоевского и насладитесь архитектурными памятниками города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Старой Руссе и с. Коростынь на транспорте туристов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Старой Руссе и с. Коростынь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    15 июня 2024
    Один день в Старой Руссе
    Очень понравилась экскурсовод Татьяна, несмотря на дождь провела очень интересную экскурсию, отдохнула "душой", захотелось вновь перечитать Достоевского с ее подачи
  • А
    Александр
    11 февраля 2024
    Один день в Старой Руссе
    Экскурсии по городу, Георгиевский храм, Русса Достоевского, Антониево-Леохновская пустынь, отличные места!

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Старой Руссе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Один день в Старой Руссе
  2. Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
  3. Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
  4. Экскурсия по Старой Руссе и с. Коростынь на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Старой Руссе
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Церковь Георгия Победоносца
  2. Соборная площадь
  3. Самое главное
  4. Набережная Достоевского
  5. Водонапорная башня
  6. Набережная
  7. Воскресенский собор
  8. Спасо-Преображенский мужской монастырь
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в августе 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 3 300 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
Забронируйте экскурсию в Старой Руссе на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 20 ⭐ отзывов, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам