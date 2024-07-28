Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Ставрополе, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ставрополь сквозь века
Пешая
65 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Ставрополь сквозь века: храмы, площади и знаменитые люди
Прогулка по Ставрополю, которая покажет его историческое и культурное развитие. Увидите храмы, площади и узнаете о знаменитых людях города
Начало: На Крепостной горе
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от 2 500 за человека
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
На машине
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Начало: В районе Тифлисских ворот
7 авг в 15:00
8 авг в 10:00
3 470 за всё до 4 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
На машине
4 отзыва
5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    28 июля 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Замечательная экскурсия, которая позволяет увидеть Ставрополь со всех ракурсов. Множество занимательные исторических фактов увлекательно приподнесенных Евгением с глубины веков до наших дней украшает знакомство с красивым и цветущим городом. Рекомендую гида и экскурсию!
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  • А
    Андрей
    2 июля 2024
    Ставрополь сквозь века
    Обзорная экскурсия нам очень понравилась: маршрут продуман и не сложен для прохождения даже в жару, дополнительные архивные фотоматериалы позволяют лучше окунуться в историю Ставрополя! На все вопросы получили интересную и подробную информацию от Олега! Большое спасибо Гиду!
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Мы с супругой Ставрополь посетили впервые. Любим путешествовать по России и знакомиться с историей городов. Раскрыть особенности города и региона
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    нам помог Евгений, который провел с нами экскурсию. Евгений человек, который влюблён в свой город и край. Он смог донести до нас историю Ставрополя и Ставропольского края, уклад жизни и воинскою славу казачества. Евгений отличный экскурсовод и эрудированный собеседник. Очень благодарны ему за экскурс в историю и внимание. Рекомендуем его всем кто хочет прикоснутся к истории Ставрополя и всего Ставрополья.

    Мы с супругой Ставрополь посетили впервые. Любим путешествовать по России и знакомиться с историей городов. РаскрытьМы с супругой Ставрополь посетили впервые. Любим путешествовать по России и знакомиться с историей городов. РаскрытьМы с супругой Ставрополь посетили впервые. Любим путешествовать по России и знакомиться с историей городов. Раскрыть
  • И
    Ирина
    11 июня 2024
    Крепость Ставрополь. Казачье наследие
    Экскурсия проходила в удобном формате - часть пути проходила на автомобиле, а часть пешком, что способствует быстрому передвижению по городу.
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    Организатор этскурсии Евгений, человек увлеченнвй историей своего города и края, коллекционер артефактов, обладаюший хорошей, грамотной речью, рассказал об известных людях, благодаря которым создавался Ставрополь, о роли казаков в создании города, провел по интересным улицам. В ходе экскурсии я, внучка казака ещё больше узнала о традициях, быте казаков. Было очень интересно и время экскурсии пролетело как одно мгновение. Рекомендую эту экскурсию всем, кто любит путешествовать и интересуется историей Ставрополя.

  • А
    Аня
    27 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Олег очень интеллигентен, весь свой двух часовой рассказ он подкреплял визуально. По ходу экскурсии Олег сменил четыре пухлых папки с фото, дополняя своё талантливое повествование. Спасибо!
  • А
    Алёна
    23 мая 2024
    Ставрополь сквозь века
    Глубокие знания Олега по истории края, грамотная речь, приятный тембр голоса, и время на экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую всем.
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2023
    Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского водопада. В полном восхищении от необыкновенной природы, от интересного рассказа гида Дениса. Спасибо!!!
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой АлибекскогоПрекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского
  • Г
    Галина
    18 сентября 2022
    Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
    Вы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горам Домбая - Денису! Это
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    была не просто экскурсия, а самое настоящее путешествие с полным погружением и принятием духа Кавказских гор. Денис родился в Домбае, в зимнее время он сбивает лавины с гор и учит детей кататься. Из-за этого он то знает самые потрясающие места, куда не попадут обычные туристические группы. Очень рекомендуем, получили невероятный заряд!

    Вы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горамВы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горамВы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горамВы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горамВы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горамВы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горамВы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горам

Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ставрополе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ставрополь сквозь века
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  3. Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
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  3. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Ставрополю в августе 2024
Сейчас в Ставрополе в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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