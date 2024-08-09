3 дня
Старая Русса глазами Достоевского: тур с аудиоспектаклем и дегустациями
Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
9 авг в 20:00
16 авг в 20:00
16 500₽ за человека
3 дня
Старая Русса и Великий Новгород за выходные
Посетить один из старейших городов России и увидеть вдохновлявшие Достоевского места и святыни
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 14:00 или холл отеля
9 авг в 14:00
16 авг в 14:00
18 500₽ за человека
3 дня
Здесь русский дух: на выходные в Старую Руссу
Рассмотреть памятники зодчества, попробовать выпечку с чаем в доме Достоевского и увидеть солеварню
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
9 авг в 20:00
16 авг в 20:00
16 100₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Все»
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