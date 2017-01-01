Хорошие статьи о России
Вся информация о России в полезных статьях. О том, что делать в России, что посмотреть, куда сходить, что попробовать, последние новости. А так же о достопримечательностях, климате, отелях, ценах, национальных блюдах и многом другом.
О странах
Россия – крупнейшая страна мира с большой историей, от империи до современного государства
Россия — одна из великих стран, которая в каждый период своего существования оставляла большой след в истории. Страна безграничных возможностей, красивейших мест планеты, великолепной архитектуры, непревзойденных творцов искусств, которые ценятся и по сей день в 21 веке
О городах
Владикавказ – всё о столице Алании, плюсы и минусы для поездки на отдых
«Владей Кавказом» – именно такое значение у столицы Северной Осетии Владикавказа. Поговорим о достопримечательностях города, истории, расположения на карте у берегов реки Терека, местной кухне, о том как добраться до Владикавказа и что рекомендуем привезти в качестве сувенира
Псков – всё о городе, интересные места, история, музеи и конечно кремль
Древнейший город России – Псков, упоминался в летописях еще в 903 году. Сейчас Псков является туристическим городом, здесь множество сохранившихся зданий входящих в наследие ЮНЕСКО, например: Троицкий собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь, Поганкины палаты
Сортавала, Карелия – что посмотреть и зачем сюда все едут
Вся информация о Сортавале – любимом городе Республики Карелия! Много фото, истории, достопримечательностей. Расскажем как добраться до города, что интересного на острове Валаам, в местных музеях, покажем парк Рускеала, зоопарк ЗооГринПарк и многое другое...
Санкт-Петербург — что нужно знать туристу о Северной столице
Северная столица России Санкт-Петербург всегда привлекала туристов посмотреть на достопримечательности созданные благодаря Петру I. Здесь всегда есть, что посмотреть и что посетить, в любую погоду, даже в дождь. Рассказываем о любимом Городе на Неве подробно с фото, картами, лучшими заведениями и отелями для отдыха на любой кошелек
Где живет Дед Мороз, или Как отдохнуть в Великом Устюге?
Анапа — черноморский курорт краснодарского края
Москва — о столице России, о чем вы могли не знать
Сочи – всё, что нужно знать о Сочи в 2020 году для отдыха
Сочи является самым главным курортом России, а так же столицей зимних олимпийских игры 2014. О Сочи знают во всём мире, но совсем немного. Поэтому исправляем ситуацию, рассказываем о самых интересных места курорта, о природных памятниках, архитектуре, истории, с фотографиями и описанием
Что посмотреть и сделать
ТОП 10 достопримечательностей Владикавказа
Владикавказ – является известным и популярным городом Северного Кавказа среди туристов, но не все знают, какие достопримечательности нужно посмотреть впервую очередь. Составили для вас TOP 10 самых красивых и популярных мест Владикавказа, с фото и картами как до них добраться
Куда сходить в Санкт-Петербурге: кафе, рестораны, бары и клубы, от дорогих до дешевых
Обзор популярных места куда можно сходить погулять, выпить, расслабиться, потанцевать и попробовать что-то из местной и мировой кухонь. Мы собрали хороший список именно тех мест, где действительно будет приятно провести время. Фото, описание, адреса и сайты прилагаются
Календарь праздничных и выходных дней – когда планировать отдых в 2020 году
Где погулять с детьми в Москве
Интересные места для отдыха и развлечений, если собираетесь куда-то сходить с детьми в Москве сегодня или на выходные, то эта статья для вас, подборка лучших московских мест на 2019 год
Куда пойти в Москве погулять и что посмотреть
Что посмотреть в Москве: интересные места столицы, которые можно посетить сегодня, в выходные и другие дни, бесплатно. Подбор самых лучших достопримечательностей и парков Москвы. А ещё 2 маршрута в бонус!
Что посмотреть в Сочи — самые интересные и посещаемые места
Огромный список идеальных мест для отдыха в Сочи, где погулять в любое время года, летом, зимой, хоть в дождь. Всё рассказываем подробно с фотографиями и маршрутами. Так же вы узнаете где погулять с ребенком или познайте лучшие места для посещения ночью. Всё о большом Сочи, Адлере, Красной поляне
Что делать летом в Сочи
В летнее время Сочи преображается и становится городом, который дарит яркие приключения. Мы подскажем как и где отдохнуть и что делать в Сочи, чтобы эмоции и воспоминания остались незабываемыми.
Что привезти из Сочи в качестве сувенира
Список самых популярных сувениров
Лучшие кафе и рестораны Сочи
Большой сочинский дельфинарий (парк Ривьера)
Музей истории города-курорта Сочи
В Сочи по адресу: ул. Воровского 54/11 – есть очень хороший Музей истории города Сочи. На самом деле он описывает не только историю самого курорта, но и затрагивает всю историю страны и даже территории до формирования государства, разных эпох, включая СССР. Музей поделен на комнаты по периодам
Культурно-этнографический центр "Моя Россия"
Гора Ахун — одна из главных достопримечательностей Сочи
Есть сочинская легенда, что со смотровой башни горы Ахун, в ясную погоду, можно увидеть Турцию - конечно же это легенда) Но там действительно есть, что посмотреть, ведь с верхней точки открывается прекрасный вид на все окрестности Сочи, море и кавказские горы, а потом можно и в кафе выпить вина :)
Достопримечательности
Парк Сокольники – чем заняться, что посмотреть, как добраться до парка
В популярнейшем парке Сокольники обустроены пруды и прогулочные дорожки, физкультурно-оздоровительный комплекс и танцевальный зал. Собаководы имеют возможность тренировать своих любимцев, а увлеченные каллиграфией посетить музей. Как добраться, какое метро, какие мероприятия проходят, а так же много новых и старых фото Сокольников
Москва-Сити – московский деловой центр: о башнях, смотровой площадке, ценах
Полезная информация о Московском международном деловом центра Москва-Сити. Где находится, сколько там небоскребов, как добраться, какое метро и маршруты выбрать, особенности, цены на смотровую площадку Panorama 360, а так же о ТРЦ Афимолл, его кафе, ресторанах и развлечениях. Как всегда много отличных фото с Москва-сити
ТЦ Афимолл Сити – торговый центр в Москва-Сити, чем там заняться, какие есть магазины
Торгово-развлекательный центр Afimall City находится прямо в сердце Москва-Сити, добраться можно на станции метро Выставочная и Деловой центр, в том числе одноименной станции МЦК. Расскажем немного истории ТЦ, о его магазинах, фудкорте и ресторанах, главном фонтане, немного о кинотеатре ОККО и средних ценах на развлечения внутри и вне Афимолла
ВДНХ – всё о выставочном центре, павильонах и парке
Подробно рассказываем о ВВЦ ВДНХ в Москве, его так же можно обоснованно называть и парком, так как москвичи и гости города, часто приходят сюда просто погулять, полюбоваться фонтанами, посмотреть на достопримечательности, еще можно сходить в Москвариум или посидеть у прудов в кафе напротив Золотого колоса. Еще немного о том как добраться до ВДНХ, история, цены, павильоны и их фото
ТРЦ «Метрополис» в Москве, метро Войковская – более 360 магазинов, отличный кинотеатр и крутой фудкорт
Краткие сведения о Метрополисе расположенном у метро Войковская и МЦК Балтийская в Москве. Рассказываем о магазинах, ресторанах крутого фудкорта, кинотеатре CINEMA PARK DeLUXE. Что вообще интересного в ТЦ Метрополис, чем заняться с детьми, немного истории о нём, а так же средних ценах, его плюсах и минусах
ТЦ «Авиапарк» – обзор торгового центра, какие здесь магазины, кинотеатр, ИКЕА
Крупнейший в Европе торгово-развлекательный центр «АвиаПарк» находится в Москве у метро ЦСКА и привлекает к себе не только самым высоким цилиндрическим аквариумом во всём мире, крутым украшением, но и большим количеством магазинов (> 420 шт), отличным кинотеатром КАРО с хорошим кино, а так же ИКЕА, Ашан, Киндзанией, ОБИ и многих других отличных мест, в том числе большом фудкорте разделенным на две части
Фудмолл ДЕПО Москва – самый большой фудкорт Европы
ДЕПО Москва – пожалуй, крупнейший в мире рынок, как готовой еды, так и продуктов. Здесь на 17 000 кв.м. размещены почти 100 ресторанов, ещё они себя называют корнерами, так как по сути это всё же фуд-корт, где общие столы, а заказать еду ты можешь у небольших витрин фудмолла, каждый корнер несет в себе историю, уникальную рецептуру и блюда разных кухонь мира. Есть места от знаменитых рестораторов и даже медийных личностей, например, Сергея Жукова, а теперь поподробнее...
Патриаршие Пруды – район для прогулок, пикников и прекрасного времяпровождения
Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова
Вольерный комплекс Кавказского Биосферного Заповедника имени Х.Г. Шапошникова – вообще, сам заповедник очень большой, мы расскажем только о вольерной его части, это своего рода зоопарк, очень рекомендуем его посетить, там даже баня есть и домики отдыха, в том числе и музей
СкайПарк Сочи – Фото, отзывы и цены на прыжок с моста «SkyPark AJ Hackett» Sochi
Многие уже слышали о банджи СкайПарке с навесным мостом над ущельем р. Мзымта, но не каждый решается совершить прыжок, особенно по билету BUNGY 207, где максимальная высота 207 метров, именно столько придется лететь прямиком в реку, пока "резинка" вас не подхватит. А пока давайте расскажем вам о ценах на прогулку по мосту, прыжки с тарзанки, на качели, а так же покажем лучшие фото и видео-отзывы
Сочи Парк – Тематический парк развлечений с российским героями сказок и мультфильмов
Тематический парк развлечений «Сочи Парк» с аттракционами от детских до совсем взрослых и самых отважных. Весь парк создан в стиле российских сказок и мультфильмов, там есть и Чебурашка и Змей горыныч и многие другие. Так же дельфинарий, шоу фонтанов, американские горки, единственный в России ресторан в стиле русских горок. Показываем видео, фото и рассказываем о ценах с отзывами
Олимпийский парк Сочи — чем заняться, как добраться
После олимпийских зимних игр 2014, Сочи в наследство достался огромный парк, с огромной площадью, вокруг площади расположены олимпийские стадионы, где выступали участники олимпиады. Что посмотреть кроме поющих фонтанов и Формулы 1 и почему нужно обязательно брать велосипед — подробно с фото и картой
Сочинский дендрарий – уникальный зелёный парк в городе-курорте Сочи
Сочинский парк «Дендрарий» 🌴 – один из красивейших природно-архитектурных памятников России созданный Сергеем Худековым в 1889 г. Расскажем немного о парке, его ценах, как добраться, почему на фуникулере лучше и нужно начинать изучать дендрарий сверху вниз, посетив в том числе нижнюю его часть
Горнолыжный курорт Роза Хутор, Сочи
Как добраться до Роза Хутор, когда стоит ехать, чем заняться и что посмотреть летом и зимой. Ответы на вопросы от бывалых туристов, ведь мы сами неоднократно посещали этот горнолыжный курорт и знаем все ступени и остановки фуникулера. Климат курорта позволяет заниматься всеми видами спорта и отдыха
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BoogelWoogel 2018 Сочи — «Купальники, горы, солнце и очень красивые девушки!», завершился высокогорный фестиваль
Отзыв с фотографиями о карнавале Бугель Вугель 2018 на горнолыжном курорте Роза Хутор — подборка лучших фото за 2 дня карнавала
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