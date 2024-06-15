4 часа
Индивидуальная
Один день в Старой Руссе: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Старой Руссе: минеральные воды, древние храмы и история Достоевского в одном дне
Начало: Ул. Минеральная д 62
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
3 300₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Уникальная возможность посетить старейший бальнеологический курорт в Центральной России, насладиться целебными водами и удивительным ландшафтом Старой Руссы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 450₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Дома-музея Ф.М. Достоевского
Прогуляйтесь по старинным улочкам Старой Руссы, посетите знаменитый Дом-музей Ф.М. Достоевского и насладитесь архитектурными памятниками города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Старой Руссе и с. Коростынь на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана15 июня 2024Очень понравилась экскурсовод Татьяна, несмотря на дождь провела очень интересную экскурсию, отдохнула "душой", захотелось вновь перечитать Достоевского с ее подачи
- ААлександр11 февраля 2024Экскурсии по городу, Георгиевский храм, Русса Достоевского, Антониево-Леохновская пустынь, отличные места!
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Популярные экскурсии»
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