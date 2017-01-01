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Что нужно знать о России

Хорошие статьи о России

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О странах
Россия – крупнейшая страна мира с большой историей, от империи до современного государства
Россия – крупнейшая страна мира с большой историей, от империи до современного государства
Россия — одна из великих стран, которая в каждый период своего существования оставляла большой след в истории. Страна безграничных возможностей, красивейших мест планеты, великолепной архитектуры, непревзойденных творцов искусств, которые ценятся и по сей день в 21 веке
О городах
Владикавказ – всё о столице Алании, плюсы и минусы для поездки на отдых
Владикавказ – всё о столице Алании, плюсы и минусы для поездки на отдых
«Владей Кавказом» – именно такое значение у столицы Северной Осетии Владикавказа. Поговорим о достопримечательностях города, истории, расположения на карте у берегов реки Терека, местной кухне, о том как добраться до Владикавказа и что рекомендуем привезти в качестве сувенира
Псков – всё о городе, интересные места, история, музеи и конечно кремль
Псков – всё о городе, интересные места, история, музеи и конечно кремль
Древнейший город России – Псков, упоминался в летописях еще в 903 году. Сейчас Псков является туристическим городом, здесь множество сохранившихся зданий входящих в наследие ЮНЕСКО, например: Троицкий собор, Псковская крепость, Мирожский монастырь, Поганкины палаты
Сортавала, Карелия – что посмотреть и зачем сюда все едут
Сортавала, Карелия – что посмотреть и зачем сюда все едут
Вся информация о Сортавале – любимом городе Республики Карелия! Много фото, истории, достопримечательностей. Расскажем как добраться до города, что интересного на острове Валаам, в местных музеях, покажем парк Рускеала, зоопарк ЗооГринПарк и многое другое...
Санкт-Петербург — что нужно знать туристу о Северной столице
Санкт-Петербург — что нужно знать туристу о Северной столице
Северная столица России Санкт-Петербург всегда привлекала туристов посмотреть на достопримечательности созданные благодаря Петру I. Здесь всегда есть, что посмотреть и что посетить, в любую погоду, даже в дождь. Рассказываем о любимом Городе на Неве подробно с фото, картами, лучшими заведениями и отелями для отдыха на любой кошелек
Где живет Дед Мороз, или Как отдохнуть в Великом Устюге?
Где живет Дед Мороз, или Как отдохнуть в Великом Устюге?
Анапа — черноморский курорт краснодарского края
Анапа — черноморский курорт краснодарского края
Москва — о столице России, о чем вы могли не знать
Москва — о столице России, о чем вы могли не знать
Сочи – всё, что нужно знать о Сочи в 2020 году для отдыха
Сочи – всё, что нужно знать о Сочи в 2020 году для отдыха
Сочи является самым главным курортом России, а так же столицей зимних олимпийских игры 2014. О Сочи знают во всём мире, но совсем немного. Поэтому исправляем ситуацию, рассказываем о самых интересных места курорта, о природных памятниках, архитектуре, истории, с фотографиями и описанием
Что посмотреть и сделать
ТОП 10 достопримечательностей Владикавказа
ТОП 10 достопримечательностей Владикавказа
Владикавказ – является известным и популярным городом Северного Кавказа среди туристов, но не все знают, какие достопримечательности нужно посмотреть впервую очередь. Составили для вас TOP 10 самых красивых и популярных мест Владикавказа, с фото и картами как до них добраться
Куда сходить в Санкт-Петербурге: кафе, рестораны, бары и клубы, от дорогих до дешевых
Куда сходить в Санкт-Петербурге: кафе, рестораны, бары и клубы, от дорогих до дешевых
Обзор популярных места куда можно сходить погулять, выпить, расслабиться, потанцевать и попробовать что-то из местной и мировой кухонь. Мы собрали хороший список именно тех мест, где действительно будет приятно провести время. Фото, описание, адреса и сайты прилагаются
Календарь праздничных и выходных дней – когда планировать отдых в 2020 году
Календарь праздничных и выходных дней – когда планировать отдых в 2020 году
Где погулять с детьми в Москве
Где погулять с детьми в Москве
Интересные места для отдыха и развлечений, если собираетесь куда-то сходить с детьми в Москве сегодня или на выходные, то эта статья для вас, подборка лучших московских мест на 2019 год
Куда пойти в Москве погулять и что посмотреть
Куда пойти в Москве погулять и что посмотреть
Что посмотреть в Москве: интересные места столицы, которые можно посетить сегодня, в выходные и другие дни, бесплатно. Подбор самых лучших достопримечательностей и парков Москвы. А ещё 2 маршрута в бонус!
Что посмотреть в Сочи — самые интересные и посещаемые места
Что посмотреть в Сочи — самые интересные и посещаемые места
Огромный список идеальных мест для отдыха в Сочи, где погулять в любое время года, летом, зимой, хоть в дождь. Всё рассказываем подробно с фотографиями и маршрутами. Так же вы узнаете где погулять с ребенком или познайте лучшие места для посещения ночью. Всё о большом Сочи, Адлере, Красной поляне
Что делать летом в Сочи
Что делать летом в Сочи
В летнее время Сочи преображается и становится городом, который дарит яркие приключения. Мы подскажем как и где отдохнуть и что делать в Сочи, чтобы эмоции и воспоминания остались незабываемыми.
Что привезти из Сочи в качестве сувенира
Что привезти из Сочи в качестве сувенира
Список самых популярных сувениров
Лучшие кафе и рестораны Сочи
Лучшие кафе и рестораны Сочи
Большой сочинский дельфинарий (парк Ривьера)
Большой сочинский дельфинарий (парк Ривьера)
Музей истории города-курорта Сочи
Музей истории города-курорта Сочи
В Сочи по адресу: ул. Воровского 54/11 – есть очень хороший Музей истории города Сочи. На самом деле он описывает не только историю самого курорта, но и затрагивает всю историю страны и даже территории до формирования государства, разных эпох, включая СССР. Музей поделен на комнаты по периодам
Культурно-этнографический центр "Моя Россия"
Культурно-этнографический центр "Моя Россия"
Гора Ахун — одна из главных достопримечательностей Сочи
Гора Ахун — одна из главных достопримечательностей Сочи
Есть сочинская легенда, что со смотровой башни горы Ахун, в ясную погоду, можно увидеть Турцию - конечно же это легенда) Но там действительно есть, что посмотреть, ведь с верхней точки открывается прекрасный вид на все окрестности Сочи, море и кавказские горы, а потом можно и в кафе выпить вина :)
Досто­примечатель­ности
Парк Сокольники – чем заняться, что посмотреть, как добраться до парка
Парк Сокольники – чем заняться, что посмотреть, как добраться до парка
В популярнейшем парке Сокольники обустроены пруды и прогулочные дорожки, физкультурно-оздоровительный комплекс и танцевальный зал. Собаководы имеют возможность тренировать своих любимцев, а увлеченные каллиграфией посетить музей. Как добраться, какое метро, какие мероприятия проходят, а так же много новых и старых фото Сокольников
Москва-Сити – московский деловой центр: о башнях, смотровой площадке, ценах
Москва-Сити – московский деловой центр: о башнях, смотровой площадке, ценах
Полезная информация о Московском международном деловом центра Москва-Сити. Где находится, сколько там небоскребов, как добраться, какое метро и маршруты выбрать, особенности, цены на смотровую площадку Panorama 360, а так же о ТРЦ Афимолл, его кафе, ресторанах и развлечениях. Как всегда много отличных фото с Москва-сити
ТЦ Афимолл Сити – торговый центр в Москва-Сити, чем там заняться, какие есть магазины
ТЦ Афимолл Сити – торговый центр в Москва-Сити, чем там заняться, какие есть магазины
Торгово-развлекательный центр Afimall City находится прямо в сердце Москва-Сити, добраться можно на станции метро Выставочная и Деловой центр, в том числе одноименной станции МЦК. Расскажем немного истории ТЦ, о его магазинах, фудкорте и ресторанах, главном фонтане, немного о кинотеатре ОККО и средних ценах на развлечения внутри и вне Афимолла
ВДНХ – всё о выставочном центре, павильонах и парке
ВДНХ – всё о выставочном центре, павильонах и парке
Подробно рассказываем о ВВЦ ВДНХ в Москве, его так же можно обоснованно называть и парком, так как москвичи и гости города, часто приходят сюда просто погулять, полюбоваться фонтанами, посмотреть на достопримечательности, еще можно сходить в Москвариум или посидеть у прудов в кафе напротив Золотого колоса. Еще немного о том как добраться до ВДНХ, история, цены, павильоны и их фото
ТРЦ «Метрополис» в Москве, метро Войковская – более 360 магазинов, отличный кинотеатр и крутой фудкорт
ТРЦ «Метрополис» в Москве, метро Войковская – более 360 магазинов, отличный кинотеатр и крутой фудкорт
Краткие сведения о Метрополисе расположенном у метро Войковская и МЦК Балтийская в Москве. Рассказываем о магазинах, ресторанах крутого фудкорта, кинотеатре CINEMA PARK DeLUXE. Что вообще интересного в ТЦ Метрополис, чем заняться с детьми, немного истории о нём, а так же средних ценах, его плюсах и минусах
ТЦ «Авиапарк» – обзор торгового центра, какие здесь магазины, кинотеатр, ИКЕА
ТЦ «Авиапарк» – обзор торгового центра, какие здесь магазины, кинотеатр, ИКЕА
Крупнейший в Европе торгово-развлекательный центр «АвиаПарк» находится в Москве у метро ЦСКА и привлекает к себе не только самым высоким цилиндрическим аквариумом во всём мире, крутым украшением, но и большим количеством магазинов (> 420 шт), отличным кинотеатром КАРО с хорошим кино, а так же ИКЕА, Ашан, Киндзанией, ОБИ и многих других отличных мест, в том числе большом фудкорте разделенным на две части
Фудмолл ДЕПО Москва – самый большой фудкорт Европы
Фудмолл ДЕПО Москва – самый большой фудкорт Европы
ДЕПО Москва – пожалуй, крупнейший в мире рынок, как готовой еды, так и продуктов. Здесь на 17 000 кв.м. размещены почти 100 ресторанов, ещё они себя называют корнерами, так как по сути это всё же фуд-корт, где общие столы, а заказать еду ты можешь у небольших витрин фудмолла, каждый корнер несет в себе историю, уникальную рецептуру и блюда разных кухонь мира. Есть места от знаменитых рестораторов и даже медийных личностей, например, Сергея Жукова, а теперь поподробнее...
Патриаршие Пруды – район для прогулок, пикников и прекрасного времяпровождения
Патриаршие Пруды – район для прогулок, пикников и прекрасного времяпровождения
Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова
Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова
Вольерный комплекс Кавказского Биосферного Заповедника имени Х.Г. Шапошникова – вообще, сам заповедник очень большой, мы расскажем только о вольерной его части, это своего рода зоопарк, очень рекомендуем его посетить, там даже баня есть и домики отдыха, в том числе и музей
СкайПарк Сочи – Фото, отзывы и цены на прыжок с моста «SkyPark AJ Hackett» Sochi
СкайПарк Сочи – Фото, отзывы и цены на прыжок с моста «SkyPark AJ Hackett» Sochi
Многие уже слышали о банджи СкайПарке с навесным мостом над ущельем р. Мзымта, но не каждый решается совершить прыжок, особенно по билету BUNGY 207, где максимальная высота 207 метров, именно столько придется лететь прямиком в реку, пока "резинка" вас не подхватит. А пока давайте расскажем вам о ценах на прогулку по мосту, прыжки с тарзанки, на качели, а так же покажем лучшие фото и видео-отзывы
Сочи Парк – Тематический парк развлечений с российским героями сказок и мультфильмов
Сочи Парк – Тематический парк развлечений с российским героями сказок и мультфильмов
Тематический парк развлечений «Сочи Парк» с аттракционами от детских до совсем взрослых и самых отважных. Весь парк создан в стиле российских сказок и мультфильмов, там есть и Чебурашка и Змей горыныч и многие другие. Так же дельфинарий, шоу фонтанов, американские горки, единственный в России ресторан в стиле русских горок. Показываем видео, фото и рассказываем о ценах с отзывами
Олимпийский парк Сочи — чем заняться, как добраться
Олимпийский парк Сочи — чем заняться, как добраться
После олимпийских зимних игр 2014, Сочи в наследство достался огромный парк, с огромной площадью, вокруг площади расположены олимпийские стадионы, где выступали участники олимпиады. Что посмотреть кроме поющих фонтанов и Формулы 1 и почему нужно обязательно брать велосипед — подробно с фото и картой
Сочинский дендрарий – уникальный зелёный парк в городе-курорте Сочи
Сочинский дендрарий – уникальный зелёный парк в городе-курорте Сочи
Сочинский парк «Дендрарий» 🌴 – один из красивейших природно-архитектурных памятников России созданный Сергеем Худековым в 1889 г. Расскажем немного о парке, его ценах, как добраться, почему на фуникулере лучше и нужно начинать изучать дендрарий сверху вниз, посетив в том числе нижнюю его часть
Горнолыжный курорт Роза Хутор, Сочи
Горнолыжный курорт Роза Хутор, Сочи
Как добраться до Роза Хутор, когда стоит ехать, чем заняться и что посмотреть летом и зимой. Ответы на вопросы от бывалых туристов, ведь мы сами неоднократно посещали этот горнолыжный курорт и знаем все ступени и остановки фуникулера. Климат курорта позволяет заниматься всеми видами спорта и отдыха
Новости
Авиаперевозчики вредят развитию турбизнеса в Крыму
Авиаперевозчики вредят развитию турбизнеса в Крыму
Сервис Booking могут закрыть для россиян
Сервис Booking могут закрыть для россиян
BoogelWoogel 2018 Сочи — «Купальники, горы, солнце и очень красивые девушки!», завершился высокогорный фестиваль
BoogelWoogel 2018 Сочи — «Купальники, горы, солнце и очень красивые девушки!», завершился высокогорный фестиваль
Отзыв с фотографиями о карнавале Бугель Вугель 2018 на горнолыжном курорте Роза Хутор — подборка лучших фото за 2 дня карнавала
Упрощена визовая процедура для граждан РФ, которые планируют посетить республику Габон
Упрощена визовая процедура для граждан РФ, которые планируют посетить республику Габон
Правительство Крыма обещает снижение цены на летний отдых на полуострове
Правительство Крыма обещает снижение цены на летний отдых на полуострове
В авиакомпании «Аэрофлот» запретили проносить в салон самолёта небольшие чемоданы
В авиакомпании «Аэрофлот» запретили проносить в салон самолёта небольшие чемоданы
«Аэрофлот» ужесточает контроль за ручной кладью пассажиров
«Аэрофлот» ужесточает контроль за ручной кладью пассажиров
Получить заграничный паспорт по месту своего жительства можно будет быстрее
Получить заграничный паспорт по месту своего жительства можно будет быстрее
Принят закон, который сокращает время получения загранпаспорта на 1 месяц по фактическому месту жительства
Эксперты: Сочи — один из пяти излюбленных городов для путешествий этой осенью
Эксперты: Сочи — один из пяти излюбленных городов для путешествий этой осенью
Туркомпании, продающие билеты «в один конец», исчезнут из реестра
Туркомпании, продающие билеты «в один конец», исчезнут из реестра
Названы ТОП 10 городов России для путешествий на осенние выходные
Названы ТОП 10 городов России для путешествий на осенние выходные
Куда поехать? 5 стран в которые чаще всего летают на отдых жители России
Куда поехать? 5 стран в которые чаще всего летают на отдых жители России
ВИМ-Авиа — последние новости о задержках рейсов авиакомпании и их последствия
ВИМ-Авиа — последние новости о задержках рейсов авиакомпании и их последствия
Туристический сезон в Краснодарском крае продолжается
Туристический сезон в Краснодарском крае продолжается
Мировой чемпионат фейерверков в Сочи 2017
Мировой чемпионат фейерверков в Сочи 2017
Россия и Япония расширяют сотрудничество в сфере туризма
Россия и Япония расширяют сотрудничество в сфере туризма
Авиакомпании станут реже задерживать вылет самолётов?
Авиакомпании станут реже задерживать вылет самолётов?
Выходные и праздничные дни в 2018 году, календарь России
Выходные и праздничные дни в 2018 году, календарь России
В сентябре россияне выбрали отдых в Крыму, цены снизились
В сентябре россияне выбрали отдых в Крыму, цены снизились
За фотосъемку в самолете предложили штрафовать в 10 раз больше
За фотосъемку в самолете предложили штрафовать в 10 раз больше
Как сэкономить на Новогодних авиабилетах 2018?
Как сэкономить на Новогодних авиабилетах 2018?
Стоимость авиабилетов из России снизилась
Стоимость авиабилетов из России снизилась
Авиадебоширов будут наказывать строже
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Пассажирам разрешат брать в самолеты рюкзаки
Пассажирам разрешат брать в самолеты рюкзаки
Россияне поменяли свои предпочтения в странах для путешествий
Россияне поменяли свои предпочтения в странах для путешествий
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Ростуризм предупредил россиян об опасностях на Кубе из-за урагана Ирма
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