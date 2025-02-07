3 дня
Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
22 500₽ за человека
3 дня
Старая Русса и Великий Новгород за выходные
Посетить один из старейших городов России и увидеть вдохновлявшие Достоевского места и святыни
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 14:00 или холл отеля
7 фев в 14:00
14 фев в 14:00
24 500₽ за человека
2 дня
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
11 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «В феврале»
Самые популярные туры этой рубрики в Старой Руссе
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Старой Руссе в феврале 2025
Сейчас в Старой Руссе в категории "В феврале" можно забронировать 3 тура от 11 500 до 24 500.
Забронируйте тур в Старой Руссе на 2025 год по теме «В феврале», цены от 11500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель