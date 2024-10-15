3 дня
Здесь русский дух: на выходные в Старую Руссу
Рассмотреть памятники зодчества, попробовать выпечку с чаем в доме Достоевского и увидеть солеварню
Начало: Ж/д вокзал Старая Русса или холл отеля, после 20:0...
14 фев в 20:00
21 фев в 20:00
22 500₽ за человека
3 дня
Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
14 фев в 20:00
21 фев в 20:00
22 500₽ за человека
3 дня
Старая Русса и Великий Новгород за выходные
Посетить один из старейших городов России и увидеть вдохновлявшие Достоевского места и святыни
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 14:00 или холл отеля
14 фев в 14:00
21 фев в 14:00
24 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия15 октября 2024Очень понравилось наша поездка в Старую Руссу, можно сказать открыли город для себя. Спасибо Яне и всей команде за четкую
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «На 8 Марта»
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Сколько стоит тур в Старой Руссе в феврале 2025
Сейчас в Старой Руссе в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 22 500 до 24 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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