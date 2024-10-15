читать дальше организацию всей поездки: общение до поездки, встреча на вокзале, отель, за профессионализм и позитив гидов, не формальный подход к своей работе и радушие к гостям. Мы очень довольны, замечательные выходные!

Очень понравилось наша поездка в Старую Руссу, можно сказать открыли город для себя. Спасибо Яне и всей команде за четкую