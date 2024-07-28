2 часа
Индивидуальная
Ставрополь сквозь века: храмы, площади и знаменитые люди
Прогулка по Ставрополю, которая покажет его историческое и культурное развитие. Увидите храмы, площади и узнаете о знаменитых людях города
Начало: На Крепостной горе
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от 2 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Крепость Ставрополь. Казачье наследие
Познакомиться с северокавказской историей казачества в компании профессионального исследователя
Начало: В районе Тифлисских ворот
7 авг в 15:00
8 авг в 10:00
3 470₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Поездка в Домбай: экскурсия-конструктор
Искупаться в Туманном озере, посетить Сентинский храм и увидеть водопады Карачаево-Черкесии
Начало: В поселке Домбай
Расписание: в четверг и пятницу в 09:30, в субботу и воскресенье в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 июля 2024Замечательная экскурсия, которая позволяет увидеть Ставрополь со всех ракурсов. Множество занимательные исторических фактов увлекательно приподнесенных Евгением с глубины веков до наших дней украшает знакомство с красивым и цветущим городом. Рекомендую гида и экскурсию!
- ААндрей2 июля 2024Обзорная экскурсия нам очень понравилась: маршрут продуман и не сложен для прохождения даже в жару, дополнительные архивные фотоматериалы позволяют лучше окунуться в историю Ставрополя! На все вопросы получили интересную и подробную информацию от Олега! Большое спасибо Гиду!
- ТТатьяна25 июня 2024Мы с супругой Ставрополь посетили впервые. Любим путешествовать по России и знакомиться с историей городов. Раскрыть особенности города и региона
- ИИрина11 июня 2024Экскурсия проходила в удобном формате - часть пути проходила на автомобиле, а часть пешком, что способствует быстрому передвижению по городу.
- ААня27 мая 2024Олег очень интеллигентен, весь свой двух часовой рассказ он подкреплял визуально. По ходу экскурсии Олег сменил четыре пухлых папки с фото, дополняя своё талантливое повествование. Спасибо!
- ААлёна23 мая 2024Глубокие знания Олега по истории края, грамотная речь, приятный тембр голоса, и время на экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую всем.
- ТТатьяна27 июня 2023Прекрасная экскурсия, очень насыщенная: посетили ущелье Гоначхир, искупались в туманном озере, полюбовались красотой и силой Алибекского водопада. В полном восхищении от необыкновенной природы, от интересного рассказа гида Дениса. Спасибо!!!
- ГГалина18 сентября 2022Вы не представляете! Это просто как побывать на другой планете!!! Спасибо самому лучшему гиду по горам Домбая - Денису! Это
Ответы на вопросы от путешественников по Ставрополю в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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